L’Inter cercherà di riscattare il mezzo passo falso, della prima giornata contro il Genoa, in questa gara casalinga di Serie A contro il Lecce, in programma sabato 24 agosto 2024, alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Pronostico Inter-Lecce, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La squadra neroazzurra, arriva a questo debutto stagionale in casa in Serie A, dopo il pareggio 2 a 2, ottenuto la scorsa settimana nella trasferta di Genova, contro il Genoa, che ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter, visto che il pareggio è arrivato su rigore nel tempo di recupero.

Il Lecce del tecnico Luca Gotti, arriva in Lombardia, dopo la pesante sconfitta subita in casa, la scorsa settimana contro l’Atalanta, un pesante 4 a 0, che ha lasciato dietro molte perplessità nei tifosi leccesi.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Udinese e Lazio verrà trasmessa in diretta su DAZN e su SKY dalle ore 20.45 di sabato 24 agosto 2024.

Probabili formazioni Inter-Lecce di Serie A

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Tete Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

Quote Scommesse per Inter-Lecce di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, non hanno dubbi è l’Inter la squadra nettamente favorita per la vittoria di questo match contro il Lecce.

Vittoria interna dell’Inter e’ proposta a quota 1.25 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 6.50, mentre il successo esterno del Lecce paga 13 volte la posta giocata.

Pronostico Inter-Lecce di Serie A del 24/08/2024

L’inter deve vincere per riscattare il pareggio di Genova, che ha lasciato l’amaro in bocca. Il Lecce deve provare a riscattare la pessima partita giocata e persa in casa contro l’Atalanta.

Pronotico: Vittoria Inter + Over 2.5 a quota 1.70 su Sisal

