Una delle partite più attese della seconda giornata di calcio in Serie A, è in programma domenica 25 agosto 2024, allo stadio Diego Armando Maradona, tra la squadra di casa del Napoli, opposta al Bologna. Pronostico Napoli-Bologna, quote scommesse, formazioni e dove vederla in TV.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Inizio di Serie A da dimenticare per il Napoli targato Antono Conte, che all’esordio ha perso nettamente a Verona, subendo 3 reti, senza riuscire a segnarne nemmeno una e cosa ancora peggiore, dimostrando di non avere una grande rosa a disposione dell’allenatore.

Il Bologna, che in questa stagione giocherà per la prima volta in Champions League, all’esordio in campionato non è andata oltre al pareggio casalingo 1 a 1 contro l’Udinese, ma giocando una buona partita, con molte possibilità fallite di segnare la rete della vittoria.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Napoli-Bologna verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 18.30 di domenica 25 agosto 2024.

Probabili formazioni Napoli-Bologna di Serie A

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus/Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano/Neres, Kvaratskhelia; Simeone/Raspadori

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis/Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro/Dallinga.

Quote Scommesse per Napoli-Bologna di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita equilibrata tra Napoli e Bologna, con un leggero vantaggio per la vittoria interna dei partenopei.

Vittoria interna del Napoli e’ proposta a quota 2.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Bologna giocato a quota 4.00.

Pronostico Napoli-Bologna di Serie A del 25/08/2024

Il Napoli deve riscattare la brutta partita giocata a Verona e persa per 3 a 0, il Bologna dopo il pareggio interno contro l’Udinese, cercherà di uscire indenne da questa difficile trasferta napoletana.

Pronostico: GOL SI a quota 1.80 su Sisal

