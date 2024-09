Dopo 4 giornate in pochi avrebbero scommesso sull’Udinese al comando del campionato di calcio italiano anche se l’Inter rimane nettamente favorita nonostante il pareggio col Monza. In arrivo una 5° giornata di Serie A spettacolare con Juventus-Napoli e col derby della Madonnina Inter-Milan. Risultati 4a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 4a giornata Serie A 2024-25: Udinese sorprendentemente prima

Negli anticipi del sabato per la 4° giornata di Serie A, il Bologna pareggia in rimonta in casa del Como (2-2), secondo pari a reti bianche consecutivo per la Juventus che non va oltre lo 0-0 a Empoli, mentre il Milan ottiene la prima vittoria dell’era Fonseca rifilando 4 reti al Venezia tutte nella prima mezz’ora di gioco. Nel lunch match della domenica finisce 1-1 tra Genoa e Roma con i padroni di casa che acciuffano il pari al 96′ con De Winter.

L’Atalanta vince 3-2 in rimonta contro la Fiorentina nella prima gara disputata nel nuovo Gewiss Stadium, mentre il Torino viene fermato sullo 0-0 casalingo dal Lecce. Il Napoli rifila un poker in trasferta al Cagliari; l’Inter non va oltre l’1-1 in casa del Monza: Dumfries agguanta il pari per la squadra di Inzaghi a due minuti dal termine.

Nel doppio posticipo del lunedì la Lazio batte 2-1 il Verona ma la notizia più importante arriva dal Tardini dove il Parma perde 2-3 una partita spettacolare contro l’Udinese, e con i friulani che si ritrovano da soli in testa alla classifica con 10 punti, non succedeva dai tempi di Di Natale ed Handanovic a Udine.

Quote Antepost: l’Inter frena ma rimane favorita per lo scudetto

Il pari acciuffato all’ultimo in quel di Monza non è sufficiente a scalfire la supremazia dell’Inter nelle quote per lo scudetto. I nerazzurri rimangono nettamente in testa nella lavagna @1,56, in vantaggio sulla Juventus @3,75. Sono sempre le squadre di Thiago Motta e Simone Inzaghi le grandi favorite, ma con il duplice pareggio si avvicinano le inseguitrici che nell’ultima giornata hanno centrato i tre punti.

Il Napoli di Antonio Conte, grazie alla terza vittoria consecutiva, vede ora a quota @5 il quarto scudetto della sua storia (prima della sosta era a 7,50). Più indietro il Milan, per cui il titolo della seconda stella paga @11 volte la posta. Lontane le altre big: l’Atalanta è proposta a 21, mentre la Roma si attesta @46.

Daniele De Rossi: scotta la panchina della Roma. Spunta Massimiliano Allegri

Approposito di Roma, la panchina dei giallorossi scotta sempre di più per Daniele De Rossi che ha conquistato solo tre punti in 4 partite. Un inizio tutt’altro che entusiasmante dopo un mercato importante. Daniele De Rossi, al primo vero anno da allenatore, non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato nonostante il calendario, Juventus a parte, presentasse un inizio non complicatissimo contro Cagliari, Empoli e Genoa.

Come accade sempre in questi casi, a finire sotto processo è l’allenatore e così, inevitabilmente, si inizia a guardare ai nomi liberi sul mercato. Anche perché, secondo gli esperti Sisal, la quota per l’addio di De Rossi entro Natale si è dimezzata in appena 10 giorni: dopo la gara con la Juventus si giocava a 6,00, ora è data @3,00. Tra gli allenatori delle big solo Fonseca, offerto @1,57, ha una quota inferiore.

Sono tanti i nomi di tecnici che stanno guardando con attenzione la situazione della panchina giallorossa e la prima alternativa, al momento, è quella che porta a Max Allegri. L’ex allenatore della Juventus e Milan, in passato, è stato accostato più volte alla Roma e chissà che, questa, non possa diventare la volta buona. L’ipotesi che il tecnico toscano varchi il cancello di Trigoria per guidare Dybala e compagni è data @6,00.

Il secondo nome è quello di Maurizio Sarri, fermo dopo l’addio alla Lazio, in quota @9,00. Attenzione poi a Ivan Juric, offerto @16, che cerca una nuova avventura dopo la fine della storia con il Torino. Partono al momento più lontani sia Stefano Pioli @20, che un vecchio cuore romanista come Claudio Ranieri: il tecnico trasteverino ha detto basta ma se, come accaduto in passato, dovesse arrivare una telefonata da Trigoria, difficilmente risponderebbe di no. Il terzo viaggio di Ranieri alla guida della Roma pagherebbe @25 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote da Champions per l’Udinese. I book bocciano il Venezia per la retrocessione

Dall’incubo retrocessione, evitato soltanto nei minuti finali dell’ultima partita della scorsa Serie A, al primo posto in classifica dopo quattro giornate di campionato. Un cambio drastico per l’Udinese che grazie al nuovo corso Runjaic è solo in vetta dopo tredici anni. In quell’occasione la formazione bianconera raggiunse poi il terzo posto e la qualificazione alla Champions League, un’opzione difficile ma non impossibile per gli esperti di Sisal, che vedono i friulani nelle prime quattro posizioni a @66 volte la posta. Tuttavia, un inizio così dovrebbe evitare le sofferenze dello scorso anno, quando la squadra è rimasta costantemente nelle zone basse della classifica. Si gioca infatti a quota @10 un ritorno in Serie B per l’Udinese, campionato nel quale è assente ormai dal 1994/95.

