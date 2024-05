Quote e risultati Serie A 38a giornata. Il campionato di calcio italiano si è concluso nel fine settimana e ci sono stati gli ultimi verdetti. Vediamo il riassunto della stagione di Serie A e i risultati delle quote antepost.

Quote e risultati Serie A 38a giornata: i risultati finali

La stagione 2023-24 di Serie A si è conclusa. L’Inter ha vinto lo scudetto da tempo, 2° stella per i nerazzurri. Piazzamenti in Champions per Milan, Juventus, Atalanta (che ha vinto l’Europa League) e anche il Bologna che ha raggiunto una storica qualificazione. Le romane in Europa League e la Fiorentina ancora in Conference (e i viola mercoledì si tornano a giocare la finale per il secondo anno consecutivo in questa competizione UEFA), anche se in verità c’è ancora un verdetto da dare perché se i viola dovessero vincere la coppa libererebbero un ulteriore posto in Europa per un altra italiana, e questa volta toccherebbe al Torino.

Pagano dazio la Salernitana, da tempo retrocessa, ma tornano in Serie B anche Frosinone e Sassuolo. Per il prossimo anno ci saranno tante novità, anche in panchina. Per esempio Thiago Motta dovrebbe lasciare il Bologna dopo il miracolo Champions, mentre il Milan è già certo di non andare avanti con Stefano Pioli, così come la Juventus ha detto addio a Max Allegri. Anche il Napoli, che non è arrivato nemmeno in Europa, dovrà ripartire con una nuova guida tecnica e si parla di Antonio Conte.

Serie A 2023-2024, la classifica finale

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69 *

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 57 *

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Verona 38

Lecce 38

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 30

Salernitana 17

* una partita in meno

Serie A 2023-24: i riconoscimenti individuali

Miglior allenatore della stagione 2023-2024 della Serie A è, manco a dirlo, Simone Inzaghi, che centra con l’Inter uno scudetto praticamente dominato dalla prima all’ultima giornata. Merita un voto 10, però, anche Thiago Motta, indiziato di diventare il prossimo allenatore della Juventus: con il Bologna ha centrato una storica qualificazione alla prossima Champions League. Imprese in chiave salvezza anche per Claudio Ranieri a Cagliari e Marco Baroni con l’Hellas Verona.

Vince la classifica dei capocannonieri, nonché il titolo di migliore calciatore assoluto della stagione, l’interista Lautaro Martinez, che chiude il suo campionato con 24 reti (6 assist). Il titolo di MVP della stagione per gli attaccanti, però, va allo juventino Dusan Vlahovic, secondo nella classifica marcatori con 16 reti (più 4 assist).

Al termine dell’ultima giornata, la Lega Calcio di Serie A ha premiato anche Hakan Calhanoglu (Inter) quale miglior centrocampista del campionato ed è sempre interista anche il miglior difensore, ovvero Alessandro Bastoni. Miglior portiere è Michele Di Gregorio (Monza), che proprio in questi giorni sta definendo il suo trasferimento alla Juventus. Importante riconoscimento per il “bolognese” Joshua Zirkzee, centravanti rossoblù (11 gol e 4 assist) che si assicura il premio come miglior Under 23 della Serie A.

La Lega Serie A ha consegnato anche il premio Fair Play Moment Of The Season ad Alessandro Florenzi, difensore del Milan, per aver accolto una particolare richiesta di un tifoso rossonero in occasione dell’ultima gara casalinga contro la Lazio.

Quote e risultati Serie A 38a giornata: le scommesse antepost

Come sono andate le scommesse antepost del nostro consueto video di pre-stagione con Profeta? Abbastanza bene. Anche quest’anno, come lo scorso, abbiamo centrato la quota alta su una retrocessa, dopo la Samp prendiamo la Salernitana regalata @4.50 di quota, oltre allo scudetto per la favorita Inter che comunque si giocava quasi @3 volte la posta ad inizio stagione. Nei testa a testa paghiamo il derby della Capitale con la Lazio che chiude 2 punti sotto alla Roma, prendiamo invece l’Empoli (sempre contro la Salernitana) ma sbagliamo completamente il Sassuolo che vedevamo meglio del Bologna, e in questo scontro emiliano sappiamo come è finita, col Bologna che ha fatto la storia qualificandosi alla prossima Champions mentre il Sassuolo è retrocesso! Nel complesso è stata però una buona stagione con le antepost di calcio.

RECAP ANTEPOST SERIE A 2023-24

INTER SCUDETTO @2.75✅

SALERNITANA RETROCESSA @4.50✅

BOLOGNA-SASSUOLO: 2 TAT @2.25❌

EMPOLI-SALERNITANA: 1 TAT @1.85✅

ROMA-LAZIO: 2 TAT @2.10❌

Quote e risultati Serie A 38a giornata: Betting Trend

Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici con i risultati 1X2. L’Inter non ha solo vinto lo scudetto, ma è stata anche la migliore come rendimento nelle scommesse, un +26% se avessimo sempre puntato sulla vittoria dei nerazzurri in ogni partita di campionato. Seguono Bologna e Lazio, ma molto staccate, con la metà precisa di rendimento (+13%). La peggiore è stata la Salernitana reduce da una stagione tremenda con 2 sole vittorie (-76% di rendimento).

Quello italiano è stato un campionato da Under (386 partite sotto i tre gol totali contro le 372 da Over). In assoluto la miglior squadra da Over è stato il Milan (O/U 38-25 con 3.3 gol totali di media) mentre la migliore è da Under è stato il Torino, che ha chiuso la stagione con un triplo Over, ma nel complesso rimane O/U 12-26 (1.9 gol totali di media). A seguire vediamo anche i recap degli studi sui Calcio d’Angolo e sui Cartellini.

Prossima stagione: nerazzurri ancora favoriti

Andiamo subito a vedere le prime quote antepost per la prossima stagione di Serie A 2024-25. Secondo Snai l’Inter @1.65 dominerà ancora, ma si punta anche sul ritorno della Juventus @3.50 mentre col Milan si sale @6. Rimane in singola cifra il Napoli @7.50, anche se non si sa ancora a chi andrà la panchina dei partenopei. Più staccate Roma @15, Atalanta @25 e Lazio @33 volte la posta.

Ora il grande calcio continua con le finali di Conference League e soprattutto di Champions League, ma inizieranno anche i nostri contenuti (articoli e video) sugli Europei di calcio che ci terranno compagnia questa estate. Seguiteci sulle nostre pagine e sui nostri social.

