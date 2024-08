In questa rubrica trovate comodamente in un click tutte le partite della 3° giornata del campionato di calcio italiano, con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse, oltre alla multipla di giornata, una schedina quota @4.37 su 4 match. Pronostici Serie A 3a giornata.

Pronostici Serie A 3a giornata: probabili formazioni e statistiche

VENEZIA-TORINO

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Idzes, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Elllertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Busio, Jajalo, Bjarkason

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Vlasic

-Il Venezia è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove gare contro il Torino in Serie A (2V, 6N), perdendo solo nella sfida del 12 settembre 1999 nel periodo. Venezia e Torino hanno pareggiato tutte le ultime cinque gare al Penzo in Serie A.

-Il Torino ha realizzato due gol in entrambe le due partite di questo campionato, nelle loro ultime 36 stagioni di Serie A solo una volta i granata hanno segnato almeno due reti in tutte le loro prime tre gare di Serie A: nel 2015/16.

-Il Torino è la squadra che ha registrato il valore più alto di Expected Goals contro (5.3) in questo avvio di campionato e che ha subito il maggior numero sia di tiri totali (51, almeno 12 in più di qualsiasi altra) che di conclusioni nello specchio (15, subito dietro il Venezia con 14).

INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buchanan

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Scamacca, Scalvini, Zaniolo

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro l’Atalanta in campionato (6V, 5N), e ha vinto tutte le quattro più recenti; l’ultimo successo della Dea risale all’11 novembre 2018. L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter al Meazza in Serie A risale al 23 marzo 2014, da allora sette successi del club meneghino e tre pareggi, con uno score complessivo di 23-6.

-L’Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime sei partite casalinghe di campionato (2-0 contro il Lecce in quella più recente), dopo che aveva ottenuto nove successi interni di fila in Serie A.

-Dopo la sconfitta contro il Torino, l’Atalanta potrebbe perdere due delle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18.

-L’Atalanta ha segnato in 22 delle ultime 23 gare di Serie A (49 reti nel parziale, 2.1 di media), l’unico match in cui non ha trovato il gol nel periodo è arrivato proprio contro l’Inter al Meazza, lo scorso 28 febbraio (0-4).

-Atalanta (4.9) e Inter (4.4) sono le due formazioni che hanno registrato il valore di Expected Goals più alto in queste prime due partite della Serie A 2024/25.

-L’Inter è l’avversaria contro cui Gian Piero Gasperini ha perso più partite da allenatore in Serie A: 15 su 29 (completano il quadro cinque vittorie e nove pareggi).

-Dalla sua prima stagione in Serie A (2018/19), Lautaro Martínez è stato coinvolto in otto gol in 10 sfide contro l’Atalanta (sei reti e due assist), nessun giocatore ha fatto meglio contro la Dea nel periodo.

BOLOGNA-EMPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbbian, Karlsson; Dallinga. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Erlic, Ferguson, Ndoye

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa

Squalificati:

Indisponibili: Ebuehi, Perisan

-Il Bologna ha vinto entrambe le partite contro l’Empoli dello scorso campionato e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due. Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Bologna ed Empoli in Serie A in casa dei rossoblù: due successi per parte e due pareggi.

-Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A (4N, 2P): 2-0 contro il Napoli lo scorso 11 maggio. Il Bologna ha pareggiato le ultime quattro partite al Dall’Ara in campionato.

-Dopo il pareggio contro il Monza e la vittoria contro la Roma, l’Empoli potrebbe rimanere imbattuto in tutte le prime tre partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2006/07.

-Empoli (38) e Bologna (35) sono due delle tre squadre, insieme alla Juventus (37), ad aver ingaggiato il maggior numero di contrasti in queste prime due partite della Serie A 2024/25.

-L’Empoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha segnato più gol in carriera in Serie A: cinque, tra cui la sua unica tripletta.

LECCE-CAGLIARI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Corfitzen, Gonzalez, Kaba

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ciocci, Makoumbou

-Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A (1V, 4N), l’ultimo successo dei sardi contro i salentini nel torneo risale al 2 ottobre 2011. Lecce e Cagliari hanno pareggiato gli ultimi quattro confronti diretti.

-Dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter, il Lecce potrebbe perdere tutte le prime tre gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1997/98 e il 1993/94.

-Il Lecce non ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol per sei gare consecutive.

-Da una parte solo il Monza (33) ha subito più falli del Lecce (32) in questo avvio di campionato, dall’altra soltanto il Milan (16) ne ha subiti meno del Cagliari (17).

LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Castrovilli; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale, Gila, Pellegrini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Morata, Sportiello, Thiaw

-Il Milan ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Lazio in campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti senza subire gol. Lazio e Milan non pareggiano in Serie A dal 25 novembre 2018 (1-1 in quel caso all’Olimpico), da allora otto successi rossoneri e tre vittorie biancoceleste.

-Era dalla stagione 2011/12 che il Milan non vinceva alcuna delle prime due gare giocate in una stagione di Serie A. La Lazio potrebbe perdere due delle prime tre partite stagionali in due campionati di Serie A di fila per la prima volta dal biennio 1953/54 – 1954/55.

-Il Milan è la squadra che in queste prime due gare della Serie A 2024/25 ha tentato più tiri totali (43), giocato più palloni in area avversaria (82), registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (88%) ed effettuato il maggior numero di attacchi verticali (10).

-Rafael Leão è il giocatore che in questo avvio di campionato ha creato più occasioni per i compagni (sette, al pari di Paulo Dybala), giocato più palloni in area avversaria (22) e tentato più tiri totali (11, al pari dell’avversario di giornata Valentín Castellanos).

-Mattia Zaccagni ha preso parte a quattro delle ultime sei reti casalinghe della Lazio in campionato (tre gol e un assist).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

NAPOLI-PARMA

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benedyczak, Charpentier, Hernani, Osorio

-Napoli e Parma hanno pareggiato soltanto una delle ultime 17 partite di Serie A; 10 vittorie dei partenopei e sei degli emiliani nel parziale. Il Napoli non ha subito gol nelle ultime due sfide contro il Parma.

-Dopo otto partite di fila senza successi in Serie A (5N, 3P), il Napoli ha vinto l’ultima gara di campionato contro il Bologna (3-0). Il Parma è rimasto imbattuto nelle prime due sfide di questo campionato (pareggio contro la Fiorentina e successo contro il Milan); gli emiliani potrebbero non subire alcuna sconfitta nelle prime tre partite stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2003/04.

-Parma (10) e Napoli (16) sono due delle quattro squadre che hanno effettuato il minor numero di cross su azione in questo avvio di Serie A, tra loro troviamo Torino (12) e Juventus (15).

-Da quando ha esordito in Serie A (2022/23), Khvicha Kvaratskhelia ha sia segnato che fornito assist nella stessa partita in ben otto match differenti; nel periodo, soltanto Kylian Mbappé ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei (nove gare prima dell’infrasettimanale della Liga).

FIORENTINA-MONZA

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Biraghi; Sottil, Colpani; Kean. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gudmundsson

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ciurria, Cragno

-Dei sei precedenti andati in scena tra Fiorentina e Monza, considerando Serie A e Serie B, i brianzoli ne hanno vinto soltanto uno: quello del 23 aprile 2023, all’U-Power, per 3-2 nel massimo torneo; due pareggi e tre sconfitte, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione, chiudono il parziale. La Fiorentina è imbattuta in tutti i tre precedenti giocati sul proprio campo contro il Monza con un punteggio complessivo di 6-2

-La Fiorentina ha chiuso in parità entrambi i match di questo inizio di torneo; la squadra toscana non mette in fila tre pareggi consecutivi in Serie A da febbraio-giugno 2020, mentre non resta a secco di reti per due gare di fila da ottobre-novembre 2023.

-Il Monza non vince da 11 partite (4N, 7P) di campionato e non segna da quattro match di campionato.

-Si affrontano una delle due squadre che ha effettuato più conclusioni nello specchio in questi primi due turni di campionato (la Fiorentina con 15 tiri, al pari dell’Atalanta) e quella, invece, che ne ha tentati di meno (il Monza, soltanto tre).

-La Fiorentina è la squadra contro la quale Gianluca Caprari ha segnato più gol nel massimo campionato: cinque. L’ultimo centro del giocatore del Monza in Serie A tuttavia è datato 7 maggio 2023, contro il Torino, in trasferta.

GENOA-VERONA

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

Squalificati:

Indisponibili: Bani, Matturro, Miretti

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Squalificati:

Indisponibili: Cruz, Serdar

-Il Genoa ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro l’Hellas Verona (entrambe le sfide dello scorso campionato). Nei 32 confronti complessivi tra le due squadre (13 vittorie a nove per il Genoa e 10 pareggi), soltanto due delle nove vittorie strappate dall’Hellas Verona contro i rossoblù in Serie A sono arrivate al Luigi Ferraris.

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle prime due sfide di questo campionato (pareggio contro l’Inter e successo contro il Monza).

