Per la prima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 18 agosto 2024, alle ore 18.30, si gioca il match tra i padroni di casa del Bologna e la formazione friulana dell’Udinese. Pronostico Bologna-Udinese, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La squadra di casa del Bologna, lo scorso anno è stata la squadra rivelazione del campionato, arrivando al quinto posto e centrando la qualificazione alla Champions League. Per questa nuova stagione il Bologna cercherà ancora di sorprendere, ma sarà dura fare meglio dello scorso anno.

La squadra dell’Udinese, allenata dal tecnico Kosta Runjaic, viene dalla salvezza conquistate nelle ultime giornate di Serie A, e in questa nuova avventura nel massimo campionato italiano, la formazione friulana punta a una tranquilla salvezza.

Quote Scommesse per Bologna-Udinese di Serie A

Per i bookmaker, è la squadra di casa del Bologna, la formazione favorita per la vittoria di questa partita di calcio in Serie A.

Vittoria interna proposta a quota 1.90 su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.50, mentre il successo esterno dell’Udinese è offerto a quota 4.20.

Probabili Formazioni Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro, Fabbian; Ndoye, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Samardzic; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.

Pronostico Bologna-Udinese di Serie A

I padroni di casa sulla carta partono favoriti in questo match casalingo contro l’Udinese, ma attenzione alle temperatore in campo che potrebbero influezare la partita. Per questo decidiamo non di puntare sulla vittoria, ma sulle reti segnate.

Pronostico GOL SI a quota 2.10 su Sisal

