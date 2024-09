In questa rubrica trovate comodamente in un click tutte le partite della 5° giornata del campionato di calcio italiano, con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse, oltre alla multipla di giornata, una schedina quota @8. Pronostici Serie A 5a giornata.

Pronostici Serie A 5a giornata: probabili formazioni e statistiche

CAGLIARI-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Gaetano, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ciocci

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ebuehi, Fazzini, Perisan, Sazonov, Zurkowski

STATISTICHE

-L’Empoli è l’unica squadra contro cui il Cagliari è riuscito a mantenere la porta inviolata in entrambi i confronti del 2023/24 ma dopo aver vinto quattro delle prime sei partite in casa contro l’Empoli in Serie A (2N), il Cagliari non è riuscito a ottenere nemmeno un successo nelle tre più recenti (2N, 1P) – e nelle ultime due non ha segnato nemmeno un gol.

-Il Cagliari non ha ancora vinto una partita in questo campionato (2N, 2P) e ha segnato un solo gol. Il Cagliari non è riuscito a segnare in due delle ultime tre partite casalinghe.

-L’Empoli è ancora imbattuto in questo campionato (1V, 3N).

-L’Empoli è la squadra con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questo campionato (73%), mentre il Cagliari si trova in 18ª posizione (79%) – tra le due l’Hellas Verona.

VERONA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Suslov, Kastanos, Tengstedt. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cruz, Serdar, Harroui, Frese, Duda

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Ilic, Linetty, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan, Schuurs, Vojvoda, Coco

STATISTICHE

-Il Torino è la squadra contro cui l’Hellas Verona ha pareggiato più partite in Serie A; in 60 confronti ci sono stati 26 pareggi, 10 successi gialloblù e 24 vittorie granata. Nelle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A il Torino ha subito solo due gol, mantenendo quattro volte la porta inviolata.

-L’Hellas Verona ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V).

-Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite di questo campionato e ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta.

-Solo il Monza (24) ha effettuato meno conclusioni dell’Hellas Verona (33) in questo campionato; la squadra gialloblù ha tuttavia trovato ben sei reti, per una percentuale realizzativa del 18.2%, la migliore finora nella Serie A 2024/25.

-Il Torino è la squadra che ha subito più tiri totali (84) in questo campionato ed è seconda per tiri nello specchio concessi (25, meno solo dei 28 del Venezia); nonostante questo ha subito solo tre gol, 4.7 in meno del valore di Expected Goals contro, la differenza più ampia nella Serie A 2024/25.

VENEZIA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Duncan, Andersen, Zampano; Yeboah, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

Squalificati: Nicolussi Caviglia

Indisponibili: Bjarkason

GENOA (3-4-2-1): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Messias, Miretti, Norton-Cuffy, Zanoli

STATISTICHE

-Il Venezia ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa.

-Il Venezia non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite di campionato.

-Il Venezia è la squadra con la peggior differenza reti in Serie A (-7, un gol fatto e otto subiti), mentre nei maggiori cinque campionati europei solo quattro squadre hanno fatto peggio finora (Montpellier, Real Valladolid, Everton e Holstein Kiel).

-Il Genoa ha iniziato questo campionato conquistando cinque punti in quattro partite.

-Il Genoa ha realizzato due gol negli ultimi 15 minuti di partita in questo campionato, meno solo del Napoli (quattro), mentre dall’altra parte il Venezia è una delle due squadre che hanno concesso più reti nelle prime frazioni di gioco (sei, come la Fiorentina).

JUVENTUS-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Squalificati: Pogba

Indisponibili: Conceicao, Milik

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto sei delle ultime nove sfide contro la Juventus in Serie A (1N, 2P). La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 partite casalinghe contro il Napoli.

-La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato.

-Il Napoli si trova in seconda posizione con nove punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo la sconfitta della prima giornata.

-Si affrontano la squadra che ha effettuato più conclusioni finora nella Serie A 2024/25 (il Napoli, 72) e quella che ne ha concesse meno agli avversari (la Juventus, 25).

-Nelle quattro partite di questo campionato la Juventus ha effettuato solo 44 conclusioni, di cui 16 nello specchio, per un valore di Expected Goals di 3.8, mentre nelle prime quattro giornate del 2023/24 aveva collezionato più del doppio di gol attesi (7.8 xG), grazie a 58 tiri, di cui 19 in porta.

-Mentre agosto è il mese in cui Dusan Vlahovic ha storicamente la miglior media gol in Serie A (nove reti in 12 partite, 0.75 di media), settembre è, tra i mesi in cui ha segnato (quindi esclusi giugno e luglio), quello in cui ha la media peggiore (cinque marcature in 18 incontri disputati, media 0.28).

-Romelu Lukaku ha trovato il gol nelle sue prime due presenze in questo campionato. La Juventus è la squadra contro cui l’attaccante del Napoli ha perso più partite nel massimo campionato italiano (cinque in sette sfide).

LECCE-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rebic, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda, Gonzalez, Kaba

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Valeri; Hernani, Bernabè; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Squalificati: Keita

Indisponibili: Benedyczak, Kowalski, Valeri

STATISTICHE

-Tra le squadre affrontate più di 20 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Parma vanta la più alta percentuale di vittorie: 54%, grazie a 13 successi in 24 confronti (9N, 2P), in particolare gli emiliani hanno vinto tutti gli ultimi tre confronti con i pugliesi.

-Dopo che in tre dei primi quattro confronti di Serie A tra Lecce e Parma in casa dei giallorossi almeno una delle due squadre non è andata a segno, in tutti gli ultimi otto in Salento entrambe le avversarie hanno trovato la via del gol, per un totale di 29 reti, una media di 3.6 a incontro.

