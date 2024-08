Dal 16 agosto torna il campionato di calcio italiano e torna anche la nostra rubrica con tutte le partite in un comodo click. Qui troverete probabili formazioni, le statistiche più interessanti e anche i consigli per le scommesse con una giocata in Multipla per questo primo turno. Pronostici Serie A 1a giornata.

Pronostici Serie A 1a giornata: formazioni e statistiche

GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Matturro

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, M.Thuram. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Buchanan, De Vrij, Zielinski

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A, vincendone otto (2N).

-Il Genoa ha perso all’esordio stagionale negli ultimi due campionati di Serie A mentre l’Inter ha sempre vinto negli ultimi 5 debutti (inoltre la squadra detentrice dello Scudetto ha vinto alla 1° giornata in ben 12 delle ultime 13 stagioni).

-Tra le 29 avversarie fin qui affrontate in Serie A, il Genoa è una delle uniche due contro cui Lautaro Martínez non ha segnato (sei sfide). El Toro ha preso parte a cinque gol negli ultimi quattro match d’esordio stagionale in Serie A (quattro reti e un assist).

PARMA-FIORENTINA

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Partipilo; Mihaila. All. Pecchia

Squalificati: Delprato

Indisponibili: Benedyczak, Charpentier, Hernani

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino

Squalificati: Ranieri

Indisponibili: nessuno

-Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide al Tardini contro la Fiorentina in Serie A (2V, 6N).

-Il Parma ha vinto solo uno degli ultimi 19 match all’esordio stagionale in Serie A (13N, 5P). La Fiorentina invece non ha mai pareggiato nelle ultime 13 partite all’esordio stagionale in Serie A (8V, 5P), vincendo le due più recenti.

-La Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti di testa nella scorsa stagione di Serie A (18).

-Nella Serie A 2023/24 Andrea Colpani ha realizzato otto gol, tutti in gare casalinghe. Considerando i cinque maggiori campionati europei, solo Douglas Luiz (nove) ha realizzato più marcature tra i giocatori che hanno trovato la rete solo tra le mura amiche nella scorsa stagione.

EMPOLI-MONZA

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

Squalificati: Grassi

Indisponibili: Perisan, Ebuehi

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Ciurria, Gagliardini, Machin

-Equilibrio perfetto nei quattro precedenti tra Empoli e Monza in Serie A: due successi per parte, sempre ottenuti dalla formazione ospitante.

-L’Empoli non ha mai pareggiato il primo match stagionale nei suoi 16 campionati di Serie A (4V, 12P) – perdendo in sette degli ultimi otto; il Monza ha perso entrambe le sue due partite alla prima giornata stagionale di Serie A.

-Il Monza ha chiuso la scorsa stagione con una striscia di nove match senza vittoria (3N, 6P).

-Daniel Maldini ha giocato sette partite con la maglia dell’Empoli nella prima parte della scorsa stagione di Serie A, prima di approdare al Monza nel mercato di gennaio; con i brianzoli, l’attaccante ha segnato quattro gol in 11 gare, di cui tre partendo dalla panchina. Nel periodo, solo M’Baye Niang ha realizzato più reti da subentrato nella massima serie (sei).

MILAN-TORINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Sportiello

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Linetty, Lazaro; Ché Adams, Zapata. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schurrs, Vlasic

-Il Torino ha vinto l’ultima sfida contro il Milan in Serie A (3-1 lo scorso 18 maggio), negli ultimi 38 anni solo una volta i granata hanno ottenuto due successi di fila contro i rossoneri nel massimo campionato: tra l’aprile e il settembre 2019.

-Il Milan è imbattuto da 28 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 8N).

-Il Milan ha sempre vinto negli ultimi quattro incontri giocati alla 1a giornata di Serie A. Torino e Milan si affronteranno alla prima giornata di campionato per la terza volta in Serie A, fin qui una vittoria per parte.

-Il Milan ha chiuso la scorsa stagione con una sola vittoria nelle ultime nove partite tra tutte le competizioni (4N, 4P).

