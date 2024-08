Riparte la nuova stagione di calcio italiano di Serie A, domenica 18 agosto 2024, alle ore 18.30, allo stadio Friuli, dove i padroni di casa del Verona, ospitano il Napoli. Pronostico Verona-Napoli di Serie A del 18/08/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e la nostra previsione gratuita.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La squadra di casa del Verona, allenata dal tecnico Paolo Zanetti, lo scorso anno si è salvata nelle ultime giornate di campionato e anche in questa nuova avventura in Serie A, l’obiettivo rimane lo stesso, la salvezza.

La squadra del Napoli, viene dalla pessima stagione scorsa, con i partenopei arrivati solo al decimo posto in Serie A, e in questa nuova avventura nel massimo campionato italiano, la formazione napoletana, può ambire a conquistare un posto in Europa la prossima stagione.

Quote Scommesse per Verona-Napoli

Per i bookmaker, è la squadra del Napoli la formazione favorita per la vittoria di questo match contro il Verona.

Vittoria esterna proposta a quota 1.90 su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.40, mentre il successo interno del Verona è inserito in lavagna a quota 4.20.

Probabili Formazioni Verona-Napoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Pronostico Verona-Napoli di Serie A del 18/08/2024

Il Napoli parte favorita nel match contro il Verona, ma attenzione al gran caldo e alla preparazione delle squadre che potrebbe essere in elemento da non sottovalutare per il risultato finale.

Pronostico GOL SI a quota 1.75 su Sisal.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.