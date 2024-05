Pronostico Napoli-Lecce 26 maggio 2024. Il Napoli di Francesco Calzona affronta il Lecce nell’ultima gara di una stagione a dir poco deludente, visto che è stata affrontata con lo scudetto sul petto. Il pronostico per Napoli-Lecce di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Napoli-Lecce 26 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Napoli potrebbe avere ancora un obiettivo in questa stagione. Con una vittoria contro il Lecce, abbinata ad una serie di combinazione di risultati (compreso che il Torino non vinca a Bergamo), potrebbe arrivare al nono posto che rischia di essere valido per l’italiana che parteciperà alla Conference League. Vittoria che manca da 40 giorni, l’ultima a Monza per 4-2. Da quel momento solo 4 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce, con la salvezza arrivata due settimane fa, ha tirato evidentemente i remi in barca. Due sconfitte al Via del Mare, entrambe per 2-0, contro Udinese ed Atalanta e la sensazione che i giallorossi abbiamo spremuto tutte le energie fisiche e nervose per raggiungere l’obiettivo nel mese di aprile.

Pronostico Napoli-Lecce 26 maggio 2024: Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lecce (4-4-2): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Pierotti.

Rischia di non recuperare Amir Rrahmani per domenica. In attacco Victor Osimhen sta facendo di tutto per esserci, anche perchè rischia di essere la sua ultima gara al Diego Armando Maradona. In caso di assenza del nigeriano favorito Giovanni Simeone su Giacomo Raspadori.

Dubbio Wladimiro Falcone in porta per il Lecce, nel caso non dovesse farcela esordio per Federico Brancolini. Probabile out Valentin Gendrey, uscito nel primo tempo nella gara contro l’Atalanta ed anche Nikola Krstovic. Possibile esordio, dal primo minuto, per Santiago Pierotti.

Pronostico Napoli-Lecce 26 maggio 2024: Dove vederla in TV

Napoli-Lecce sarà trasmessa, in diretta DAZN domenica 26 maggio 18.00.

Pronostico per questa partita di Serie A

La quota è quella che è, ma l’avversario sembra davvero alla portata. Per chiudere questa stagione nefasta, davanti al proprio pubblico, serve una vittoria per i partenopei ed immaginiamo possa arrivare, vista anche la rivalità tra le due tifoserie.

Pronostico: Vittoria Napoli 1.45 Vincitu, 1.43 Betflag

Risultato esatto Napoli-Lecce

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1