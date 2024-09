Il big match della quinta giornata di Serie A è in programma sabato 21 settembre 2024, alle ore 18, a Torino, e vede i padroni di casa della Juventus, ospitare la squadra ospite del Napoli. Pronostico Juventus-Napoli, quote scommesse, formazioni e dove deverla in TV.

Come arrivano le due squadre a questa partita della 5° giornata?

La Juventus, arriva a questa partita casalinga valida per la quinta giornata di Serie A, con 8 punti in classifica, frutto di due vittorie e due pareggi e dopo il successo ottenuto martedì in Champions League, per 3 a 1, in casa contro il PSV Eindhoven.

Il Napoli, di Mister Antonio Conte, arriva a Torino, secondo in classifica con 9 punti. Dopo un avvio shock, con la sconfitta subita nella prima giornata a Verona, i partenopei si sono riscattati centrando tre vittorie di fila, l’ultima in casa del Cagliari per 4 a 0.

Probabili Formazioni Juventus-Napoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.

Classifica Serie A dopo la 4° giornata

– Udinese 10 punti

– Napoli 9

– Inter – Juventus- Torino 8

– Lazio 7

– Verona – Empoli – Atalanta 6

– Milan – Genoa 5

– Parma – Lecce 4

– Fiorentina – Monza – Roma – Bologna 3

– Como – Cagliari 2

– Venezia 1

Dove vedere la partita in tv?

La partita tra Juventus e Napoli, verrà trasmessa in diretta su DAZN e SKY dalle ore 18.30 di sabato 21 settembre 2024.

Quote Scommesse per Juventus-Napoli di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono uno scontro molto equilibrat0 tra Juventus e Napoli, con una preferenza per la vittoria interna della Juve.

Vittoria interna della Juventus e’ bancata a quota 2.20 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno del Napoli è pagato a quota 3.30.

Pronostico Juventus-Napoli di Serie A del 21/09/2024

Partita difficile da pronosticare questa tra Juventus e Napoli. I bianconeri nelle ultime due partite di Serie A hanno pareggiato 0 a 0 entrambe i match, ma arrivano dalla bella vittoria in Champions, il Napoli da tre vittorie consecutive, l’ultima in trasterta a Cagliari per 4 a 0.

Risultato Esatto di Juventus-Napoli

Come risultato esatto per questa partita tra Juventus e Napoli, valida per la quinta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, vi consigliamo queste due opzioni:

2-1/1-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.