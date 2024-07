Il campionato italiano di calcio di Serie A, prenderà il via con la prima giornata suddivisa tra sabato 17 e lunedì 19 agosto 2024. Pronostici e Quote prima giornata di Serie A: Inter, Milan e Juventus favorite dai bookmaker.

Serie A 2024-2025: si parte il 17 agosto

La nuova stagione di calcio in Serie A, parte il 17 agosto 2024 e si conclude il 25 maggio 2025. Nel mese di agosto sono previsti 3 turni, prima della pausa di settembre dedicata agli impegni della nazionale, pausa che si verificherà anche nei mesi di ottobre e novembre 2024 e nel mese di marzo 2025.

Quote Serie A 2024-2025: Inter favorita per il Bis

Per i bookmaker, è l’Inter la squadra nettamente favorita per la conquista dello Scudetto per la stagione 2024-2025. Il bis dei nerazzurri è offerto a quota 1.60 su Betway e su Netbet.

A contendere il titolo alla squadra di Milano, le quote vedono al secondo posto la Juventus, del nuovo allenatore Thiago Motta, bancata vincente a quota 6, il successo del Milan è inserito nella lavagna quote a 7.

Segue il nuovo Napoli di Antonio Conte, offerto vincente a quota 8, più staccate le altre squadre, l‘Atalanta è pagata vincente 21 volte la posta giocata, la vittoria della Roma bancata a quota 26, quello della Lazio a quota 51.

Pronostici e Quote prima giornata di Serie A: Inter, Milan e Juventus favorite

Le quote offerte dai bookmaker per la prima giornata di Serie A, vedono l’Inter e il Milan nettamente favorite per la vittoria. I Campioni d’Italia in carica nella trasferta di Genoa e il Milan in casa contro il Torino. Entrambe offerte vincenti a quota 1.65 su Sisal e Goldbet.

Piu’ equilibrate le altra due sfide in programma sabato 17 agosto 2024, Parma-Fiorentina e Empoli-Monza, dove il segno X può farla da padrona.

Per i match di domenica 18 agosto, Bologna favorita contro l’Udinese in casa, il Napoli e la Roma nelle trasferte di Verona e Cagliari e la Lazio in casa contro il Venezia.

Chiudiamo con i due postici del lunedì 19 agosto, l’Atalanta favorita nella trasferta di Lecce, e la Juventus nella partita in casa contro il Como.

