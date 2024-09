La quarta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A è in programma dal 14 al 16 settembre 2024, e non prevede nessun big match tra le grandi squadre impegnate in partite contro formazioni medio piccole. Quote Serie A quarta giornata: Juventus, Milan e Inter favorite per la vittoria.

Classifica Serie A dopo 3 giornate

La classifica di Serie A dopo 3 giornate giocate, vede 4 formazioni al comando con 7 punti e nessuna a punteggio pieno. Juventus, Inter, Torino e Udinese, a quota 6 la coppia formata da Napoli e Verona, mentre a quota 5 troviamo solo l’Empoli.

A quota 4 punti, Parla, Lazio e Genoa, a 3 punti, Fiorentina, Atalanta e Lecce, a quota 2, Monza, Milan, Roma, Cagliari e Bologna, chiudono la classifica con 1 punto, Venezia e Como.

Le partire di Serie A di Sabato 14 settembre 2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, per le partite di sabato 14 settembre 2024, premiamo la vittoria del Milan nel match contro il Venezia, offerta a quota 1.30 su Sisal e Goldbet, della vittora della Juventus a Empoli, bancata a quota 1.75, mentre estremo equlibrio nel match tra Como e Bologna, dove il segno X si gioca a quota 3.40.

I match di domenica 15 settembre 2024

Segno 1 favorito nella partita tra Atalanta e Fiorentina, con la vittoria della squadra bergamasca offerta a quota 1.80 su Betway e Betflag, nel match tra Torino e Lecce, con il successo granata offerto a quota 1.75.

Vittoria esterna favorita nei match tra Cagliari e Napoli, con la vittoria partenopea pagata a quota 1.80 e quella dell’Inter in trasferta a Monza, pagata a quota 1.45.

Partita molto incerta invece quella tra Genoa e Roma, ma con le quote che pendono per il successo dei capitolini, pagato a quota 2.10.

I posticipi del 16 settembre 2024

Parma leggermemte favorito in quota per la vittoria interna contro l’Udinese, giocata a quota 2.20, mentre segno 1 nettanente favorito per la Lazio in casa contro il Verona, il successo dei biancocelesti pagato a quota 1.60.

