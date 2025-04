Venerdì sera a Marassi si apre la 31° giornata di Serie A con l’anticipo tra Genoa e Udinese che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote per le scommesse 1X2 e il nostro Pronostico Genoa-Udinese 4 aprile 2025.

Pronostico Genoa-Udinese 4 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Genoa-Udinese, match che apre la 31° giornata di Serie A 2024-2025 a Marassi venerdì sera, per l’anticipo del turno del campionato di calcio italiano.

Il Genoa è al 12° posto con 35 punti dopo il ko per 0-1 a Torino sul campo della Juve nell’ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia di 3 risultati utili consecutivi (2 pareggi seguiti da 1 vittoria).

L’Udinese è avanti 5 punti al Grifone, in 10° posizione, un ottima stagione per i friulani che però sono in calo, con 1 pareggio seguito dalle sconfitte in casa col Verona e a San Siro contro l’Inter, dove comunque la squadra di Runjaic si è ben battuta e ha messo in difficoltà la capolista nerazzurra.

Statistiche scommesse Genoa-Udinese

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (2V, 4N), vincendo le due più recenti. Grande equilibrio nelle ultime 10 partite al Ferraris tra Genoa e Udinese, con due successi a testa e sei pareggi e con esattamente 13 gol per parte.

-Dopo una serie di sei incontri consecutivi senza sconfitte (4V, 2N), l’Udinese ha perso le due più recenti sfide di Serie A (contro Hellas Verona e Inter), solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila in campionato con Kosta Runjaic in panchina.

-Il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare casalinghe di Serie A giocate nel 2025 (1N), registrando una media di 2.60 punti a partita, nel periodo più bassa solo di Bologna (2.71), Roma (2.67) e Inter (2.67) in match interni.

-Ben nove degli 11 successi dell’Udinese in questo campionato sono arrivati contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata.

-Nessuna squadra ha tentato meno conclusioni di Genoa e Udinese nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: 38 per entrambe, alla pari del Torino.

Probabili formazioni Genoa-Udinese

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Onana, Masini; Malinovskyi, Miretti, Pinamonti. All. Vieira.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

Guida TV Serie A: dove vedere Genoa-Udinese?

Genoa-Udinese, venerdì 4 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:45.

Migliori quote Genoa-Udinese, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Il Genoa in casa è favorito @2.55 su Sisal contro il @3.15 per la vittoria dell’Udinese su Snai, col pareggio @3.10 su Betway.

Pronostici Genoa-Udinese: le nostre scommesse

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Udinese e negli ultimi 7 precedenti abbiamo visto solo un match da almeno 3 gol tra queste due formazioni. Il Genoa rimane una delle migliori squadre da Under del campionato (O/U 11-19 con 2.2 gol segnati di media nelle partite dei liguri), con 4 Under nelle ultime 5 giornate, proprio come l’Udinese che prima del 1-2 di San Siro aveva segnato 4 Under consecutivi. Consigliamo una partita da Under 2.5 gol.

Risultato Esatto Genoa-Udinese

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 2-2.

