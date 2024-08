E’ iniziato il campionato di calcio di Serie A 2024-25, andiamo a vedere i primi risultati da un punto di vista di analisi del betting. Si sono visti tanti pareggi, ben 6 su 10 partite. Risultati 1a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 1a giornata Serie A 2024-25: la Juve parte bene con Motta, Napoli da incubo alla prima di Conte

Vediamo i risultati della 1° giornata di Serie A 2024-25. A Marassi Genoa e Inter si dividono un punto con il Grifone che si porta in vantaggio al 20’ con Vogliacco. Subito lo svantaggio, l’Inter sale in cattedra ed è un ottimo Thuram a trovare la rete del pari alla mezzora con un colpo di testa perfetto. Nella ripresa, al minuto 83’ è ancora Thuram ad andare in gol ma in pieno tempo di recupero il rigore causato da Bisseck con un tocco di braccio, viene realizzato da Messias per il 2-2 finale.

Pari e patta anche al Tardini per il ritorno in Serie A dei Ducali in Parma-Fiorentina. I padroni di casa si portano in vantaggio al 22’ con Dennis Man. Al 74’ i viola trovano il pari con una punizione di capitan Biraghi.

Dopo aver battuto diverse big nel precampionato, il nuovo Milan di Paulo Fonseca non va oltre il 2-2 casalingo col Torino di Vanoli. Il primo tempo è prevalentemente di marca granata, che si portano in vantaggio al 30’ con l’autorete di Thiaw e raddoppiano poi al 68’ con Zapata su assist di Lazaro. Nel finale però vengono fuori i rossoneri con Morata che all’88’ accorcia le distanze e al 95’ è decisiva per il 2-2 la deviazione di Okafor.

Reti bianche al Castellani tra l’Empoli di Roberto D’Aversa e il Monza di Alessandro Nesta. Poche le emozioni sul pessimo terreno di gioco dei toscani.

Netta sconfitta al Bentegodi di Verona per il Napoli di Antonio Conte che parte malissimo (e perdono anche Kvaratskhelia per infortunio nel primo tempo). I padroni di casa di Paolo Zanetti si portano in vantaggio al 50’ con Livramento su assist di Lazovic. Al 75’ il raddoppio di Mosquera, servito da Duda, mentre al 94’ arriva il tris sempre del colombiano.

Si dividono la posta al Dall’Ara Bologna e Udinese. Il protagonista è prima di tutti il portiere dei friulani Okoye, che para praticamente di tutto, prima di essere superato al 57’ da Orsolini. L’Udinese potrebbe pareggiare sempre dagli 11 metri, ma Thauvin fallisce l’appuntamento con il primo gol stagionale. Dal corner successivo, però, è Giannetti a pareggiare i conti.

Pareggio a reti bianche alla Unipol Domus tra Cagliari e Roma. Buona la prova dei padroni di casa allenati da Davide Nicola.

Vittoria in rimonta per la Lazio di Marco Baroni sul Venezia di Eusebio Di Francesco. I lagunari neopromossi in Serie A si portano avanti dopo soli 3’ con Kofod Andersen. All’11’, però, Castellanos pareggia i conti. poi si guadagna il rigore che Zaccagni trasforma al 44’ per il 2-1. Nella ripresa, due legni per Castellanos, poi all’81’ una scorribanda di Lazzari propizia l’autorete di Altare per il definitivo 3-1.

Dominio Atalanta al Via del Mare di Lecce: finisce 4-0 in favore degli uomini di Gian Piero Gasperini, che lancia dal 1’ Brescianini e Retegui ed entrambi lo ripagano con una doppietta a testa (due gol per tempo).

Inizia con una vittoria convincente la stagione della Juventus di Thiago Motta: 3-0 al neopromosso Como di Fabregas, che va sotto al 23’ grazie ad una bella iniziativa del debuttante Mbangula. Al 43’ Vlahovic viene fermato dal palo, ma in pieno recupero del primo tempo un claudicante Weah (uscirà nell’intervallo) di sinistro trafigge Reina su assist di Yildiz. Nella ripresa, Vlahovic cala il tris su cross di Cabal, ma la rete viene annullata per un fuorigioco iniziale di Cambiaso millimetrico. L’ex viola colpisce poi un altro legno al 53’, ma la terza rete bianconera è solo rimandata: la mette a segno Cambiaso al 91’ con un sinistro a giro chirurgico.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Risultati 1a giornata Serie A 2024-25: tanti pareggi e Over

Il campionato di Serie A è iniziato con un sabato da 4 anticipi, tutti chiusi con X. In questa prima giornata abbiamo visto la bellezza di 6 Pareggi, 3 vittorie per le squadre di casa e 1 solo successo in trasferta. Si è partiti anche con una predominanza di Over 2.5 gol (6) mentre sono al 50% le giocate Gol SI/NO.

Vediamo se dopo la prima giornata ci sono state variazioni nelle quote antepost per la vittoria finale dello Scudetto. Ovviamente una giornata non basta a stravolgere la lavagna, ma la forbice tra Inter e Juventus si è leggermente ridotta.

Prossimo turno: Napoli chiamato al pronto riscatto col Bologna

Si torna in campo la settimana prossima dal 24 al 26 agosto con la 2° giornata di Serie A. Vediamo le principali e prime quote di Planetwin365, e come stanno puntando gli scommettitori in queste ore. Si inizierà con un sabato da altri 4 anticipi, con Parma-Milan al via (rossoneri favoriti @1.70 per la vittoria in trasferta e appoggiati dal 55% degli scommettitori). In chiusura Inter-Lecce, con i pugliesi che rischiano un altra imbarcata dopo il pessimo esordio con la Dea. Non a caso l’Inter vincente a San Siro si gioca a quota bassa @1.20, col 78% delle preferenze.

Domenica altre 4 partite divise in 2 alle ore 18:30 e altre 2 alle 20:45. Spicca Napoli-Bologna, con i partenopei di Conte che devono subito riscattarsi e sono favoriti in quota @1.90 per la vittoria, anche se gli scommettitori sono cauti e il 50% punta sulla vittoria del Napoli (vittoria ospite al 23%).

Lunedì un doppio posticipo a chiudere il turno. Alle ore 18:30 c’è Cagliari-Como, con i sardi favoriti @2.10 di quota, mentre alle 20:45 si chiude con Verona-Juventus. L’Hellas ha già fatto lo scherzetto al Napoli, ma un altro “upset” si gioca @5.32 di quota, e solo il 16% degli scommettitori ci crede, mentre il 56% va su un altra vittoria bianconera che in questa trasferta si gioca @1.67.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.