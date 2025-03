Andiamo a vedere i cammini di Inter e Napoli che continuano il testa a testa serrato per lo scudetto di Serie A. Chi ha il calendario migliore a 8 giornate dalla fine della Serie A? Secondo le stime il Napoli ha le sfide più semplici rispetto all’Inter (che è impegnata su 3 fronti), ma le quote sono tutte per i nerazzurri. Corsa Scudetto 2024-2025.

Corsa Scudetto 2024-2025: testa a testa Inter-Napoli

Domenica l’Inter super 2-1 l’Udinese e a stretto giro gli risponde il Napoli che supera il Milan (sempre col risultato di 2-1) nel big match della sera. Continua quindi il testa a testa scudetto con i nerazzurri avanti 3 punti sui partenopei quando mancano 8 giornate al termine del campionato di calcio italiano.

Fuori dai giochi invece l’Atalanta è uscita di scena dopo il ko al Franchi contro la Fiorentina che l’ha fatto precipitare a 9 lunghezze dai nerazzurri di Inzaghi e a -6 dai partenopei di Conte.

Nelle quote antepost i bookmakers sembrano non avere tutti questi dubbi, con l’Inter nettamente avanti @1.28 sul Napoli @3.60. La matematica non condanna ancora la Dea, ma l’Atalanta è salita @81 volte la posta.

Il calendario dell’Inter

L’Inter è ancora in corsa su tre fronti, col sogno triplete ancora vivo. Vediamo i prossimi impegni di campionato da qui a fine Serie A, con una valutazione di difficoltà di ogni match (in stampatello le partite in casa). Alla fine il rating di difficoltà (più alto è il valore, più difficile sarà il cammino della squadra).

PARMA *

Cagliari *

BOLOGNA ****

Roma ***

Verona *

TORINO **

Lazio ***

COMO *

RATING DIFFICOLTA’: 16

Il cammino del Napoli

Il Napoli punta tutto sul campionato e la squadra di Antonio Conte non ha altre competizioni che potrebbero togliere energie psico-fisiche. Come vediamo sulla carta i partenopei hanno un cammino più semplice con un rating di 12, e una proiezione di 4 punti recuperati all’Inter, che è a +3 al momento, quindi escludere a priori il Napoli dallo scudetto è assurdo, anzi, se parliamo di valore di quota, è proprio il Napoli @3.60 la giocata migliore, matematicamente parlando, secondo le stime di difficoltà.

BOLOGNA ****

Empoli *

MONZA *

Torino **

LECCE *

Genoa *

PARMA *

Cagliari *

RATING DIFFICOLTA’: 12

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.