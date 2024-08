Riparte la nuova stagione di calcio italiano di Serie A, sabato 17 agosto 2024, alle ore 18.30, allo stadio Marassi di Genova, dove i padroni di casa del Genoa, ospitano i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Pronostico e Quote Genoa-Inter di Serie A: vittoria esterna a 1.60.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La squadra di casa del Genoa, allenata dal tecnico Alberto Gilardino, lo scorso campionato è arrivata indicesima in classifca, disputando un buon campionato. Anche per questa nuova stagione, l’obiettivo è quello di una tranquilla salvezza.

La squadra neroazzurra dell’Inter, dopo la conquista dello scudetto nella scorsa stagione di Serie A, con 19 punti di vantaggio sul Milan secondo, parte anche per questo campionato con i favori dei bookmaker.

Quote Scommesse per Genoa-Inter di Serie A

Per i bookmaker, è la squadra campione in carica dell’Inter la grande favorita per la vittoria di questo match contro il Genoa.

Vittoria esterna proposta a quota 1.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.90, mentre il successo interno del Genoa è inserito in lavagna a quota 6.25.

Probabili Formazioni Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vazquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, A. Martin; Messias, Vitinha.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Pronostico Genoa-Inter di Serie A

Partita diffcile da pronosticare questa tra Genoa e Inter, sopratutto perchè è la prima partita di stagione e perchè si gioca in agosto con un clima molto caldo e afoso.

Pronostico Vittoria Inter + GOL SI a quota 3.50 su Sisal

