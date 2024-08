Subito dopo ferragosto in Italia inizia il campionato di calcio, con una prima giornata che si svilupperà tra il 16 e il 18 agosto. Non poteva mancare la video analisi di Profeta con le quote e i migliori consigli per le scommesse antepost su scudetto e tanto altro. Anteprima Serie A 2024-25.

Anteprima Serie A 2024-25: previsioni e scommesse antepost sul campionato di calcio italiano

Come ogni anno non può mancare l’analisi Serie A 2024-25 di Profeta che ci da le sue previsioni per la prossima stagione del campionato di calcio italiano con consigli per le scommesse antepost. Si parte delle classiche scommesse sul vincente finale dello scudetto, ma si parla anche di Testa a Testa tra squadre, i piazzamenti sulle prime 4 posizioni, la Retrocessione, gli allenatori (chi mangia il panettone), Over-Under Punti e per finire alcune chicche speciali.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.