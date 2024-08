Per la seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, domenica 25 agosto 2024, allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma ospitano la squadra toscana dell’Empoli. Roma-Empoli di Serie A, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Roma ha esordito la scorsa settimana nella stagione 2024-2025 di Serie A, andando a pareggiare 0 a 0 in tesferta a Cagliari, una partita che i giallorossi potevano anche vincere, ma il pareggio alla fine è stato un risultato corretto.

La formazione ospite dell’Empoli, allenata dal tecnico Roberto D’Aversa, viene dal buon pareggio interno ottenuto per 0 a 0 contro il Monza, anche se la squadra toscana avrebbe anche potuto portare a casa l’intera posta in gioco.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Roma-Empoli verrà trasmessa in diretta su DAZN e su SKY dalle ore 20.45 di domenica 25 agosto 2024.

Probabili formazioni Roma-Empoli di Serie A

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All.: Daniele De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli, Viti, Walukiewicz; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Esposito; Colombo. All.: Roberto D’Aversa

Quote Scommesse per Roma-Empoli di Serie A

Per i bookmaker è la squadra di casa della Roma nettamente favorita in quota per la vittoria di questa partita di Serie A contro l’Empoli.

Vittoria interna della Roma e’ inserita in lavagna a quota 1.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.30, mentre il successo esterno dell’Empoli è offerto a quota 6.50.

Pronostico Roma-Empoli di Serie A

Alla Roma servono i 3 punti per ottenere la prima vittoria stagionale in Serie A e rilanciarsi in classifica, l’Empoli cercherà di strappare almeno un punto in questa difficile trasferta romana.

Pronostico: Vittoria Roma+ Over 1.5 a quota 1.85 su Sisal

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.