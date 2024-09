In questa rubrica trovate comodamente in un click tutte le partite della 3° giornata del campionato di calcio italiano, con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse, oltre alla multipla di giornata, una schedina quota @12.97. Pronostici Serie A 4a giornata.

Pronostici Serie A 4a giornata: probabili formazioni e statistiche

COMO-BOLOGNA

FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Baselli, Varane, Verdi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling Junior; Dallinga. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Erlic, Ferguson, Ndoye

STATISTICHE:

-Il Como è la squadra contro cui il Bologna ha disputato più trasferte senza mai vincere nella sua storia in Serie A: in nove gare fuori casa, due pareggi e sette successi dei lariani.

-Dallo scorso aprile, nessuna squadra ha pareggiato più partite del Bologna in Serie A: sette su 12 (3V, 2P), al pari della Juventus (ma in 11 match). Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato, senza segnare.

-Il Bologna è la squadra con cui Simone Verdi ha segnato più gol in Serie A (16 reti in 62 match).

EMPOLI-JUVENTUS

FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belardinelli, Ebuehi, Fazzini, Perisan, Zurkowski

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conceiçao, Milik

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro l’Empoli in Serie A (1P), segnando 16 gol nel periodo (2.3 reti di media) e subendone esattamente la metà (otto).

-L’Empoli (1V, 2N) è rimasto imbattuto nelle prime tre partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia e ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato.

-La Juventus è la squadra che ha subito il minor numero di tiri nello specchio (due) in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei; i bianconeri sono anche la formazione con la più alta percentuale realizzativa nella Serie A 2024/25 (20.7%).

-Sfida tra la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo avvio di campionato (Juventus, 90%) e quella con la % di passaggi riusciti più bassa (Empoli, 71%).

-Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro l’Empoli in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia della Juventus in campionato.

MILAN-VENEZIA

FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Thiaw

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bjarkason

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Venezia in Serie A ed è rimasto imbattuto in 12 delle 13 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (8V, 4N), l’unica vittoria dei lagunari contro i rossoneri fuori casa nel torneo risale al 15 novembre 1942.

-Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P), i rossoneri non registrano una striscia più lunga senza successi in Serie A dal periodo tra il marzo e l’aprile 2018. Dopo i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta contro il Parma, il Milan potrebbe non vincere alcuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 65 anni.

-Il Milan ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque gare di campionato (12 reti incassate nel periodo, 2.4 di media).

-Dopo aver perso 10 partite di fila in Serie A, il Venezia è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi sei match nel torneo (1V, 3N).

-Dall’inizio della scorsa stagione (dal 2023/24), Rafael Leão è l’unico giocatore ad essere andato in doppia cifra sia di gol (10) che di assist (10). Contro il Venezia, il portoghese ha già fornito due assist, entrambi nella sfida del 9 gennaio 2022 al Penzo.

GENOA-ROMA

FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ankeye, De Winter, Matturro, Messias, Miretti, Norton-Cuffy, Zanoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dovbyk, Dybala. All. De Rossi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

STATISTICHE

-La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), registrando quattro clean sheet nelle cinque gare più recenti.

-Dopo i pareggi contro Cagliari e Juventus e la sconfitta contro l’Empoli, la Roma potrebbe non vincere alcuna delle prime quattro gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia.

-La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (5N, 4P): 1-0 proprio contro il Genoa lo scorso 19 maggio in campionato, all’Olimpico.

-Tra le squadre che hanno segnato almeno un gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella con la percentuale realizzativa più bassa (2%), solo uno infatti dei 49 tiri totali dei giallorossi si è trasformato in gol.

-La Roma è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi (30) in questo inizio di campionato, esattamente il doppio di quelli del Genoa (12° con 15).

-Paulo Dybala ha segnato nove reti contro il Genoa in Serie A, solo contro l’Udinese (11) ha fatto meglio nel torneo.

ATALANTA-FIORENTINA

FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Sulemana

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Adli, Gosens; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto le due sfide dello scorso campionato contro l’Atalanta (entrambe per 3-2). Perfetto equilibrio nelle ultime nove partite tra Atalanta e Fiorentina in casa della Dea in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi.

-L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 20 (13V, 4N).

-La Fiorentina ha pareggiato tutte le sue prime cinque partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia ma è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N).

-Da una parte l’Atalanta è la formazione con il più alto valore di Expected Goals in questo avvio di campionato (6.2), dall’altra la Fiorentina è sia la squadra che ha effettuato più tiri in porta (21) sia quella con la percentuale più alta di tiri nello specchio (64%).

-A partire dalla scorsa stagione, la Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol di testa in Serie A: 19, tra cui quella più recente di Robin Gosens contro il Monza; considerando i maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio con questo fondamentale (19 anche il Bayern Monaco).

-La Fiorentina è la squadra contro cui Ademola Lookman ha segnato più gol in Serie A (tre), tra cui la sua ultima marcatura nel torneo (il 2 giugno scorso); l’attaccante nigeriano potrebbe trovare la rete in tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2023.

TORINO-LECCE

FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Adams. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan, Schuurs, Vlasic

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Pierotti, Oudin, Tete Morente; Krstovic. All. Gotti.

Squalificati: Dorgu

Indisponibili: Banda, Corfitzen, Gonzalez, Kaba

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto senza subire gol ciascuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Lecce. Il Lecce ha vinto solo due delle 10 traferte giocate in Serie A contro il Torino (2N, 6P). Il Torino è andato a segno in 16 delle ultime 17 gare contro il Lecce nel massimo campionato (26 reti nel parziale, una media di 1.5 a incontro).

