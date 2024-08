Tutte le partite con probabili formazioni e statistiche utili per le scommesse sulla 2° giornata di Serrie A in un comodo click, e multipla quota @3.64 sul turno del campionato di calcio italiano in campo dal 24 al 26 agosto. Pronostici Serie A 2a giornata.

Pronostici Serie A 2a giornata: formazioni e statistiche

PARMA-MILAN

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benedyczak, Charpentier, Di Chiara, Hernani

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Okafor. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Morata, Sportiello

-Il Milan è andato a segno in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Parma (38 gol, 2.4 di media per sfida). Il Milan ha vinto 29 partite di Serie A contro il Parma (14N, 11P) e ha vinto anche le ultime 2 trasferte al Tardini.

-Il Milan ha pareggiato nella prima giornata di questo campionato, ma nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha sempre trovato almeno un successo nelle prime due gare disputate. Paulo Fonseca ha pareggiato la sua prima partita di Serie A da tecnico del Milan; negli ultimi 40 anni solo un allenatore ha mancato il successo nelle due prime panchine in rossonero: Stefano Pioli, un pareggio con il Lecce e una sconfitta con la Roma nell’ottobre 2019.

-La prima delle tre doppiette di Theo Hernández in Serie A è arrivata il 13 dicembre 2020 proprio contro il Parma, squadra contro cui ha trovato in totale tre gol nel massimo campionato.

UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ebosse, Pizarro, Sanchez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gila

-L’Udinese ha vinto finora 26 partite di Serie A contro la Lazio (23N, 41P) e solamente contro Atalanta e Cagliari (27) ha fatto meglio nel massimo campionato ma la Lazio non perde una trasferta contro l’Udinese dalla stagione 2012/13 (8V, 3N).

-Tra questo e lo scorso campionato l’Udinese è imbattuta da sei partite consecutive (2V, 4N). Anche la Lazio tra questo e lo scorso campionato è imbattuta da otto partite consecutive in Serie A (5V, 3N)

-La Lazio ha vinto la prima partita di questo campionato (3-1 contro il Venezia); negli ultimi 10 anni solamente una volta ha ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali di Serie A, nel 2021 con Maurizio Sarri in panchina.

INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: de Vrij, Buchanan

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierrot; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaba

-L’Inter è la squadra che ha vinto più incontri con il Lecce in Serie A (28 successi, 4N, 4P), oltre a essere quella che ha realizzato più reti contro la squadra salentina nella competizione (85). Tra il 2022/23 e il 2023/24 l’Inter ha vinto quattro gare su quattro, segnato 10 gol e subito solo una rete contro i salentini.

-Nelle 18 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, l’Inter ha vinto 17 volte (una sola sconfitta per 1-0 il 12 gennaio 2000), ha mantenuto la porta inviolata 12 volte e subito solamente sei gol, mai più di uno a partita.

-L’Inter ha pareggiato la prima partita di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre volte finora la squadra detentrice del titolo ha mancato il successo nelle prime due gare stagionali.

-Nelle ultime 11 stagioni di Serie A l’Inter non ha mai perso la prima partita casalinga, con nove successi nel parziale, inclusi cinque nelle cinque più recenti.

-Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo il Lecce non è riuscito a segnare per quattro partite di fila in Serie A.

-Lautaro Martínez non è riuscito a segnare nelle ultime cinque partite interne di Serie A (ultimo gol a febbraio contro l’Atalanta); l’attaccante nerazzurro ha avuto un digiuno più lungo tra le mura amiche nella competizione solamente una volta: 11 incontri senza reti in casa tra gennaio e settembre 2019.

MONZA-GENOA

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ciurria, Cragno, Machin

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ankeye, Marcandalli, Matturro, Norton-Cuffy

-Il Monza ha vinto le uniche due partite di Serie A giocate contro il Genoa.

-Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa il Monza non ha segnato per tre partite di fila e in Serie A. Il Monza ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (1V, 1N).