-Il Lecce ha trovato un solo gol nelle ultime sette partite di Serie A (Krstovic contro il Cagliari) e nel periodo, dal 13 maggio scorso, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei e presente in entrambe le stagioni nella massima serie ha segnato così poco.

-Il Parma ha subito gol in tutte le ultime 27 trasferte di Serie A e tra le squadre attualmente nel massimo campionato è quella con la striscia aperta più lunga.

-Il Lecce ha totalizzato un valore di 5.2 Expected Goals in questo inizio di campionato, realizzando una sola rete e quindi oltre quattro in meno rispetto ai gol attesi; la differenza di 4.2 è la più alta finora nella Serie A 2024/25.

FIORENTINA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castellanos

STATISTICHE

-La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (59) e segnato più gol (209) in Serie A – completano il bilancio dei 150 precedenti tra le due formazioni 48 successi viola e 43 pareggi. La Lazio ha perso solo due degli ultimi 14 match contro la Fiorentina in Serie A (9V, 3N).

-La Fiorentina (3N, 1P) non ha vinto alcuna delle prime quattro gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2019/20.

-La Lazio ha perso solo una delle ultime 11 partite in Serie A (6V, 4N), conquistando esattamente due punti a partita nel periodo (22 in totale): a partire dalla 32ª giornata dello scorso campionato, solo l’Atalanta (2.1) vanta una media punti superiore rispetto ai biancocelesti (2.0) nel massimo campionato italiano.

-Fiorentina (60.5%) e Lazio (54.8%) sono le due squadre con la percentuale più alta di tiri in porta in questa Serie A; in più, solo la Viola (26) ha centrato lo specchio della porta più spesso dei biancocelesti (23) nel campionato in corso (al pari di Milan e Atalanta).

-Solo la Juventus (10) ha effettuato un maggior numero di tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto alla Lazio (nove) nelle prime quattro giornate della Serie A 2024/25.

MONZA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Ferguson

STATISTICHE

-Il prossimo sarà il quinto confronto in Serie A tra Monza e Bologna: bilancio in perfetto equilibrio finora, con un successo per parte e due pareggi. Dopo aver subito due reti nella prima delle quattro partite giocate contro il Bologna in Serie A, il Monza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro i rossoblù.

-Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che attende la vittoria da più turni di campionato: 13, nei quali ha registrato sei pareggi e sette sconfitte (ultimo successo il 16 marzo 2024 contro il Cagliari, per 1-0 in casa).

-Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 12 partite in Serie A, registrando ben otto pareggi e due sconfitte nel periodo; dall’inizio dello scorso aprile, infatti, i rossoblù sono una delle due formazioni che hanno pareggiato il maggior numero di match nel massimo campionato italiano.

-Se da una parte il Monza è la squadra che ha effettuato meno tiri totali (24) in questo campionato, dall’altra solo la Juventus (cinque) ha subito meno conclusioni in porta dei brianzoli (11, al pari di Lazio e Lecce).

-Monza e Bologna sono le due formazioni che hanno tentato il minor numero di attacchi in verticale (sequenze su azione con almeno il 50% dei movimenti in avanti e che terminano con un tiro o un tocco nell’area avversaria) in questa Serie A: solo uno a testa fino ad ora.

ROMA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Le Fee, Saelemaekers

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Giannetti, Sanchez

STATISTICHE

-La Roma ha vinto 18 delle ultime 22 sfide contro l’Udinese in Serie A (1N, 3P). La Roma ha segnato 182 gol nei 100 precedenti contro l’Udinese in Serie A: una media di 1.82 reti a partita.

-La Roma non ha ancora vinto alcuna partita in questa Serie A (3N, 1P) e potrebbe restare a secco di successi nelle prime cinque gare stagionali nel massimo campionato solo per la terza volta nella sua storia. La Roma ha vinto solo una delle ultime nove partite in Serie A (5N, 3P).

-L’Udinese inizia un turno di Serie A occupando in solitaria la prima posizione in classifica per la prima volta dall’ottava gara della stagione 2011/12, quando però perse il match contro il Napoli e fu scavalcato dalla Juventus a fine giornata.

INTER-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buchanan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Thiaw

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto gli ultimi sei derby contro il Milan tra tutte le competizioni, con uno score complessivo di 14-2. L‘Inter ha vinto ben nove degli ultimi 14 Derby contro il Milan in Serie A (2N, 3P).

-L’Inter ha pareggiato quattro delle ultime sei partite giocate in Serie A (2V).

-Inter e Milan sono due delle tre migliori squadre di questa Serie A in termini di: gol segnati (nove entrambe, al pari del Napoli), possesso palla (64.5% il Bologna, 60.5% i nerazzurri, 59.2% i rossoneri), precisione nei passaggi (90.2% la Juventus, 90.1% la squadra di Fonseca e 89.3% quella di Inzaghi) e sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all’interno dell’area avversaria (21 il Milan, 17 la Juventus e 13 l’Inter).

-Marcus Thuram ha segnato un gol in entrambe le partite giocate contro il Milan in Serie A.

-Solo contro Hellas Verona e Roma (sei contro entrambe) Rafael Leão ha preso parte a più reti di quanto fatto contro l’Inter in Serie A: cinque (3G+2A).

Multipla Campionato Calcio Italiano del 20-23 settembre

Per questo turno abbiamo scelto 4 partite di Serie A per una Multipla quota quasi @8.00 volte la posta.