-Il Torino ha ottenuto almeno sette punti nelle prime tre gare in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria.

-Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle sei trasferte di Serie A con Luca Gotti in panchina (2V, 2N).

-Solo la Fiorentina (63.6%) ha registrato una precisione di tiri più alta del Torino (59.3%) in questo avvio di campionato; dall’altra parte, solo Genoa (32.1%) e Cagliari (32.1%) hanno una percentuale più bassa del Lecce (32.4%).

-Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Lecce è la squadra contro cui l’attaccante del Torino Duván Zapata ha il miglior rapporto tra partecipazioni a gol e minuti giocati: è stato coinvolto in media in una rete ogni 50 minuti (sei centri e un passaggi vincente in 348’).

CAGLIARI-NAPOLI

FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ciocci, Prati

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui

STATISTICHE

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 26 partite contro il Napoli in Serie A (8N, 17P). Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto trasferte contro il Cagliari in Serie A – segnando in media 2.6 gol a partita nel parziale.

-Il Cagliari ha pareggiato ben sei delle ultime nove gare casalinghe di Serie A (2V, 1P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta.

-Il Napoli ha ottenuto appena due successi in trasferta in Serie A da inizio dicembre 2023 ad oggi (5N, 6P), escludendo le neopromosse di questo campionato e le retrocesse dello scorso, nessuna squadra ha fatto peggio (due anche per Cagliari e Lecce).

-Il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (59), confermando lo stesso trend della scorsa Serie A, chiusa come formazione con più tiri effettuati (648). Dall’inizio della scorsa stagione, solo Liverpool (838) e Manchester City (741) hanno registrato più conclusioni nei cinque grandi campionati europei rispetto ai partenopei (707).

-L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è andato a segno in tutte le tre trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A (quattro gol).

MONZA-INTER

FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A.Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Mota Carvalho

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buchanan

STATISTICHE

-L’Inter è imbattuta (1V, 1N) in Serie A all’U-Power Stadium contro il Monza; nei due confronti tra le due squadre in questo stadio sono stati segnati complessivamente 10 gol (una media di cinque a incontro) e nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata.

-Dopo una serie di sette successi esterni consecutivi, l’Inter non ha vinto in tre delle ultime quattro trasferte di campionato, pareggiando inoltre le due più recenti (1P).

-Il Monza è la squadra che sta aspettando la vittoria da più turni di campionato tra le formazioni attualmente in Serie A: 12, parziale in cui ha ottenuto cinque pareggi e sette sconfitte; inoltre, i brianzoli non hanno trovato la rete in sei di queste gare.

-Il Monza è la squadra che ha effettuato meno tiri (19) in questo campionato; più nello specifico, la formazione brianzola è quella che conta meno conclusioni su azione nel torneo in corso: soltanto 13, una media di 4.3 a incontro.

-Marcus Thuram ha segnato quattro reti nelle prime tre partite di questo campionato, una in meno rispetto a Lautaro Martínez dopo lo stesso numero di partite nello scorso torneo.

PARMA-UDINESE

FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Squalificati: Suzuki

Indisponibili: Benedyczak, Di Chiara, Valenti, Valeri

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanchez

STATISTICHE

-Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare (4V, 2N) di Serie A contro l’Udinese e nelle sei più recenti di queste sfide ha segnato almeno due reti. L’Udinese è rimasta imbattuta in due (2N) delle ultime tre trasferte di Serie A contro il Parma. Il Parma però ha registrato ben 16 ‘clean sheet’ in 48 confronti di Serie A contro l’Udinese: contro nessun’altra avversaria, i ducali hanno tenuto più volte la porta inviolata nel torneo (16 anche contro l’Atalanta).

-L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro avversarie neopromosse.

-Solo il Torino (64) ha subito più conclusioni rispetto a Parma (61) e Udinese (60) in questo avvio di campionato; più in particolare, quella friulana è la squadra che ha incassato meno reti (due) rispetto agli Expected Goals subiti (6.2) nella Serie A in corso: una differenza positiva di 4.2.

-Dennis Man ha trovato la rete in ciascuna delle prime due gare casalinghe in questo campionato.

LAZIO-VERONA

FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Serdar, Cruz

STATISTICHE

-Tre delle ultime cinque sfide di Serie A tra Lazio ed Hellas Verona sono terminate in parità (completano due successi biancocelesti). L’Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A (4N, 11P). La Lazio ha segnato almeno un gol in 20 delle ultime 21 gare di campionato contro l’Hellas Verona (46 centri nel periodo, una media di 2.2 a incontro).

-La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare casalinghe di campionato tra Igor Tudor (cinque – 4V, 1N) e Marco Baroni (due – 1V, 1N).

-L’Hellas Verona ha vinto ben cinque delle ultime nove gare di campionato (1N, 3P), tra cui la più recente contro il Genoa – tuttavia nel parziale non ha mai trovato due successi consecutivi.

-Il tecnico della Lazio Marco Baroni, che lo scorso campionato ha allenato proprio l’Hellas Verona (9V, 11N, 18P), ha perso tutti e tre i precedenti in Serie A contro i gialloblù, senza che le sue squadre siano riuscite a segnare alcun gol.

-Darko Lazovic, che ha già servito due passaggi vincenti nelle prime tre presenze di questo campionato, ha fornito ben quattro assist contro la Lazio in Serie A, solo contro il Bologna ne conta di più (cinque).

Multipla Campionato di calcio italiano del 14-16 settembre

Ecco le nostre selezioni per la Multipla sulla 4° giornata di Serie A. Questo weekend andiamo a caccia di quote alte per una schedina quasi @13 volte la posta su 5 partite selezionate.

