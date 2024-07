Ritiri squadre Serie A. In questo articolo andiamo a vedere i ritiri di tutte le squadre del campionato di calcio italiano e le amichevoli estive che hanno in programma tra luglio ed agosto per preparare al meglio la stagione 2024-25.

Ritiri squadre Serie A: tutte le amichevoli estive

Si è radunata lo scorso 13 luglio l’Inter campione d’Italia, che proprio oggi sosterrà la prima amichevole contro il Lugano. A dare la caccia ai nerazzurri sarà soprattutto la nuova Juventus di Thiago Motta, che giocherà la prima gara pre-campionato contro il Norimberga il prossimo 26 luglio. Rimarrà a Dimaro fino al 21 luglio il Napoli di Antonio Conte, che dal 28 in poi sarà impegnato in tre amichevoli interessanti contro Adana Demirspor, Brest e Girona.

Sabato 20 luglio debutterà il Milan di Fonseca contro il Rapid Vienna, mentre la Roma di Daniele De Rossi, al lavoro già dall’8 luglio come i rossoneri, sarà impegnata lunedì 22 a Kosice contro la formazione locale. Partirà subito col botto l’Atalanta, che il 27 luglio affronterà in amichevole l’AZ Alkmaar. Il nuovo Bologna di Italiano, invece, giocherà la prima amichevole contro il Brixen, mercoledì 24 luglio. Di seguito, il programma completo con le date dei ritiri e le amichevoli di tutte e 20 le formazioni di Serie A.

ATALANTA

Ritiro: dal 10 luglio a Zingonia

Amichevoli:

AZ Alkmaar-Atalanta (sabato 27 luglio, ore 15, ad Alkmaar)

Parma-Atalanta (domenica 4 agosto, ore 18, a Parma)

St. Pauli-Atalanta (venerdì 9 agosto, ore 18.30, ad Amburgo)

BOLOGNA

Ritiro: Rio Pusteria 22 luglio-3 agosto

Amichevoli:

Bologna-Brixen (mercoledì 24 luglio, ore 18, a Valles)

Bologna-Caldiero Terme (sabato 27 luglio, ore 17, a Valles)

Bologna-Asteras Tripolis (mercoledì 31 luglio, ore 18, a Bressanone)

Triangolare Bologna-Bochum-Sudtirol (sabato 3 agosto, ore 17, a Bolzano)

CAGLIARI

Ritiro: dall’8 al 21 luglio ad Assemini e dal 22 luglio al 2 agosto a Chatillon-Saint Vincent

Amichevoli:

Olbia-Cagliari (venerdì 21 luglio, ore 20, a Olbia)

Cagliari-Roma Under 19 (mercoledì 26 luglio, ore 20, a Chatillon-Saint Vincent)

Cagliari-Juventus Next Gen (lunedì 29 luglio, ore 19, a Chatillon-Saint Vincent)

Cagliari-Como (mercoledì 2 agosto, ore 17, a Chatillon-Saint Vincent)

COMO

Ritiro: dall’8 all’11 luglio raduno a Mozzate, dal 13 al 20 luglio Marbella, dal 27 luglio al 3 agosto Austria

Amichevoli:

Al-Hilal-Como (lunedì 29 luglio, a Kleinkirchheim, orario da definire)

Como-Las Palmas (Sabato 20 luglio, a Marbella, ore 10:30)

Como-Cagliari (Giovedì 25 luglio, a Chatillon, ore 17:00)

Como-Wolfsburg (Sabato 3 agosto, a Irdning, ore 14:30)

EMPOLI

Ritiro: dall’8 a Monteboro, dal 18 al 26 luglio a Bressanone

Amichevoli:

Empoli-Castelfiorentino 10-0

Empoli-Empoli Primavera 2-0

Empoli-Ingolstadt (sabato 20 luglio, ore 18, a Caldaro sulla Strada del Vino)

