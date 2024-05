Pronostici Serie A 2023-24 38a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Ultima giornata del campionato di calcio italiano in campo dal 24 al 26 maggio.

Pronostici Serie A 2023-24 38a giornata: anticipo del venerdì

GENOA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Odgaard, Urbanski, Ndoye; Castro. All. Gilardino

STATISTICHE

-Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 5 gennaio, Genoa e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1957/58.

-Il Genoa ha guadagnato 46 punti in questo campionato (11V, 13N, 13P) e ha vinto le ultime due partite al Ferraris.

-Il Bologna ha guadagnato 68 punti in questo campionato in 37 partite e ha registrato 17 clean sheet. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto trasferte di campionato (5V, 3N).

-Da una parte il Bologna è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero finali nella Serie A 2023/24 (sette), dall’altra nessuna formazione ha subito più reti del Genoa nei minuti di recupero finali (sette, al pari di Salernitana, Sassuolo e Udinese); il Grifone è anche l’unico club a non aver ancora trovato il gol in questo periodo di gioco.

TIPS: BOLOGNA SEGNA PER ULTIMA @1.72

Pronostici Serie A 2023-24 38a giornata: le partite di sabato

JUVENTUS-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino

STATISTICHE

-Dopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il Monza, la Juventus ha trovato il successo nella gara più recente giocata in campionato contro i brianzoli, 2-1 nel match d’andata.

-La Juventus ha ottenuto appena 22 punti nelle 18 gare disputate in questo girone di ritorno di campionato, una media di 1.22 a incontro, la seconda più bassa per i bianconeri in una seconda parte di stagione in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

-Il Monza è, insieme alla Salernitana, una delle due squadre che non hanno ottenuto alcun successo nelle ultime otto giornate di Serie A – tre pareggi e cinque sconfitte per i brianzoli nel periodo.

-La Juventus ha pareggiato tutte le ultime sei gare di campionato.

TIPS: PAREGGIO @5.50

MILAN-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Musah, Leao; Giroud. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Legowski, Sambia; Tchaouna, Kastanos; Weissman. All. Colantuono

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in otto (5V, 3N) delle nove gare giocate in Serie A contro la Salernitana, anche se ha pareggiato tre delle quattro sfide più recenti contro questa avversaria (1V).

-Tra le squadre con cui il Milan è sempre andato a segno in Serie A, solo contro Pescara (14), Pro Vercelli (12) e Messina (10) i rossoneri contano più precedenti rispetto alla Salernitana (nove).

-Il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (3N, 2P) ma ha vinto l’ultima gara stagionale in Serie A in ciascuno degli ultimi sei campionati (chiudendo inoltre sempre in vantaggio a fine primo tempo).

TIPS: MILAN @1.20

Pronostici Serie A 2023-24 38a giornata: le partite di domenica

ATALANTA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Bakker, Adopo, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk; Lookman, El Bilal Tourè. All. Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri. All. Juric

STATISTICHE

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro il Torino in Serie A (5V, 2N), perdendo tuttavia quella più recente lo scorso 4 dicembre (0-3). Il Torino ha però vinto solo una delle ultime sette trasferte contro l’Atalanta in Serie A (3N, 3P)

-L’Atalanta ha vinto gli ultimi cinque match di campionato e ha guadagnato 38 punti in match al Gewiss Stadium.

-Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite in questo campionato.

TIPS: UNDER 2.5 @2.01

NAPOLI-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Piccoli. All. Gotti

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro il Lecce (1N, 1P), segnando 19 reti nel parziale, una media di 2.7 a incontro. Il Napoli ha trovato la rete in ciascuna delle 12 partite interne disputate contro il Lecce in Serie A.

-Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime sette trasferte di Serie A contro il Napoli (2V, 2N), tra cui nelle due più recenti.

-Il Napoli è l’unica squadra che da febbraio in avanti non ha registrato neanche un clean sheet in Serie A: 23 reti subite nei 16 incontri disputati.

-Il Lecce non ha mai tenuto la porta inviolata nell’ultimo incontro giocato in una stagione di Serie A: in 17 precedenti 42 gol incassati (una media di 2.5 a incontro), in cui ha ottenuto quattro successi, un pareggio e 12 sconfitte (tra cui tutti gli ultimi cinque appuntamenti di questo tipo).

-Da un lato, nessuna formazione ha segnato meno reti nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A rispetto al Napoli (appena due, come Cagliari e Udinese), dall’altro nessuna squadra è meno prolifica nel corso delle prime frazioni del torneo in corso rispetto al Lecce (10 marcature, come per l’Empoli).

TIPS: NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 25:00 @1.83

EMPOLI-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. De Rossi

STATISTICHE

-Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in percentuale in Serie A: 74%, 23 su 31 sfide, completano il quadro cinque pareggi e tre successi del club toscano. L’ultimo successo casalingo dell’Empoli contro la Roma in Serie A risale al 17 febbraio 2007.

-L’Empoli ha guadagnato sette punti nelle ultime tre gare casalinghe in campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti.

-La Roma chiuderà aritmeticamente al 6° posto nella classifica finale tre stagioni di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

-Solo il Cadice (25) e il Clermont (26) contano meno gol realizzati dell’Empoli (27) nei 10 principali campionati europei in questa stagione.

TIPS: NO BET

FROSINONE-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cannavaro

STATISTICHE

-L’Udinese è rimasta imbattuta in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2V, 2N), l’unico successo dei ciociari risale al 6 marzo 2016.

-Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (2V, 5N), vincendo quella più recente contro il Monza.

-Il Frosinone ha registrato cinque clean sheet nelle ultime otto gare di campionato; nel periodo (dalla 30ª giornata), infatti, nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A (cinque, al pari del Bologna).

-L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (19).

TIPS: 1X @1.40

LAZIO-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Kamada; Castellanos. All. Tudor

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Sassuolo (le tre più recenti senza subire gol). Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sette trasferte nel massimo campionato contro la Lazio (1N, 5P). La Lazio ha segnato esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato contro il Sassuolo.

-Il Sassuolo ha ottenuto 15 dei 29 punti in questo campionato contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica, il 52% del totale, la percentuale più alta nel torneo in corso.

-Il Sassuolo non ha mai pareggiato l’ultima gara giocata in una stagione di Serie A: tre successi e ben sette sconfitte nei 10 precedenti.

TIPS: OVER 2.5 @1.50

VERONA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro l’Hellas Verona. L’Hellas Verona ha subito gol in ciascuna delle ultime 25 partite di campionato contro l’Inter: l’ultima clean sheet dei gialloblù contro i nerazzurri in Serie A risale al 9 febbraio 1992.

-Tra le avversarie contro cui l’Inter è imbattuta in Serie A in trasferta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona è quella che ha affrontata più volte nel periodo: 12 (9V, 3N), in cui inoltre ha segnato una media di 2.6 reti a incontro.

-L’Inter 2023/24 al momento sta registrando la quinta miglior prestazione di sempre per una squadra in termini di differenza reti in una stagione di Serie A: +67, davanti si trovano solo il Torino 1947/48 (+92), il Milan 1949/50 (+73), il Torino 1946/47 (+69) e il Milan 1950/51 (+68).

-Da un lato, l’Inter è la squadra che conta più sequenze su azione formate da almeno 10 passaggi in questa Serie A, 623, dall’altra l’Hellas Verona è la formazione che ne ha registrate meno, appena 108.

TIPS: INTER @1.52

