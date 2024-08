L’anticipo della terza giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma venerdì 30 agosto 2024, alle ore 18.30, allo stadio Luigi Penzo, tra i padroni di casa del Venezia e la squadra ospite del Torino. Venezia-Torino, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra di casa del Venezia, neopromossa in Serie A, ha raccolto un punto nelle prime due partite giocate, perdendo la partita inaugurale per 3 a 1 in trasferta a Roma, contro la Lazio e pareggiando in trasferta a Firenze, 0 a 0 contro la Fiorentina.

Il Torino di Mister Paolo Vanoli, è partito alla grande, raccogliendo 4 punti, frutto del pareggio in trasferta contro il Milan per 2 a 2 e della vittoria ottenuta in casa contro l‘Atalanta per 2 a 1.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Venezia-Torino verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 18.30 di venerdì 29 agosto 2024.

Probabili Formazioni Venezia-Torino di Serie A

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sagrado; Haps, Andersen/Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Elllertsson, Oristanio; Gytkjaer/Pohjanpalo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Ilic, Linetty, Borna Sosa; Adams, Zapata

Quote Scommesse per Venezia-Torino di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della Torino, in questo match contro il Venezia

Vittoria esterna della Torino, e’ inserita in lavagna a quota 2.05 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo interno del Venezia è pagato a quota 3.60.

Pronostico Venezia-Torino del 30/08/2024

Il Torino è leggermente favorito per la vittoria di questo match contro il Venezia.

I granata infatti ha già giocato con due grandi squadre, Milan e Atalanta raccogliendo 4 punti, ma attenzione che il Venezia visto a Firenze, è una squadra attenta e ben messa in campo.

Risultato Esatto di Venezia-Torino

Come risultato esatto per questa partita tra Venezia e Torino vi consigliamo queste due opzioni: 0-1 /1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.