Empoli-Spezia (venerdì 26 luglio, ore 15, a Naz-Sciaves)

FIORENTINA

Ritiro: dall’8 al 23 luglio al Viola Park

Amichevoli:

Fiorentina-Fiorentina Primavera 5-2

Fiorentina-Reggiana (venerdì 19 luglio, ore 20, al Viola Park)

Fiorentina-Bolton (venerdì 26 luglio, ore 20:30 italiane, a Bolton)

Fiorentina-Preston (sabato 27 luglio, ore 16 italiane, a Preston)

Hull City-Fiorentina (martedì 30 luglio, ore 20:45 italiane, a Hull)

Fiorentina-Montpellier (domenica 4 agosto, ore 20, al Viola Park)

Grosseto-Fiorentina (lunedì 5 agosto, ore 20, a Grosseto)

Friburgo-Fiorentina (sabato 10 agosto, ore 15:30, a Friburgo)

GENOA

Ritiro: 13-26 luglio a Moena

Amichevoli:

Genoa-Fassa 17-1

Genoa-Venezia (sabato 20 luglio, a Moena, orario da definire)

Genoa-Mantova (giovedì 25 luglio, a Moena, orario da definire)

Brescia-Genoa (giovedì 1 agosto, ore 18:30, a Brescia)

INTER

Ritiro: raduno il 13 luglio ad Appiano Gentile

Amichevoli:

Inter-Lugano (mercoledì 17 luglio, ad Appiano Gentile, orario da definire)

Inter-Pergolettese (lunedì 22 luglio, ad Appiano Gentile, orario da definire)

Inter-Las Palmas (sabato 27 luglio, ore 19:30, a Cesena)

Pisa-Inter (venerdì 2 agosto, a Pisa, orario da definire)

Inter-Al-Ittihad (mercoledì 7 agosto, ore 20:30, a Monza)

Chelsea-Inter (domenica 11 agosto, a Londra, orario da definire)

JUVENTUS

Ritiro: dal 10 luglio alla Continassa, poi dal 20 al 26 luglio a Herzogenaurach (Germania)

Amichevoli:

Norimberga-Juventus (venerdì 26 luglio, ore 17, a Norimberga)

Juventus-Brest (sabato 3 agosto, ore 21, a Pescara)

Juventus-Juventus Next Gen/U19 (martedì 6 agosto, all’Allianz Stadium, orario da definire)

Juventus-Atletico Madrid (domenica 11 agosto, ore 15, a Goteborg)

LAZIO

Ritiro: 11-22 luglio ad Auronzo di Cadore

Amichevoli:

Lazio-Auronzo 23-0

Lazio-Trapani (giovedì 18 luglio, ad Auronzo di Cadore)

Lazio-Triestina (sabato 21 luglio, ad Auronzo di Cadore)

Hansa Rostock-Lazio (sabato 27 luglio, ore 15, a Rostock)

Frosinone-Lazio (sabato 3 agosto, a Frosinone, orario da definire)

Southampton-Lazio (mercoledì 7 agosto, ore 19.30, a Southampton)

Lipsia-Lazio (sabato 10 agosto, ore 18, a Lipsia)

LECCE

Ritiro: dal 14 al 28 luglio a Neustift

Amichevoli:

Slaven Belupo-Lecce (domenica 21 luglio, a Neustift, orario da definire)

Lecce-Galatasaray (mercoledì 24 luglio, ore 19:30, a Linz)

MILAN

Ritiro:dall’8 luglio raduno a Milanello, da 25 luglio al 7 agosto tournée negli USA

Amichevoli:

Milan-Rapid Vienna (sabato 20 luglio, ore 17.30 a Vienna)

Milan-Manchester City (domenica 28 luglio, ore 00:00 italiane, a New York) – DAZN

