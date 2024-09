La partita inaugurale della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, è in programma allo stadio Sinigaglia, sabato 14 settembre 2024, alle ore 15 e vede il debutto in casa del Como, opposto al Bologna. Pronostico Como-Bologna, formazioni, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

I padroni di casa del Como, arrivano a questo esordio in casa, dopo tre partite giocate in trasferta, ultimi in classifica in Serie A, con un solo punto raccolto, a pari merito con il Venezia.

I lariani, hanno perso per 3 a 0 nella partita di esordio nel massim contro la Juventus, a cui è seguito il pareggio 1 a 1 di Cagliari e la sconfitta di misura per 1 a 0 di Udine, contro l’Udinese.

Il Bologna. di Mister Vincenzo Italiano, non è partito come lo scorso campionato, con il piede giusto, ma ha raccolto solo due punti, entrambi in casa, contro Udinese ed Empoli, e la brutta sconfitta subita a Napoli per 3 a 0.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Como e Bologna, verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 15.00 di sabato 14 settembre 2024.

Probabili Formazioni Como-Bologna di Serie A

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Strefezza, Sergi Roberto, Perrone, Da Cunha/Nico Paz; Cutrone, Belotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro/Dallinga

Quote Scommesse per Como-Bologna di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata questa tra Como e Bologna.

Vittoria interna del Como e’bancata a quota 2.90 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno del Bologna è pagato a quota 2.45.

Pronostico Como-Bologna di Serie A

In Como cerca la prima vittoria in questa nuova stagione in Serie A, stesso risultato che vorrebbe ottenere il Bologna, ancora a secco di successi. Il pareggio potrebbe accontentare entrambe le formazioni, anche se le scontenterebbe entrambe.

Risultato Esatto di Como-Bologna di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Como-Bologna, vi consigliamo queste due opzioni: 1-0/1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.