Come ogni anno abbiamo chiesto una domanda secca a tutti i nostri tipster (anche quelli che non si occupano principalmente di calcio): chi vincerà lo scudetto? Ecco le risposte. Video antepost Serie A 2024-25.

Video antepost Serie A 2024-25: le scelte dei nostri tipster

Vediamo in questo veloce video come la pensano anche i nostri tipster per la vittoria dello Scudetto 2024-25. Inter su tutte, ma le alternative non mancano, e sono tutte abbastanza vicine e gettonate allo stesso modo con Juventus, Milan e Napoli. Snobbate tutte le altre, ad iniziare dalle romane.