-Paulo Fonseca sarà il primo allenatore portoghese nella storia del Milan in Serie A. Il Lille guidato da Fonseca è stato il club di Ligue 1 che ha registrato più clean sheet nel 2023/24 (22) e la seconda formazione che ha segnato più gol (86 – meno solo dei 124 del PSG) tra tutte le competizioni.

-Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite nello scorso campionato, meno solo dell’Inter (21).

-Álvaro Morata ha realizzato cinque gol nelle sue ultime sette partite all’esordio stagionale nei Big-5 campionati europei.

BOLOGNA-UDINESE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Ferguson, Holm, Lucumí

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Brenner, Thauvin; Lucca. All. Runjaic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

-Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l’Udinese in Serie A, pur avendone pareggiate sei (2V). Il Bologna non ha perso alcuna delle ultime sei partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2V, 4N), l’ultima vittoria dei friulani al Dall’Ara in campionato risale al 30 dicembre 2017 .

-Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 14 gare alla prima giornata stagionale di Serie A (4N, 8P). L’Udinese ha perso gli ultimi due match alla prima giornata.

-Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite nella Serie A 2023/24, solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nella storia del torneo: 19 clean sheet nel 1963/64.

-L’Udinese ha pareggiato 19 partite nello scorso campionato, record per una squadra in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

-Martín Payero ha realizzato i primi due gol in Serie A contro il Bologna tra la gara di andata e ritorno dello scorso campionato.

VERONA-NAPOLI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Okou; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cruz

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Squalificati: Zerbin

Indisponibili: nessuno

-Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide (10V, 3N) contro l’Hellas Verona in Serie A. L’ultimo pareggio tra Hellas Verona e Napoli in casa dei gialloblù in Serie A risale al 24 aprile 1988 (1-1); da allora, 10 successi dei partenopei e quattro vittorie dei veneti.

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite alla 1a giornata di Serie A. Hellas Verona e Napoli si sfideranno alla prima giornata di campionato per la quinta volta nella loro storia in Serie A, la quarta di fila in trasferta per i campani in questa striscia. Dopo un pareggio e una sconfitta, la squadra partenopea ha vinto ciascuna delle ultime due partite disputate contro i gialloblù al debutto stagionale.

-Nessuna squadra ha pareggiato più partite rispetto al Napoli nel 2024 nei cinque maggiori campionati europei: 10 su 20 match, al pari di Juventus e Heidenheim (quest’ultima su 18 gare).

-Tra gli allenatori che hanno collezionato almeno 15 panchine nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30), Antonio Conte è quello che vanta la più alta percentuale di vittorie: 68% (138/203).

-L’Hellas Verona è una delle due squadre, al pari del Sassuolo, contro cui Khvicha Kvaratskhelia ha segnato più gol in Serie A: quattro, in altrettante sfide.

CAGLIARI-ROMA

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola

Squalificati: Mina

Indisponibili: nessuno

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Cristante; Soulé, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. De Rossi

Squalificati: Paredes

Indisponibili: Dybala

-La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide (13V, 4N) contro il Cagliari in Serie A, vincendo tutte le quattro più recenti. Il Cagliari ha perso sette delle ultime 10 partite casalinghe (1V, 2N) contro la Roma.

-Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 14 gare (6N, 7P) disputate alla prima giornata in una stagione di Serie A mentre la Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite d’esordio stagionale (7V, 4N), con l’unica sconfitta arrivata a tavolino contro l’Hellas Verona, nel campionato 2020/21.

-Tra i giocatori che hanno debuttato nella scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, Artem Dovbyk è stato quello che ha segnato più gol: 24 reti nella Liga 2023/24.

LAZIO-VENEZIA

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Crnigoj, Duncan, Zampano; Pierini, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco

Squalificati: Candela, Idzes

Indisponibili: Pohjanpalo, Busio

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide (4V, 1N) contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le ultime tre. La Lazio è anche imbattuta in tutte le 11 gare casalinghe (9V, 2N) giocate contro il Venezia.

