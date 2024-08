Uno dei due posticipi della prima giornata di campionato in Serie A, è in programma lunedì 19 agosto 2024, alle ore 18.30 e vede scendere in campo i padroni di casa del Lecce e la formazione ospite dell’Atalanta. Pronostico Lecce-Atalanta, quote scommesse e consigli sulle giocate.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La formazione di casa del Lecce, lo scorso anno ha raggiunto la salvezza con qualche giorna di anticipo e anche per questa nuova stagione, il target rimane lo stesso, la salvezza.

La squadra ospite dell’Atalanta, viene dalla grande stagione dello scorso anno, con il quarto posto ottenuto in Serie A, e la vittoria dell’Europa League. I bergamaschi cercheranno di centrare anche in questa stagione un posto nella prossima Champions League.

Quote Scommesse per Lecce-Atalanta di Serie A

Per i bookmaker, è l’Atlalanta la formazione favorita per la vittoria in questa trasferta pugliese a Lecce

Vittoria esterna proposta a quota 1.85 su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.70, mentre il successo interno del Lecce è inserito in lavagna a quota 4.10.

Probabili Formazioni Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Banda; Krstovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic,Lookman; De Ketelaere.

Pronostico Lecce-Atalanta di Serie A

L’Atalanta ha un organico nettamente superiore al Lecce, ma attenzione che sul match potrebbe influire il gran caldo e per l’Atalanta anche la partita di Supercoppa contro il Real Madrid.

Pronostico: GOL SI a quota 1.80 su Sisal

