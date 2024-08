Riparte il campionato di calcio italiano di Serie A, con la prima giornata, dove domenica 18 agosto 2024, alle ore 20.45, scendono in campo i padroni di casa del Cagliari e la squadra ospite della Roma. Cagliari-Roma, pronostico e quote scommesse per questo match di calcio in Serie A.

Come arrivano le due squadre alla partita?

Il Cagliari, arriva a questa nuova stagione di Serie A, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, nell’ultima giornata di campionato. E per gli uomini allenati da Mister Davide Nicola, anche per questo campionato, il target rimane sempre quello della salvezza.

La Roma, dopo il sesto posto dello scorso anno, quest’anno ha come obiettivo dichiarato la conquista di un posto nella Champions League del prossimo anno. Non sarà semplice, ma la squadra giallorossa ha l’organico per centrare questo risultato.

Quote Scommesse per Cagliari-Roma di Serie A

Per i bookmaker, è la vittoria esterna della Roma, la probabilità maggiore secondo le quote offerte contro il Cagliari.

Vittoria esterna proposta a quota 1.95 su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.40, mentre il successo interno del Cagliari inserito in lavagna a quota 3.90

Probabili Formazioni Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli, Luvumbo.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dybala, Zalewski.

Pronostico Cagliari-Roma del 18 agosto 2024

Roma sicuramente favorita sulla carta, in questa trasferta sarda contro il Cagliari, Ma attenzione, che la prima giornata di campionato può sempre essere molto insidiosa e il gran caldo influire sul risultato finale.

Pronostico GOL SI a quota 1.75 su Sisal