-Dopo una striscia di quattro successi consecutivi alla prima partita stagionale di Serie A, la Lazio ha perso all’esordio nello scorso campionato (1-2 contro il Lecce); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno registrato due sconfitte di fila nel primo match stagionale del massimo torneo risale al biennio 1983/84-1984/85. Il Venezia ha vinto soltanto una delle 13 gare (4N, 8P) disputate alla prima giornata stagionale (nel 1940).

-La Lazio è rimasta imbattuta negli ultimi sette confronti (4V, 3N) di campionato.

-Il Venezia è la squadra che ha segnato più reti nella ‘regular season’ della Serie B 2023/24: 69 ma nelle precedenti due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2022/23), soltanto Barcellona (43) e Juventus (37) hanno tenuto la porta inviolata più volte rispetto alla Lazio (34 ‘clean sheet’, come Inter e Real Madrid).

-Dalla stagione 2021/22 Mattia Zaccagni è il centrocampista italiano che ha realizzato più gol in Serie A (22), nel periodo ha contribuito a 34 reti (12 assist).

LECCE-ATALANTA

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Tete Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Corfitzen, Gonzalez, Kaba

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Toloi, Zaniolo

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (2P) contro il Lecce in Serie A, inclusi i due successi senza subire gol nello scorso campionato. L’Atalanta ha collezionato tre successi nelle ultime quattro trasferte (1P) contro il Lecce in Serie A.

-Nel 2023/24, il Lecce ha vinto alla 1ª giornata stagionale per la prima volta nella sua storia in Serie A, dopo aver registrato sei pareggi e 11 sconfitte nelle 17 precedenti. L’Atalanta ha vinto alla prima giornata in tutti gli ultimi sei campionati di Serie A (dal 2018/19).

-Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato al Via del Mare senza segnare mentre l’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto partite di campionato.

-Nel 2024 Charles De Ketelaere è stato il centrocampista che ha contribuito a più gol in Serie A: 12, otto reti e quattro assist.

JUVENTUS-COMO

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; K.Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik, Miretti, Adzic

COMO (4-2-3-1): Reina; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Alberto Moreno; Braunöder, Mazzitelli, Strefezza, Da Cunha, Cutrone; Belotti. All. Fabregas

Squalificati: Iovine

Indisponibili: Varane

-La Juventus è rimasta imbattuta in tutti gli ultimi 21 precedenti (12V, 9N) contro i lariani nel torneo, vincendo quella più recente: 3-1, al Sinigaglia, il 22 febbraio 2003. La Juventus è la squadra contro cui il Como ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 10 su 26 sfide; completano il quadro tre successi dei lariani e 13 vittorie dei bianconeri.

-La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A: 59, tra cui sette successi nelle ultime otto gare (1N) all’esordio stagionale nel massimo torneo. Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni.

-Nel suo periodo da allenatore del Bologna in Serie A, Thiago Motta ha registrato ben 18 ‘clean sheet’ in gare casalinghe, subendo solo 23 gol in 35 match interni: nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo, record condiviso in entrambe le graduatorie proprio con la Juventus che ora allena.

-Dusan Vlahovic è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie A nel 2024 (10, unico in doppia cifra), inoltre è anche quello che, grazie alle sue reti, ha fatto guadagnare più punti alla propria squadra nello scorso campionato (14, grazie alle sue 16 reti totali).

-Andrea Belotti ha segnato cinque gol finora alla prima giornata di un campionato di Serie A; tra i giocatori ancora in attività, soltanto Ciro Immobile e Luis Muriel (entrambi otto reti) hanno trovato più volte la via della rete alla prima giornata nella competizione.

Pronostici Serie A 1a giornata: multipla quota @4.42

Ecco la multipla che abbiamo preparato per questa prima giornata, ma siamo solo all’inizio quindi partiamo con calma, senza troppe selezioni, cercando di triplicare l’importo investito (come sempre diamo preferenza alle giocate in singole, sulle multiple consigliamo stake bassi sempre).

