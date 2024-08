Tutte le sfide del campionato di calcio italiano al via dal 17 agosto. Andiamo a vedere il calendario completo della stagione di Serie A che ci attende e anche un riassunto di tutti i big match da non perdere. Calendario Serie A 2024-25.

Calendario Serie A 2024-25: tutte le giornate d’andata

Il campionato di calcio di Serie A 2024-25 inizierà sabato 17 agosto e in campo a Genova ci saranno subito i campioni in carica, l’Inter. Esordio in casa rispettivamente contro Como e Torino per Juventus e Milan.

Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico, ovvero la sequenza delle partite del girone d’andata non sarà la stessa di quella del girone di ritorno. Un solo turno infrasettimanale, quello del 30 ottobre, mentre sono quattro le pause previste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. Al campionato parteciperanno 20 squadre, con le neopromosse Parma, Como e Venezia che prenderanno il posto delle retrocesse Salernitana, Sassuolo e Frosinone.

1a giornata (18 agosto 2024)

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2a giornata (25 agosto 2024)

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3a giornata (1 settembre 2024)

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4a giornata (15 settembre 2024)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5a giornata (22 settembre 2024)

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

6a giornata (29 settembre 2024)

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7a giornata (6 ottobre 2024)

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8a giornata (20 ottobre 2024)

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9a giornata (27 ottobre 2024)

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10a giornata (30 ottobre 2024)

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

11a giornata (3 novembre 2024)

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12a giornata (10 novembre 2024)

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma Bologna

Venezia Parma

13a giornata (24 novembre 2024)

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14a giornata (1 dicembre 2024)

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

15a giornata (8 dicembre 2024)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16a giornata (15 dicembre 2024)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17a giornata (22 dicembre 2024)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18a giornata (29 dicembre 2024)

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

Calendario Serie A 2024-25: le partite del ritorno

19a giornata (5 gennaio 2025)

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

20a giornata (12 gennaio 2025)

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21a giornata (19 gennaio 2025)

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

22a giornata (26 gennaio 2025)

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juve

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

23a giornata (2 febbraio 2025)

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

24a giornata (9 febbraio 2025)

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

25a giornata (16 febbraio 2025)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

26a giornata (23 febbraio 2025)

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

27a giornata (2 marzo 2025)

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

28a giornata (9 marzo 2025)

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

29a giornata (16 marzo 2025)

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

30a giornata (30 marzo 2025)

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

31a giornata (6 aprile 2025)

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

32a giornata (13 aprile 2025)

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

33a giornata (20 aprile 2025)

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

34a giornata (27 aprile 2025)

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

35a giornata (4 maggio 2025)

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

36a giornata (11 maggio 2025)

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

37a giornata (18 maggio 2025)

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38a giornata (25 maggio 2025)

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Calendario Serie A 2024-25: big match da non perdere

Prime due giornate senza particolari big match che si inizieranno a vedere dal terzo turno che metterà di fronte tante big del nostro campionato, come Inter-Atalanta e Juventus-Roma, ma ci sarà anche una bella sfida tra Lazio e Milan. Juve-Napoli si giocherà alla quinta giornata, con il ritorno di Antonio Conte allo Stadium di Torino, nello stesso weekend del primo derby di Milano.

Il derby d’Italia, invece, vedrà protagoniste Inter e Juventus alla 9a giornata, con l’andata a San Siro. Thiago Motta, dal canto suo, ritroverà il suo recente passato alla 15a giornata. Ecco tute le date dei big match da non perdere.

2a Giornata (25 agosto 2024)

Napoli-Bologna

3a Giornata (1 settembre 2024)

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

4a Giornata (15 settembre 2024)

Atalanta-Fiorentina

5a Giornata (22 settembre 2024)

Juventus-Napoli

Inter-Milan

6a Giornata (29 settembre 2024)

Bologna-Atalanta

7a Giornata (6 ottobre 2024)

Fiorentina-Milan

8a Giornata (20 ottobre 2024)

Juventus-Lazio

Roma-Inter

9a Giornata (27 ottobre 2024)

Bologna-Milan

Inter-Juventus

10a Giornata (turno infrasettimanale 30 ottobre 2024)

Milan-Napoli

11a Giornata (3 novembre 2024)

Napoli-Atalanta

12a Giornata (10 novembre 2024)

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Roma-Bologna

13a Giornata (24 novembre 2024)

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

14a Giornata (1 dicembre 2024)

Roma-Atalanta

Fiorentina-Inter

15a Giornata (8 dicembre 2024)

Atalanta-Milan

Juventus-Bologna

Napoli-Lazio

16a Giornata (15 dicembre 2024)

Bologna-Fiorentina

Lazio-Inter

18a Giornata (29 dicembre 2024)

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

19a Giornata (5 gennaio 2025)

Atalanta-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Bologna

Roma-Lazio

20a Giornata (12 gennaio 2025)

Bologna-Roma

Torino-Juventus

21a Giornata (19 gennaio 2025)

Atalanta-Napoli

Juventus-Milan

22a Giornata (26 gennaio 2025)

Lazio-Fiorentina

Napoli-Juventus

23a Giornata (2 febbraio 2025)

Milan-Inter

Roma-Napoli

24a Giornata (9 febbraio 2025)

Inter-Fiorentina

25a Giornata (16 febbraio 2025)

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

27a Giornata (23 febbraio 2025)

Milan-Lazio

Napoli-Inter

28a Giornata (9 marzo 2025)

Juventus-Atalanta

Napoli-Fiorentina

29a Giornata (16 marzo 2025)

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

30a Giornata (30 marzo 2025)

Fiorentina-Atalanta

Napoli-Milan

31a Giornata (6 aprile 2025)

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Milan-Fiorentina

Roma-Juventus

32a Giornata (13 aprile 2025)

Atalanta-Bologna

Lazio-Roma

33a Giornata (20 aprile 2025)

Bologna-Inter

Milan-Atalanta

34a Giornata (27 aprile 2025)

Inter-Roma

35a Giornata (4 maggio 2025)

Bologna-Juventus

Roma-Fiorentina

36a Giornata (11 maggio 2025)

Atalanta-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

37a Giornata (18 maggio 2025)

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Roma-Milan

Quote antepost e prima giornata Serie A 2024-25

Vediamo le quote antepost per la vittoria dello scudetto e i match con le quote della prima giornata di campionato.