Visto che parliamo di Serie B, facciamo un veloce aggiornamento anche a come la pensano i bookmaker per la promozione e per il ritorno nella massima serie dopo 5 giornate del campionato di calcio cadetto tra sorprese e grande equilibrio in classifica che si ripercuote anche nelle quote per la vittoria del campionato dove su Sisal comanda il Palermo, a quota @4, seguita dalla Cremonese @5, con il Sassuolo @6. Proprio queste tre formazioni, secondo i betting analyst di Snai, dovrebbero essere le tre promosse a fine stagione, offerte in Serie A tutte @2, con alle loro spalle il Pisa di Filippo Inzaghi, prima in classifica e unica imbattuta finora, offerta @3 volte la posta. Nonostante un avvio shock, con l’ultimo posto momentaneo, c’è ancora fiducia nella Sampdoria, proposta @4, come la Salernitana, reduce da due sconfitte consecutive, e due sorprese come Brescia e Spezia, appaiate al secondo posto in classifica.

Tornando in Serie A, ma rimanendo legati al tema della B, vediamo anche gli aggiornamenti per la retrocessione. Un solo punto in quattro partite e ultimo posto in classifica. Il Venezia di Eusebio Di Francesco resta ancora inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento dei bookmaker nella lavagna per la retrocessione, che paga @1,30 su Lottomatica. Subito dietro l’Empoli @2 (nonostante il buon inizio di stagione senza sconfitte con tanto di pareggio contro la Juventus) e il Cagliari @2,25, penultimo insieme al Como, offerto però @3. Più fiducia nel Verona di Paolo Zanetti (due vittorie per i veneti) proposto @3,50 come il Lecce di Luca Gotti. Si gioca invece @4 la discesa in Serie B del Monza di Alessandro Nesta, che precede di poco il Parma di Fabio Pecchia, indicato @4,50.

Betting Trend del campionato di calcio italiano

Dopo 4 giornate i Pareggi sono ancora il risultato uscito maggiormente, un dato davvero sorprendete. Al momento il 42.5% delle partite si sono chiuse con X e il 37.5% hanno visto trionfare le squadre di casa, con un 20% di vittorie in trasferta. Nell’ultimo turno ci sono stati altri 5 pareggi, con 3 vittorie per la squadra di casa e 2 per gli ospiti a completare il quadro.

Una giornata in cui abbiamo visto 6 Over rispetto a 4 Under nelle scommesse sulle reti (anche 6 Gol Si rispetto ai 4 Gol No). Al momento abbiamo 4 squadre che finora hanno sempre segnato partite da Over: si tratta di Atalanta, Milan, Lazio e Napoli, tutte O/U 4-0 in questo inizio stagionale e in particolare nelle partite della Dea stiamo assistendo a 4.0 gol totali di media. Le squadre nelle cui partite vediamo meno reti sono Empoli e Roma, entrambe O/U 1-3, ed entrambe con appena 1.3 gol di media.

Prossimo Turno: tanti big match e derby di Milano alla 5° giornata

Il campionato di calcio italiano torna in campo da venerdì 20 settembre con la 5° giornata di Serie A con un doppio anticipo: Cagliari-Empoli e Verona-Torino. Al sabato altre tre partite, tra cui il big match Juventus-Napoli. Le quote danno i bianconeri favoriti @2.15 dalle quote e le prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno al 44% sulla squadra di Thiago Motta, con quella di Antonio Conte ferma al 28%.

Altre 4 partite alla domenica, al via con il lunch match Fiorentina-Lazio mentre nel pomeriggio Roma-Udinese. La squadra friulana, capolista a sorpresa, contro i giallorossi che sono tra i più in difficoltà in questo inizio di campionato tra le big. Le quote danno comunque un vantaggio netto alla Roma @1.66 mentre la vittoria ospite si gioca quasi @5 volte la posta e al momento solo il 19% degli scommettitori puntano sull’Udinese (57% sulla Roma).

Grande attesa sul derby della Madonnina a San Siro, alle ore 20:45. L’Inter è favorita @1.68 (56% degli scommettitori puntano sulla vittoria dei nerazzurri) sul Milan @4.65 (20%) mentre il Pareggio si gioca @4 volte la posta (24%). Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera: Atalanta-Como.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.