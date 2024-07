Calendario Serie A 2024-25. Sorteggiato il calendario del prossimo campionato di calcio italiano che inizierà a metà agosto. Vediamo tutte le giornate e i big match da non perdere, oltre alle quote antepost che favoriscono l’Inter per la vittoria dello scudetto.

Calendario Serie A 2024-25: si inizia il 17-18 agosto

È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2024/25, che prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto e che si chiuderà in quello del 24-25 maggio. Le pause per lasciare spazio alle nazionali, che giocheranno sia la Nations League sia le qualificazioni per i prossimi Mondiali, sono previste dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall’11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025.

Un solo turno infrasettimanale alla decima giornata, non ci sarà sosta invernale: si giocherà nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.

Le Final Four di Supercoppa Italiana infine, andranno in scena in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con finale il 7, nello Stadio dell’Università Re Saud.

L’Inter Campione d’Italia in carica riparte da Genova, con la squadra di Gilardino pronta ad affrontare il secondo anno consecutivo in Serie A Enilive dopo la tranquilla salvezza della scorsa stagione. Nel campionato scorso la sfida al Ferraris con il Genoa terminò in pareggio, 1-1.

Il Milan del nuovo coach Fonseca inizia il proprio cammino a San Siro dove troverà il Torino, col nuovo tecnico granata Vanoli atteso dall’esordio in massima serie nel prestigioso palcoscenico della Scala del Calcio.

Anche la Juventus, terza classificata nella scorsa annata, comincia la stagione in casa davanti al proprio pubblico. Il primo avversario di Thiago Motta è il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Il Parma, vincitore del campionato di Serie B, affronta la Fiorentina al Tardini; l’altra neopromossa Venezia va in trasferta all’Olimpico per sfidare la Lazio del nuovo allenatore Baroni.

La Roma di De Rossi sbarca in Sardegna dove giocherà contro il Cagliari; mentre Il Bologna, rivelazione della Serie A 2023/24, riabbraccia subito il proprio pubblico e al Dall’Ara ospita l’Udinese del nuovo tecnico Runjaic.

L’Atalanta di Gasperini fa visita al Lecce di Gotti, mentre Antonio Conte inizia la propria avventura alla guida del Napoli con la trasferta di Verona contro l’Hellas. Alessandro Nesta debutta in Serie A da allenatore con il suo Monza a Empoli.

Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico, ovvero la sequenza delle partite del girone d’andata non sarà la stessa di quella del girone di ritorno. Il prossimo campionato inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà nel fine settimana del 25 maggio 2025. Ci sarà un solo turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre), mentre le soste per la nazionale saranno quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo).

Le giornate del campionato di Serie A saranno spalmate su quattro giorni: venerdì alle ore 20.45, sabato alle ore 15.00, 18.00 e 20.45, domenica alle 12.30, 15.00, 18.00, 20.45, lunedì alle ore 20.45.

Calendario Serie A 2024-25: tutte le giornate

1 giornata (18/8/2024)

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2 giornata (25/8/2024)

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3 giornata (1/9/2024)

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4 giornata (15/9/2024)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5 giornata (22/9/2024)

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

6 giornata (29/9/2024)

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7 giornata (6/10/2024)

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8 giornata (20/20/2024)

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9 giornata (27/10/2024)

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10 giornata (30/10/2024)

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

11 giornata (3/11/2024)

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12 giornata (10/11/2024)

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

13 giornata (24/11/2024)

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14 giornata (1/12/2024)

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

15 giornata (8/12/2024)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16 giornata (15/12/2024)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17 giornata (22/12/2024)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18 giornata (29/12/2024)

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

19 giornata (5/1/2025)

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

20 giornata (12/1/2025)

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21 giornata (19/1/2025)

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

22 giornata (26/1/2025)

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juventus

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

23 giornata (2/2/2025)

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

24 giornata (9/2/2025)

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

25 giornata (16/2/2025)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

26 giornata (23/2/2025)

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

27 giornata (2/3/2025)

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

28 giornata (9/3/2025)

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

29 giornata (16/3/2025)

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

30 giornata (30/3/2025)

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

31 giornata (6/4/2025)

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

32 giornata (13/4/2025)

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

33 giornata (20/4/2025)

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

34 giornata (27/4/2025)

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

35 giornata (4/5/2025)

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

36 giornata (11/5/2025)

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

37 giornata (18/5/2025)

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38 giornata (25/5/2025)

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Quote Antepost Scudetto: l’Inter è sempre la squadra da battere

Tutte contro l’Inter: nel giorno dell’ufficialità dei calendari per il prossimo campionato, c’è ancora la squadra di Inzaghi in pole nelle quote per lo scudetto. Il bis dei nerazzurri si gioca @1,65 su Planetwin365 e @1,70 su Snai.

E’ la nuova Juventus di Thiago Motta la prima inseguitrice dei campioni d’Italia @4,50, mentre si ferma à6 il Napoli di Antonio Conte. Nuovo allenatore anche per il Milan, che riparte da Paulo Fonseca; poca fiducia dei bookmaker nella gestione del portoghese: il ventesimo scudetto per i rossoneri paga @7 volte la posta. A quota @22 la coppia Roma-Atalanta, mentre il titolo alla Lazio si gioca @46.

