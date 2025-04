Inter e Napoli continuano a braccetto la corsa scudetto dopo l’ultimo turno del campionato di calcio italiano, ma guardiamo avanti col prossimo spettacolare turno che ci presenta almeno quattro big match. Risultati Serie A giornata 30.

Risultati Serie A giornata 30: Inter e Napoli sempre a braccetto, la Dea esce dalla corsa scudetto

Vediamo i risultati dell’ultimo turno del campionato di calcio italiano, la 30° giornata di Serie A. Finisce in parità la gara disputata sulle sponde del lago tra Como ed Empoli.

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince al Penzo con il minimo scarto blindando almeno per un altro turno il quarto posto che vale la Champions League anche il prossimo anno, mentre la striscia senza vittorie dei lagunari si allunga a 13 partite.

Torna alla vittoria la Juventus dopo il cambio di guida tecnica. All’Allianz Stadium di Torino finisce 1-0 contro il Genoa, una vittoria con scarto minimo, ma determinante per i bianconeri andati a segno al 25° con Kenan Yildiz.

Settima vittoria consecutiva per la Roma di Claudio Ranieri, che espugna il Via del Mare inguaiando il Lecce di Marco Giampaolo. Nella sfida tra giallorossi vincono quelli della Capitale che si confermano una delle squadre più calde e che ha fatto più punti nelle ultime settimane, non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Nel lunch match domenicale vittoria interna per il Cagliari contro il Monza con i sardi che passano con un perentorio 3-0 e certificano la continua crisi dei brianzoli sempre più ultimi e sempre più vicini alla retrocessione col ritorno in Serie B.

Dopo la Juventus, la Fiorentina di Raffaele Palladino batte anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche e rilancia le proprie quotazioni in chiave Champions League mentre come anticipato la Dea probabilmente con questa sconfitta dice definitivamente addio al sogno scudetto.

L’Inter capolista batte anche l’Udinese ma non senza sofferenza. Dopo il palo di Frattesi subito in avvio arrivano le reti di Arnautovic e dello stesso Frattesi, con doppio assist del rientrante Dimarco.

Resta in scia dell’Inter il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona batte il Milan per 2-1 pur soffrendo soprattutto nel finale dopo che i partenopei avevano messo subito in discesa il match, andando avanti dopo appena 2 minuti con Politano. Con questa sconfitta, i rossoneri rimangono al nono posto e vedono allontanarsi la zona Europa.

Quote Scudetto: nerazzurri sempre avanti

Due vittorie per Inter e Napoli, rispettivamente contro Udinese e Milan. I nerazzurri restano avanti, sia in classifica che nella lavagna dei bookmaker: lo scudetto per la squadra di Simone Inzaghi vale @1,37 su Goldbet e @1,40 su William Hill, stessa quota della scorsa settimana, mentre quello dei partenopei di Antonio Conte sale @3,60 su bet365, in aumento rispetto a 3,20 di sette giorni fa.

Esce definitivamente dalla lotta per il tricolore l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sconfitta 1-0 a Firenze e adesso lontano nove punti dalla vetta: gli orobici passano da 9 a @81. Quando mancano otto giornate al termine della stagione, i betting analyst propongono anche l’ipotesi spareggio per l’assegnazione del titolo, opzione offerta @4,75 su Snai.

Quote salvezza: salto in avanti del Cagliari

Scatto del Cagliari nelle quote salvezza dopo il 3-0 contro un Monza ormai aggrappato solo all’aritmetica: la retrocessione dei sardi si gioca ora @13 su Lottomatica e @15 su Betway, contro il 7,50 di due settimane fa. Continua invece la crisi del Lecce, quartultimo in classifica: lo 0-1 del Via del Mare contro la Roma rappresenta la quinta sconfitta consecutiva. I salentini precipitano, in lavagna, da 3 a @2,10 e solo tre settimane fa erano offerti a 5.

Lo 0-0 nello scontro salvezza fra Verona e Parma è più favorevole ai veneti, che balzano da 7,50 a @15, mentre gli emiliani restano stabili @2,25. Pareggio anche nell’altro confronto diretto, ma se l’1-1 del Sinigaglia non basta all‘Empoli per uscire dalla “zona calda”, @1,90, il Como naviga ormai in acque tranquille a quota @50.

Betting Trends Serie A: fattore campo determinante nell’ultimo turno

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto il 50% delle partite col fattore campo rispettato con una vittoria per la squadra di casa, con 2 sole vittorie in trasferta e 3 pareggi a completare il quadro. In questi match ci sono state solo 3 partite da Over 2.5 gol con ben 7 Under. Prevalenza anche di partite da Gol NO (6) rispetto alle partite da Gol SI (4).

Prossimo turno: 31° giornata con quattro big match

Il campionato di calcio italiano tornerà dal 4 al 7 aprile con un lungo e interessante turno che propone almeno 4 big match, ma ad aprire la 31° giornata di Serie A sarà l’anticipo del venerdì tra Genoa-Udinese con i padroni di casa favoriti @2.44 sugli ospiti @3.05.

Al sabato sera segnaliamo Milan-Fiorentina, partita delicata ed importante anche in chiave europea, anche se i rossoneri sono sempre più lontani, ma favoriti @1.79 mentre i viola si giocano @4.25 per la vittoria a San Siro. Il Milan giocherà anche in settimana un derby importante con l’Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia. Proprio i nerazzurri giocheranno sabato al Tardini poco prima del big match della sera, in Parma-Inter, e qui la squadra di Inzaghi è favorita @1.45 nonostante la trasferta.

Domenica si apre col lunch match al Via del Mare tra Lecce-Venezia mentre alle ore 15:00 giocano in contemporanea Empoli-Cagliari e Torino-Verona. Alle ore 18:00 a Bergamo va invece in scena Atalanta-Lazio, con la Dea favorita @1.72 sui biancocelesti @4.50 mentre il pareggio si gioca @3.90.

In serata la sfida più attesa all’Olimpico, Roma-Juventus. I giallorossi vogliono allungare la striscia vincente, i bianconeri vogliono trovare continutà dopo il cambio in panchina ma le quote sono per la Roma @2.30 e le prime preferenze degli scommettitori di Planetwin365 sono al 41% sui padroni di casa mentre un 30% gioca sulla Juve @3.19 e non è da scartare nemmeno il pareggio @3.20, con la X appoggiata dal 29% delle prime puntate.

Il turno sarà chiuso lunedì’ sera al Dallara e anche qui parliamo di una sfida davvero interessante con in campo Bologna-Napoli. I felsinei coltivano sogni di gloria e un piazzamento in Champions anche quest’anno, il Napoli è sempre in corsa scudetto con l’Inter e deve vincere ancora. La squadra di Antonio Conte è di poco favorita @2.58 sul Bologna @2.90 (pareggio @3.05). Scommettitori spaccati su questo match, col 36% che va sul Napoli, il 33% sul Bologna e anche un corposo 31% sulla X.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.