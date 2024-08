L’anticipo serale della terza giornata di Serie A, è in programma venerdì 30 agosto 2024, alle ore 20.45, allo stadio Meazza di Milano, e vede scendere in campo, i padroni di casa dell’Inter, opposti all’Atalanta. Pronostico Inter-Atalanta di Serie A, dove vederla in TV e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

I Campioni in carica dell’Inter, ha raccolto 4 punti, nelle prime due giornate di Serie A giocate. Dopo il pareggio ottenuto in trasferta a Genova, contro il Genoa per 2 a 2, i neroazzurri hanno poi vinto in casa contro il Lecce per 2 a 0.

L’Atalanta, allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, ha raccolto 3 punti, con il successo ottenuto in trasferta a Lecce per 4 a 0, a cui è seguita la sconfitta subita a Torino per 2 a 1.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Inter-Atalanta verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 20.45 di venerdì 29 agosto 2024.

Probabili Formazioni Inter-Atalanta di Serie A

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All.: Gasperini.

Quote Scommesse per Inter-Atalanta del 30/08/2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna dell’Inter, in questo match contro l’Atalanta.

Vittoria interna dell’Inter, e’bancata a quota 1.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.20, mentre il successo esterno dei bergamaschi dell’Atalanta è pagato a quota 5.25.

Pronostico Inter-Atalanta di Serie A

Sarà sicuramente un a partita scoppiettante e ricca di reti quella tra Inter e Atalanta.

La squadra di casa dell’Inter, parte ampiamente favorita nel nostro pronostico, essendo la formazione favorita per la vittoria dello scudetto, visto la rosa di giocatori che possono scendere in campo.

Ma l’Atalanta non sarà certo la vittima designata. La squadra bergamasca è imprededibile e se azzecca la giornata giusta, può portate via punti da quetsa trasferta milanese.

Risultato Esatto di Inter-Atalanta

Come risultato esatto per questa partita tra Inter-Atalanta vi consigliamo queste due opzioni: 3-1 /2-1