Milan-Real Madrid (giovedì 1° agosto, ore 2:30 italiane, a Chicago) – DAZN

Milan-Barcellona (mercoledì 7 agosto, ore 1:30 italiane, a Baltimora) – DAZN

Milan-Monza (martedì 13 agosto, orario da definire, a San Siro)

MONZA

Ritiro: da mercoledì 10 luglio a mercoledì 24 luglio al Campo Sportivo di Temù a Pontedilegno-Tonale

Amichevoli:

Monza Bianco–Monza Rosso 1-1

Monza-Nuova Camunia (mercoledì 17 luglio, ore 17:00, a Pontedilegno-Tonale)

Monza–Palermo (sabato 20 luglio alle 16:30 al Centro Sportivo di Temù, Brescia)

Monza–Alcione Milano (mercoledì 24 luglio, ore 16:30, a Pontedilegno-Tonale)

Milan-Monza (martedì 13 agosto, ore 21:00, a San Siro)

NAPOLI

Ritiro: 11 luglio-21 luglio a Dimaro Folgarida, 25 luglio-9 agosto a Castel di Sangro

Amichevoli:

Napoli-Anaune Val di Non 4-0

Napoli-Mantova (sabato 20 luglio, ore 18, a Dimaro)

Napoli-Adana Demirspor (domenica 28 luglio, ore 20, a Castel di Sangro)

Napoli-Brest (mercoledì 31 luglio, ore 20, a Castel di Sangro)

Napoli-Girona (sabato 3 agosto, ore 18:30, a Castel di Sangro)

PARMA

Ritiro: dal 3 luglio a Collecchio

Amichevoli:

Lugano-Parma 3-1

Anversa-Parma (sabato 20 luglio, ore 18.00 ad Anversa) – Sportitalia

Galatasaray-Parma (sabato 27 luglio 2024, ore 19.30 a Linz) – SI SoloCalcio

Heidenheim-Parma (mercoledì 31 luglio 2024, luogo e orario da definire)

Parma-Atalanta (domenica 4 agosto 2024, ore 18.00 a Parma)

ROMA

Ritiro: dall’8 al 30 luglio a Trigoria, dall’1 al 10 agosto a Burton

Amichevoli:

Kosice-Roma (lunedì 22 luglio, ore 19:30, a Kosice)

Olympiacos-Roma (sabato 3 agosto, ore 17.00, a Rieti)

Coventry City-Roma (martedì 6 agosto, ore 18.00 italiane, Inghilterra)

Everton-Roma (sabato 10 agosto, ore 16 italiane, a Liverpool)

TORINO

Ritiro: 8 luglio raduno al Filadelfia; dal 17 al 27 luglio ritiro a Pinzolo (Trento), dal 30 luglio al 3 agosto in Francia

Amichevoli:

Lione-Torino (mercoledì 31 luglio, ore 20, a Lione)

Metz-Torino (sabato 3 agosto, a Metz, orario da definire)

VENEZIA

Ritiro: da lunedì 8 luglio a Falcade (BL)

Amichevoli:

Venezia-Real Vicenza (mercoledì 17 luglio, a Falcade, orario da definire)

Venezia-Genoa (sabato 20 luglio, a Moena, orario da definire)

VERONA

Ritiro: 15-28 luglio a Folgaria

Amichevoli:

Verona-Top 22 Dilettanti Verona (mercoledì 17 luglio, ore 17, a Folgaria)

Verona-Rovereto (domenica 21 luglio, ore 17, a Folgaria)

Verona-Virtus Verona (mercoledì 24 luglio, ore 17, a Folgaria)

Verona-Feralpisalò (sabato 27 luglio, ore 20:30, a Rovereto)

UDINESE

Ritiro: ritrovo a Udine l’8 luglio, dal 18 luglio a Bad Kleinkirchheim

Amichevoli:

Al-Hilal-Udinese (sabato 3 agosto, a Kleinkirchheim, orario da definire)

Udinese-Bilje (sabato 13 luglio, ore 19, a Gorizia)