-Il Genoa ha pareggiato la prima partita disputata in questo campionato (2-2 contro l’Inter) e solo in due occasioni finora ha pareggiato entrambe le prime due gare stagionali di Serie A: nel 1992 e nel 1962.

-Andrea Petagna ha realizzato tre gol e fornito cinque assist vincenti contro il Genoa in Serie A, contro nessuna squadra ha partecipato ad altrettante reti nella competizione (otto).

FIORENTINA-VENEZIA

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodò, Richardson, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean. All. Palladino.

Squalificati: Pongracic

Indisponibili: Gudmundsson

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Busio, Jajalo, Tessmann

-La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Venezia ha sia ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: 10 in 26 sfide (2N, 14P), sia quella contro cui ha segnato più gol (36). Nessun pareggio nelle ultime 16 sfide tra Fiorentina e Venezia in Serie A: 11 vittorie viola e cinque successi dei lagunari – l’ultimo segno “X” tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 marzo 1947 (1-1 al Franchi). La Fiorentina ha vinto tutte le ultime cinque sfide interne contro il Venezia in Serie A, subendo solamente due gol (tre clean sheets).

-Il Venezia ha perso la prima partita di questo campionato e nelle ultime due stagioni di Serie A ha perso entrambe le prime due gare disputate. Il Venezia non ha mai vinto nelle sua prima trasferta stagionale in Serie A, con tre pareggi e 11 sconfitte in totale, incluse tutte le ultime sei.

-Moise Kean non va in gol da 24 partite di Serie A (ultima rete l’1 aprile 2023 contro il Verona), nessun attaccante centrale attualmente nel massimo campionato sta vivendo un digiuno più lungo.

TORINO-ATALANTA

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Vlasic, Gineitis, Pellegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Koopmeiners, Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Toloi, Zaniolo

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide contro il Torino in Serie A (6V, 2N). L’Atalanta ha realizzato 61 gol in 55 trasferte contro il Torino in Serie A (10V, 18N, 27P).

-Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite casalinghe di Serie A (7V, 6N), registrando ben 10 clean sheet nel periodo. A partire dalla scorsa stagione (dal 2023/24) il Torino è la formazione che ha registrato più clean sheet casalinghi nei maggiori cinque campionati europei (13 in 19 gare). Inoltre, escludendo le neopromosse, nessuna squadra ha subito meno gol in partite interne rispetto ai granata nel periodo: nove, come il Real Madrid.

-Tra questo campionato e il finale del precedente, l’Atalanta ha vinto quattro volte di fila in trasferta.

-Duván Zapata ha segnato sette gol in 11 sfide contro l’Atalanta in Serie A, solo contro il Sassuolo (10) ha fatto meglio nel torneo. Il colombiano ha realizzato 69 reti con la maglia della Dea in Serie A (in 153 presenze), classificandosi al 1° posto, insieme a Cristiano Doni (69), tra i migliori marcatori dell’Atalanta nel massimo campionato.

NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Folorunsho, Mario Rui, Osimhen

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Ferguson

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro il Napoli in campionato (1V, 2N). Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in entrambe le partite contro il Napoli dello scorso campionato (0-0 all’andata al Dall’Ara e 2-0 al Maradona al ritorno).

-Il Napoli ha perso il suo primo match stagionale in Serie A per la prima volta dal 2015/16 (1-2 contro il Sassuolo con Maurizio Sarri in panchina). Solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) i partenopei hanno rimediato due sconfitte nelle prime due partite di un singolo campionato di Serie A: nel 2000/01, con Zdenek Zeman alla guida. Per la prima volta in carriera Antonio Conte ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A – in precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio.

-Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di campionato (5N, 3P).

-Il Bologna è la squadra che ha registrato il valore di Expected Goals più alto nella prima giornata dei maggiori cinque campionati europei 2024/24 (3.25); tuttavia, quella rossoblù è anche la formazione con la differenza maggiore tra gol e xG (-2.25), avendo realizzato una sola rete contro l’Udinese.

-Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), Riccardo Orsolini è il giocatore italiano che ha realizzato più gol in campionato (22). Il Napoli è però l’avversario contro cui il classe ’97 ha disputato più match senza nè segnare né fornire assist nel torneo: 10.

ROMA-EMPOLI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All. De Rossi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: Grassi

Indisponibili: Belardinelli, Ebuehi, Perisan, Zurkowski

-La Roma ha vinto otto delle ultime nove sfide contro l’Empoli in Serie A, perdendo però la più recente. La Roma è la squadra contro cui l’Empoli ha disputato più trasferte senza mai vincere nella sua storia in Serie A: in 16 gare fuori casa con i capitolini i toscani hanno infatti registrato due pareggi e 14 sconfitte e nell’ultima trasferta disputata contro la Roma in campionato, il 17 settembre 2023, l’Empoli ha registrato la sconfitta più larga nella sua storia in Serie A: 7-0.

-La Roma ha vinto solo una delle ultime otto partite tra tutte le competizioni; i giallorossi hanno chiuso lo scorso campionato segnando esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe.

-Nel primo turno di campionato la Roma è stata la prima squadra per recuperi offensivi in generale (15) e anche la prima per possessi recuperati nel terzo finale di campo (11).

-Nella prima giornata di questa Serie A, solo la Juventus (0.17) ha registrato un valore di Expected Goals contro più basso rispetto all’Empoli: 0.34 contro il Monza.

-Solo Gaspar (sei) ha effettuato più contrasti di Sebastiano Esposito (cinque come Posch e Lazovic) nella prima giornata della Serie A 2024/25.

CAGLIARI-COMO

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zortea

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abildgaard, Baselli, Mazzitelli, Varane

-Questa sarà la settima sfida tra Cagliari e Como in Serie A: i lombardi conducono per tre vittorie a due – completa il quadro un pareggio. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dopo 42 anni e 151 giorni, ovvero dal 28 marzo 1982

-Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite (1V, 1N, 1P).

-Il Como ha vinto solo una delle ultime 35 trasferte di Serie A (11N, 23P) – 1-0 contro il Piacenza il 2 marzo 2003 – perdendo nello specifico ognuna delle sei più recenti nel torneo.

-Andrea Belotti ha segnato otto reti contro il Cagliari in Serie A; solo contro Sampdoria e Sassuolo (entrambe nove) ha fatto meglio in carriera nel torneo. Considerando anche gli assist (cinque), la formazione sarda è quella contro cui il classe ’93 ha preso parte a più marcature nel massimo campionato (13 in 14 sfide).

VERONA-JUVENTUS

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cruz, Serdar

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adzic, Milik, Miretti, Thuram, Weah

-La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l’Hellas Verona in campionato (1N), registrando quattro clean sheet nel periodo. L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3V, 5N); in questa striscia, entrambe le formazioni hanno realizzato 16 gol al Bentegodi.

-Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, l’Hellas Verona è imbattuto da tre turni (2V, 1N).

-La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte di Serie A (5N, 3P).

-La Juventus è, con il Lille, una delle due squadre che non hanno subito nemmeno un tiro nello specchio nella prima giornata nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

-La Juventus è la formazione con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella prima giornata di questo campionato (92%); dall’altra parte, invece, l’Hellas Verona (67%) è penultimo in questa graduatoria, davanti soltanto all’Udinese (66%).

-Dopo il gol all’esordio contro il Como, Samuel Mbangula potrebbe diventare solo il secondo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Carlos Tevez nell’agosto 2013.

Pronostici Serie A 2a giornata: multipla quota

Anche per questa 2° giornata di Serie A abbiamo giocato una multipla contenuta, selezionando solo 3 partite per una multipla quota @3.64 su tre possibili vincenti (1X2) favoriti nel weekend del campionato di calcio italiano.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.