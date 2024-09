Il campionato di calcio italiano arriva alla prima pausa per la sosta delle nazionali con un Inter dominante nel 4-0 sull’Atalanta. La Juve si ferma contro la Roma ma rimane la principale avversaria dei nerazzurri. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le statistiche e le prime quote per la prossima giornata, in campo dal 15 settembre. Risultati 3a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 3a giornata Serie A 2024-25: Juve bloccata dalla Roma

Vediamo i risultati della 3° giornata di Serie A iniziata con la vittoria del Torino a Venezia grazie al gol dell’ex Vanoli, con i granata che sono partiti fortissimo con 7 punti in 3 giornate. L’Inter annichilisce l’Atalanta nell’altro anticipo del venerdì con un netto 4-0 dei campioni d’Italia di Inzaghi che si confermano ancora la squadra da battere, e per il capocannoniere occhio a Thuram che è già a quota 4 reti in 3 partite.

Al sabato il Lecce raccoglie i primi tre punti con l’1-0 interno sul Cagliari, un risultato ancora più prezioso dal fatto che i salentini erano in inferiorità numerica per l’espulsione di Dorgu. Il nuovo Bologna senza Motta non sa più vincere e si ferma sul 1-1 al Dallara contro l’Empoli. Rimonta vincente per il Napoli di Antonio Conte che era rimasto sotto 1-0 tutta la partita del Maradona contro il Parma, prima di sbloccarsi al 91° con il nuovo acquisto Lukaku e al 97° con Anguissa che regalata tre punti quasi insperati ai partenopei.

Pari tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico di Roma, dove Marco Baroni e Paulo Fonseca effettuano rotazioni rispetto alle partite precedenti, senza però riuscire a fare bottino pieno nel 2-2 finale. Stesso risultato anche per Fiorentina-Monza, 3° X in altrettante partite per la Fiorentina di Raffaele Palladino che non va oltre il 2-2 in rimonta contro il Monza, sua ex squadra.

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti espugna Marassi battendo per 2-0 il Genoa di Alberto Gilardino; per il Grifone è il primo ko della stagione, mentre Zanetti e i suoi agguantano il Napoli a quota 6 punti. Altri 3 punti per l’Udinese che col minimo sforzo batte 1-0 il Como con rete di Bremer. Cutrone sbaglia un calcio di rigore e ora il Como è ultimo assieme al Venezia. La giornata è chiusa dal big match Juventus-Roma che però si chiude con uno scialbo 0-0. Un solo tiro nello specchio per parte: Juve rimane in vetta con 7 punti, la Roma sale a quota 2 punti dopo un avvio difficile.

Risultati 3a giornata Serie A 2024-25: statistiche del campionato

Nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano abbiamo visto 4 vittorie per le squadre di casa, 2 successi in trasferta e altri 4 pareggi che rimangono un dato davvero alto in questo inizio stagionale di Serie A con un 40% di X, un dato che da qui a fine anno andrà a calare, ma che al momento rimane uno dei trend forti di questa Serie A che nell’ultimo turno ha visto 4 partite da Over 2.5 gol e 6 da Under (anche 4 Gol Si rispetto ai 6 Gol No). Parlando di O/U, finora Milan, Atalanta, Lazio e Napoli hanno sempre segnato Over nelle prime 3 giornate, mentre l’unica squadra che ha sempre chiuso i propri match con Under è il Cagliari.

Risultati 3a giornata Serie A 2024-25: quote, la Juve si conferma l’anti Inter

Dopo 3 tre partite giocate di campionato abbiamo quattro squadre al comando a sette punti: le sorprese Torino e Udinese, la conferma dell’Inter campione d’Italia e la nuova Juventus di Thiago Motta che si candida a principale rivale dei nerazzurri, nonostante lo 0-0 dell’Allianz Stadium contro la Roma. Testa a testa che troviamo anche nelle lavagne dei bookmakers dove i ragazzi di Simone Inzaghi si confermano in pole a 1,65 su Snai e 1,67 su Planetwin365. Il ritorno alla vittoria dello scudetto dei bianconeri dopo cinque anni si gioca invece a 3,25 su William Hill e a 3,50 su bet365.

Più indietro, a 7,50, il Napoli di Antonio Conte che, dopo un debutto difficile, sembra essersi messo sulla strada giusta. Paga invece il deludente avvio di campionato il Milan di Paulo Fonseca (che secondo le quote non mangerà il panettone con esonero entro il 25 dicembre offerto @1.65 su Sisal, stessa quota per il piazzamento in top-4 dei rossoneri), con lo scudetto proposto a 15, davanti all’Atalanta a 25 e alla Roma a 33. Se il colpo della Lazio vale 41 volte la posta, le imprese di Torino e Udinese sono indicate rispettivamente a 100 e 351. L’impresa dei granata in top-4 a fine campionato paga a 25 volte la posta. Secondo le quote le romane si allontanano e faticheranno a centrare anche la top-4, con la Roma offerta a 3.50 in questa scommessa e la Lazio addirittura sta già a 9. Non semplice anche la conferma dell’Atalanta tra le migliori quattro a 2.60.

Nelle altre lavagne delle quote antepost attenzione al Capocannoniere dove Dusan Vlahovic rimane al comando a 3.50 di quota su Lautaro Martinez a 4 che rimane il candidato principale dell’Inter, nonostante il grande avvio di Marcus Thuram di cui parlavamo prima, che però rimane indietro in quota 9, alle spalle anche di Mateo Retegui a 6.50.

Venezia in affanno anche nelle lavagne per la Retrocessione dove, malgrado per i lagunari, è la squadra con più chance di tornare in Serie B, con una quota a 1.40 che stacca l’Empoli @1.95 e poi arriva il Cagliari a 2.25. Risale il Lecce che ora troviamo a 3.50 volte la posta, poco avanti al Verona a 2.60 e anche al Como a 3.

Prossimo turno Serie A: 4° giornata con Atalanta-Fiorentina

Siamo arrivati alla prima sosta delle nazionali di questa stagione di Serie A 2024-25. Il campionato tornerà in campo il 15 settembre con la 4° giornata di Serie A che ha Atalanta-Fiorentina il match più interessante a Bergamo, dove la Dea apre favorito in quota @1.80 per riscattare lo 0-4 di San Siro, ed è appoggiata dal 52% delle prime scommesse su Planetwin365, mentre il successo ospite al momento è fermo al 22%, con un 26% che va su un pareggio da non sottovalutare, soprattutto per quante X stanno collezionando i viola.

Sulla carta turni facili per le altre big, ad iniziare da Cagliari-Napoli. I partenopei si giocano @1.90 (50% di preferenze dalle prime scommesse) contro il @3.90 dei sardi. Milan-Venezia vede i rossoneri offerti @1.32 (ben il 71% degli scommettitori credono nei tre punti del Diavolo) e il derby lombardo Monza-Inter vede i nerazzurri in quota @1.40 per questa trasferta appoggiata dal 67% degli scommettitori. In Empoli-Juventus abbiamo i bianconeri offerti @1.80 per questa trasferta in cui gli uomini di Motta sono appoggiati dal 52% delle prime preferenze degli scommettitori.

