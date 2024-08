Siamo solo alla 2° giornata di campionato ma le panchine di Fonseca al Milan e De Rossi alla Roma sembrano già calde. Intanto la Juve di Motta vince ancora e avvicina l’Inter nelle quote antepost per lo scudetto. Prossimo turno con almeno tre big match: Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juventus-Roma. Risultati 2a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 2a giornata Serie A 2024-25: la Juve vince ancora e avvicina l’Inter per lo scudetto

La 2° giornata di Serie A si è chiusa con un altra vittoria della Juventus di Thiago Motta che, dopo il 3-0 rifilato al Como, batte con lo stesso risultato anche l’Hellas Verona al Bentegodi e avvicina l’Inter nelle quote antepost per lo scudetto. I nerazzurri avevano aperto il turno del campionato di calcio italiano vincendo 2-0 sul Lecce con le reti di Darmian e Calhanoglu su rigore.

Forte di 2 vittorie con 6 gol segnati e nessuno incassato, la nuova Juventus di Thiago Motta è rimasta già l’unica a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate. Le vittorie contro Como e Verona non sono test veri e propria, ma i book avvicinano i bianconeri all’Inter per la vittoria dello scudetto in cui la squadra di Inzaghi è offerta a 1.75, ma la quota sulla Juventus è passata da 4.75 a 3.00.

Respira anche il Napoli. Gli azzurri cancellano la pesante sconfitta di Verona e conquistano i primi tre punti in campionato con un netto 3-0 al Bologna e per gli esperti di Planetwin365 lo scudetto partenopeo è possibile, offerto a 5,80, terzo in lavagna dietro a Inter e Juventus, mentre su Sisal è pressoché certo il ritorno alla prossima Champions League, visto a 1,25 grazie all’effetto Antonio Conte che ha un 2° posto come peggior piazzamento in Serie A da allenatore.

Il Milan, come vedremo anche tra poco, sembra soffrire più di tutti e resta lontano a 10.00, mentre l’Atalanta recita il ruolo di possibile sorpresa a 15.00. Più in difficoltà le due capitoline. La Roma ha un punto in classifica e tante cose sono da rivedere nella squadra di De Rossi che per lo scudetto è proposta a 35.00 (era a 25.00 alla vigilia della stagione), la Lazio è staccata a 50.00.

I nostri utenti non sembrano avere dubbi visto che abbiamo chiesto anche a loro, con un sondaggio su Telegram, chi vincerà lo scudetto, ed è stato quasi un plebiscito per l’Inter al 54%, col Milan al 18% principale avversaria, ma molto staccata. I rossoneri sono comunque davanti alla Juventus nonostante un avvio con Fonseca poco convincente, ma siamo solo all’inizio.

Risultati 2a giornata Serie A 2024-25: Fonseca e De Rossi deludono

Un pareggio acciuffato all’ultimo e una sconfitta che fa tanto rumore. Il punto in due partite ottenuto dal nuovo Milan di Paulo Fonseca fa già scattare il campanello d’allarme in casa dei rossoneri e la fiducia dei bookmaker sul tecnico portoghese è in calo visto che potrebbe non essere più sulla panchina rossonera dopo Natale: un addio entro inizio 2025 è proposto @3,50 su Goldbet e Better.

Si torna a parlare addirittura di un ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A, proprio al Milan che supera la Roma nelle quote. Già, perché proprio i giallorossi della capitale sono l’altra squadra sotto la lente d’ingrandimento dei critici dopo la sconfitta di Empoli. Anche la Roma ha fatto solo 1 punto nelle prime 2 giornate (contro Empoli e Cagliari, non certo top team). A farne le spese potrebbe essere Daniele De Rossi che nelle quote di Better e Goldber è dato @5 volte la posta per l’esonero o le dimissioni entro la fine del girone d’andata. Servirà una reazione già a partire da domenica prossima e dal delicato big match contro la Juventus.

Risultati 2a giornata Serie A 2024-25: statistiche del campionato

Dopo la “pareggite” all’esordio, nella 2° giornata di Serie A abbiamo visto solo 2 X, con 5 vittorie per le squadre di casa e 3 vittorie in trasferta. In questo turno di campionato abbiamo visto 6 partite da Over 2.5 Gol mentre le partite da Gol SI e Gol NO hanno chiuso al 50%. Vediamo la classifica aggiornata e le principali statistiche del calcio italiano:

Risultati 2a giornata Serie A 2024-25: retrocessione, Venezia ed Empoli non convincono

Diamo uno sguardo anche alla parte bassa della classifica di Serie A e alle squadre che hanno come obiettivo la salvezza. Nelle quote antepost per la retrocessione il Parma si conferma subito protagonista in massima serie (quattro punti in due partite nonostante un calendario non semplice in avvio) e per gli esperti di Goldbet e Better è sempre più lontana una retrocessione offerta a 4,50.

Rischia invece il Venezia, capace di strappare un punto a Firenze, dato in B a 1,40 e l’Empoli, che passa a Roma raggiungendo quota 4 punti, ma visto tra le ultime tre a quota 1,90. Non dormono sogni tranquilli il Verona, proposto a 2,15 e Cagliari, a 2,60, mentre i bookmaker non sono preoccupati dall’inizio altalenante di Monza e Como, fissate entrambe a 4,50 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Prossimo turno Serie A: 3° giornata con tanti big match

Dopo i primi 2 turni senza veri e propri big match, la 3° giornata di Serie A (in programma dal 30 agosto al 1 settembre) ci presenta almeno 3 partite da non perdere, come uno dei due anticipi del venerdì, Inter-Atalanta. Le quote sono tutte per la squadra di Inzaghi @1.65 per la vittoria e viene giocata dal 57% degli scommettitori di Planetwin365 contro il 20% che punta sulla Dea offerta @4.75.

Al sabato più equilibrio al sabato per Lazio-Milan. Le quote danno ancora fiducia ai rossoneri, nonostante l’inizio di campionato e la trasferta all’Olimpico. Il Milan è favorito @2.40 e raccoglie il 39% delle preferenze al momento, poco di più della Lazio @2.85 e giocata al momento dal 33% degli scommettitori. Da non scartare anche la X @3.40 e giocata dal 28% degli scommettitori.

Infine alla domenica si gioca Juventus-Roma. I giallorossi come abbiamo detto sono un altra squadra che ha iniziato la stagione con molte difficoltà, a differenza della Juventus offerta @1.75 e giocata dal 54% degli scommettitori (solo il 20% punta sulla vittoria ospite della Roma offerta @4.75).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.