Per la seconda giornata del campionato italiano di calcio in Serie A, sabato 24 agosto 2024, alle ore 18.30, allo stadio Tardini, i padroni di casa del Parma, ospitano i rossoneri del Milan. Parma-Milan, pronostico, scommessa e formazioni.

Come arrivano le due squadre alla partita?

Il Parma neopromosso in Serie A, ha debuttato pareggiando in casa contro la Fiorentina per 1 a 1, con le reti segnate da Man nel primo tempo per i ducali e il pareggio viola realizzato da Biraghi nel secondo tempo di gioco.

Il Milan, allenato dal tecnico Paulo Fonseca, viene dal pareggio interno per 2 a 2 contro il Torino, con i rossoneri che hanno recuperato uno svantaggio di 2 a 0, riuscendo alla fine a pareggiare una gara molto complessa.

Dove vedere la partita in TV

La partita verrà trasmessa su DAZN dalle ore 18.30 di sabato 24 agosto 2024.

Probabili formazioni Parma-Milan di Serie A

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato/Coulibaly, Osorio/Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria/Emerson Royal, Tomori, Thiaw/Gabbia, Hernandez; Bennacer/Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Okafor/Jovic

Quote Scommesse per Milan-Parma di Serie A

Per i bookmaker, è il Milan la formazione favorita per la vittoria in questa trasferta emiliana contro il Parma.

Vittoria esterna del Milan, proposta a quota 1.70 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.90, mentre il successo interno del Parma è inserito in lavagna a quota 4.75.

Pronostico Parma-Milan del 24/08/2024

Il Parma ha dimostrato nella prima giornata di Serie A, giocata in casa contro la Fiorentina, di essere una squadra tosta che può far bene in questo suo ritorno in Serie A.

Il Milan deve riscattare il mezzo passo falso fatto in casa, dove ha dovuto inseguire il Torino, andato in vantaggio per 2 a 0 a Milano, prima che i rossoneri trovassero le forze per raggiungere il pareggio.

Pronostico: Vittoria Milan a quota 1.70 su Sisal