-Il Genoa non ha perso alcuna delle ultime quattro partite interne di campionato (3V, 1N); nel periodo, tra le squadre che hanno disputato almeno quattro match casalinghi in Serie A, nessuna compagine ha raccolto più punti (10 per i rossoblù, al pari della Lazio) e soltanto il Milan ha realizzato più gol (13) dei liguri (nove, come Fiorentina e Atalanta).

-Tutti gli ultimi quattro gol firmati da Junior Messias in Serie A sono arrivati in gare casalinghe e negli ultimi 10 minuti di gioco (dall’80’ in avanti), compreso quello realizzato in questo campionato.

JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adzic, Malik, Thuram, Weah

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Baldanzi; Soulè, Dybala; Dovbyk. All. De Rossi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Le Fee

-Soltanto contro l’Inter, la Juventus ha disputato più partite (182) e collezionato più vittorie (87) che contro la Roma in Serie A: 180 finora le gare disputate contro i giallorossi, per un bilancio di 86 successi, 42 sconfitte e 52 pareggi. Inoltre, le due squadre della capitale sono quelle a cui i bianconeri hanno rifilato più reti nella competizione: 286 alla Lazio e 277 ai giallorossi. Juventus e Roma hanno pareggiato l’ultimo incrocio in campionato, 1-1 lo scorso maggio all’Olimpico (gol di Romelu Lukaku per i giallorossi e Bremer per i bianconeri). Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 11 delle 13 sfide casalinghe (1N, 1P) contro la Roma in Serie A.

-La Roma subisce gol da 21 trasferte consecutive contro la Juventus in Serie A; l’ultimo clean sheet dei capitolini sul campo dei bianconeri nel torneo risale al 29 settembre 2001.

-La Juventus potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19; in più, solo tre volte nella loro storia nel torneo i bianconeri hanno ottenuto tre successi nelle prime tre senza subire alcun gol.

-La Roma ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V, 1N). L’unico gol realizzato dalla Roma in questo torneo è arrivato di testa con Eldor Shomurodov, contro l’Empoli.

-La Juventus è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio nei cinque maggiori campionati europei in corso: solo una, proprio nell’ultimo match contro l’Hellas Verona; inoltre, sempre considerando questi tornei, soltanto il Torino ha perso meno palloni (175) rispetto ai bianconeri (185) tra le compagini con almeno due partite disputate.

-Dusan Vlahovic è il miglior marcatore della Serie A nel 2024 (12 reti), subito dietro seguono Paulo Dybala, Teun Koopmeiners, Lautaro Martínez e Duván Zapata (tutti a quota nove). Il classe 2000 è anche il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20): 18.

UDINESE-COMO

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Zemura; Thauvin, Brenner, Lucca. All. Runjaic

Squalificati: Kamara

Indisponibili: Kristensen, Sanchez

COMO (4-4-2): Reina; Sergi Roberto, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Perrone, Mazzitelli, Paz; Cutrone, Belotti. All. Fabregas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Varane

-Udinese e Como tornano a sfidarsi in un match di Serie A a distanza di oltre 20 anni dall’ultimo andato in scena il 19 aprile 2003: successo dei friulani per 3-2, proprio in casa, con Luciano Spalletti in panchina. Il Como non ha mai espugnato il campo dell’Udinese in alcuno di tutti i nove confronti giocati in Serie A – tre pareggi e sei sconfitte nel parziale.

-Dopo tre sconfitte di fila, l’Udinese non ha perso alcuna delle ultime sette partite di campionato (3V, 4N). L’Udinese ha perso soltanto una delle ultime nove partite casalinghe (3V, 5N) giocate contro squadre neopromosse in Serie A; i bianconeri hanno pareggiato cinque delle ultime sei gare interne contro queste avversarie (1V), comprese tutte le ultime tre nella competizione.

-Il Como ha perso 131 trasferte sulle 215 complessive giocate in Serie A, ovvero il 61%; tra le squadre che prendono parte a questo campionato, soltanto il Venezia registra una percentuale più alta di sconfitte esterne sul totale delle gare disputate nella competizione: il 67%, cioè 147 su 221.

-Como e Udinese hanno ricevuto sei cartellini gialli in questo avvio di Serie A, solo il Torino conta più ammonizioni (otto).

-Andrea Belotti ha preso parte a 11 reti contro l’Udinese in Serie A (sette gol e quattro assist); soltanto contro Sassuolo (12) e Cagliari (13), il neo attaccante del Como è stato coinvolto in più marcature che contro la squadra friulana nel torneo.

Pronostici Serie A 3a giornata: multipla campionato italiano

Per questa 3° giornata di Serie A abbiamo scelto 4 partite per una Multipla quota @4.37.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.