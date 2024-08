Una delle principali partite della terza giornata di Serie A, è in programma domenica 1 settembre 2024, alle ore 20.45 e vede la Juventus, capolista a punteggio pieno dopo due giornate, ospitare la squadra capitolina della Roma. Juventus-Roma di Serie A, pronostico, scommessa e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Juventus, del nuovo tecnico Thiago Motta, è partita alla grande, vincendo entrambe le partite giocate, 3 a 0 in casa contro il Como e andando a vincere sempre per 3 a 0 in trasferta a Verona. I bianconeri comandano la Serie A con 6 punti, unica squadra a punteggio pieno.

Discorso diverso per la Roma, ferma in classifica con 1 solo punto conquistato dopo 2 giornate di campionato giocate, frutto del pareggio esterno 0 a 0 contro il Cagliari, a cui è seguita la clamorosa sconfitta interna, per 2 a 1 contro l’Empoli.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Juventus e Roma, verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky dalle ore 20.45 di domenica 1 settembre 2024.

Probabili Formazioni Juventus-Roma di Serie A

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Dovbyk, Soulè.

Quote Scommesse per Juventus-Roma del 01/09/2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna della Juventus, in questo match contro la Roma.

Vittoria interna della Juventus e’bancata a quota 1.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno della Roma è pagato a quota 5.00.

Pronostico Juventus-Roma di Serie A

La nuova Juventus, targata Thiago Motta è partita alla grande, guida la classifica a punteggio pieno, segnando 6 reti senza subirne nessuna.

La Roma invece ha stentato molto in questo inzio di stagione, raccogliendo un solo punto, contro due squadre che lotteranno per la salvezza, Cagliari ed Empoli.

Risultato Esatto di Juventus-Roma di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Juventus e Roma, vi consigliamo queste due opzioni: 2-1 /2-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.