In questo articolo andiamo a fare il punto della situazione sul calciomercato, con i nuovi arrivi, e come potrebbero giocare tutte le formazioni del campionato di calcio italiano per la prossima stagione di Serie A, un valido strumento anche per gli amanti del fantacalcio che come ogni anno dovranno districarsi tra partenze, nuovi arrivi, nuovi allenatori e squadre. Probabili Formazioni Serie A 2024-25.

Probabili Formazioni Serie A 2024-25: le big che puntano allo scudetto

INTER

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, ZIELINSKI, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

JUVENTUS

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: DI GREGORIO; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; DOUGLAS LUIZ, Locatelli, K.THURAM; Yildiz, Vlahovic, Chiesa. All. Thiago MOTTA

MILAN

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; MORATA. All. Paulo FONSECA

NAPOLI

Modulo 3-4-3

Formazione tipo: Meret; Rrahmani, BUONGIORNO, RAFA MARIN; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, SPINAZZOLA; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Antonio CONTE

ROMA

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; LE FÉE, Paredes, Pellegrini; SOULÉ, Dybala, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi

Probabili Formazioni Serie A 2024-25: le squadre da centro classifica

ATALANTA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Carnesecchi; GODFREY, Hien, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Gian Piero Gasperini

BOLOGNA

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; DALLINGA. All. Vincenzo ITALIANO

FIORENTINA

Modulo 3-4-3

Formazione tipo: Terracciano; PONGRACIC, Martinez Quarta, Ranieri; Dodò, Mandragora, BIANCO, Biraghi; COLPANI, Moise KEAN, Nico Gonzalez. All. Raffaele PALLADINO

GENOA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: GOLLINI; De Winter, Vogliacco, Vasquez; ZANOLI, Frendrup, Badelj, Martin; Messias, Gudmundsson; Retegui. All. Alberto Gilardino

LAZIO

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, NUNO TAVARES; Guendouzi, Rovella; NOSLIN, DELE-BASHIRU, Zaccagni; Castellanos. All. Marco BARONI

MONZA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Cragno; D’Ambrosio, Izzo, Pablo Marí; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. All. Alessandro NESTA

TORINO

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: V.Milinkovic-Savic; Sazonov, COCO, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Ché ADAMS, Sanabria; Zapata. All. Paolo VANOLI

Probabili Formazioni Serie A 2024-25: le squadre che puntano alla salvezza

CAGLIARI

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Scuffet; Obert, LUPERTO, Yerry Mina; ZORTEA, Makoumbou, MARIN, ADOPO, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Davide NICOLA

COMO

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: AUDERO; Iovine, VARANE, DOSSENA, Alberto MORENO; Braunöder, MAZZITELLI; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI. All. Cesc Fàbregas-Osian Roberts

EMPOLI

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: VASQUEZ; Walukiewicz, VITI, Ismajli; Gyasi, ZURKOWSKI, Grassi, Fazzini, Pezzella; ESPOSITO, COLOMBO. All. Roberto D’AVERSA

LECCE

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Falcone; Gendrey, Baschirotto, GASPAR, Gallo; Ramadani, PIERRET; Oudin, MARCHWINSKI, Dorgu; Krstovic. All. Luca Gotti

PARMA

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: SUZUKI; Del Prato, Osorio, Circati, VALERI; Bernabé, Estevez; Man, Hernani, Mihaila, Bonny. All. Fabio Pecchia

UDINESE

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Okoye; Kristensen, Nehuén Pérez, Bijol; Ebosele, Samardzic, Payero, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Kosta RUNJAIC

VENEZIA

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, Tessmann, DUNCAN, Zampano; ORISTANIO, Pohjanpalo. All. Eusebio DI FRANCESCO.

VERONA

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, OKOU, FRESE; Serdar, Duda; Suslov, HARROUI, Mitrovic; MOSQUERA. All. Paolo ZANETTI

