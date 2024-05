Pronostico Atalanta-Torino 26 maggio 2024. L’Atalanta trionfatrice in Europa League si trova la possibilità di festeggiare davanti al proprio pubblico domenica. Il pronostico per Atalanta-Torino di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Atalanta-Torino 26 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Nel segno di Ademola Lookman, autentico mattatore della finale vinta contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta ha potuto alzare l’Europa League nel cielo di Dublino. Si tratta della prima formazione italiana ad essere riuscita a conquistare questo trofeo, da quando ha preso questa nominazione. L’ultima Coppa UEFA era stata vinta dal Parma di Alberto Malesani. Felicità anche statistica, visto che i nerazzurri sono la squadra che hanno interrotto la striscia di 51 risultati utili consecutivi.

Anche il Torino arriva con il vento in poppa della vittoria sul Milan per 3-1 di sabato scorso. Una vittoria che ha messo i granata nelle condizioni di poter ambire, in caso di vittoria, al nono posto che potrebbe significare Conference League in base a tutta una serie di risultati. L’avversario diretto è il Napoli, che gioca in casa contro il Lecce già salvo, quindi i 3 punti a Bergamo sono obbligatori.

Pronostico Atalanta-Torino 26 maggio 2024: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Zappacosta, Adopo, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, Tourè.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Tameze, Lazaro; Sanabria, Zapata.

Molta incertezza sulla formazione bergamasca dopo il trionfo in Europa League, solo domenica scopriremo se Gian Piero Gasperini darà la possibilità della passerella davanti al pubblico di casa a chi ha giocato o li farà riposare.

Nel Torino, che proprio grazie ad i bergamaschi ed alla possibile vittoria della Fiorentina, potrebbero ambire ad un nono posto che significherebbe Conference League, schiereranno la migliore formazione possibile.

Pronostico Atalanta-Torino 26 maggio 2024: Dove vederla in TV

Atalanta-Torino sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN domenica 26 maggio 18.00.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Torino è diventato il favorito della partita durante la finale di Europa League e molti bookmakers hanno chiuso le quote. L’Atalanta si può “permettere” di perdere, tanto il posto in Champions League è assicurato dalla vittoria di mercoledì. Se i bergamaschi non dovessero arrivare nelle prime 4, tenendo conto che hanno una gara da recuperare, potrebbero fare un favore alla Roma che da sesta parteciperebbe alla prossima Champions League. Bisogna dire che la squadra di Gian Piero Gasperini, negli anni, si è dimostrata sempre riluttante a situazioni del genere, ma non avevano mai alzato un trofeo… Puntiamo sui goal in questo incontro, che probabilmente non mancheranno.

Pronostico: Over 2.5 1.90 Sisal e Marathonbet.

Risultato esatto Atalanta-Torino

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-3