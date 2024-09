Un altra giornata di campionato va in archivio (anche se c’è da recuperare il posticipo Atalanta-Como) con l’Inter che perde il derby e si vede avvicinata da Juve e Napoli nelle quote antepost scudetto, mentre Fonseca respira sulla panchina del Milan con questo successo. E’ il campionato delle piccole, col Torino che si alterna all’Udinese in cima alla classifica mentre l’Empoli è la miglior squadra per gli scommettitori. Risultati 5a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 5a giornata Serie A 2024-25: Torino al comando, l’Inter frena nel derby e Fonseca respira

Prima sconfitta stagionale per l’Inter, in un match non banale, il derby di Milano, deciso dal gol di Gabbia a un minuto dalla fine. Nonostante lo stop, gli uomini di Inzaghi sono favoriti per lo scudetto, ma la quota sale a 1,90, in vantaggio sulla Juventus, vista a 5, reduce dal pari contro il Napoli, terzo in lavagna virtuale a 6 volte posta.

Si rialzano invece le possibilità di un Milan che sembrava spacciato solamente pochi giorni fa: la vittoria rossonera scende da 12 a 9 volte, mentre il primo tricolore della storia per l’Atalanta si attesta a quota 15. Tornando ai rossoneri, potrebbe essere la vittoria contro l’Inter la svolta della stagione del Milan e di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta interna contro il Liverpool e un inizio di stagione sottotono, sembrava vicino all’esonero, ora offerto a 2,25, in netto aumento rispetto all’1,65 di pochi giorni fa.

La Roma di Juric deve superare le mille difficoltà incontrate finora e non può certo bastare la vittoria contro l’Udinese per tornare ad avere ambizioni di scudetto. Pesa il malumore della tifoseria per l’esilio di De Rossi e lo scudetto ai giallorossi per ora è un miraggio a 35.00 volte la posta. Nell’altra sponda del Tevere la Lazio ha dovuto fare i conti con la seconda sconfitta stagionale: i biancocelesti si giocano campioni a quota 75.00. Anche il Torino, seppur capolista a sorpresa, per ora resta una possibile sorpresa a quota 75.00.

Capocannoniere: crisi Lautaro, ne approfitta l’ex compagno Lautaro

Ancora una giornata senza reti per Lautaro Martinez, con il capocannoniere in carica a zero gol dopo cinque giornate. Numeri che lo fanno scalare al secondo posto nella lavagna di Planetwin365 come vincitore della prossima classifica marcatori di Serie A, a 4,50, preceduto dall’ex compagno di squadra Romelu Lukaku, a secco contro la Juventus, ma a quota 2 gol in 3 partite, in pole a 4.

Sono tre le giornate di digiuno anche per Dusan Vlahovic, proposto a 4,75. Il secondo gol consecutivo fa avanzare invece Artem Dovbyk: il capocannoniere della Liga, ora in forza alla Roma, si candida come possibile outsider a 10 volte la posta.

Betting Trend del campionato di calcio italiano

Atalanta-Como, posticipo del lunedì, non si è giocato, match rinviato a questa sera, ma intanto nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano abbiamo visto 3 vittorie per le squadre di casa, 4 vittorie in trasferta e 2 pareggi. Il fattore campo continua a non essere determinante visto che ci sono state solo il 36.73% di partite vinte dalle squadre di casa rispetto ad un impressionante 38.78% di pareggi che sono un dato molto alto. Nell’ultimo turno abbiamo visto anche 6 partite da Over 2.5 su 9, mentre le partite da Gol SI sono state 5 contro le 4 da Gol NO.

Dopo le prime 5 stagioni di Serie A il Torino sta sorprendendo, ma la miglior squadra su cui puntare rimane l’Empoli. Se avessimo scommesso 1€ sulla vittoria dei toscani in ognuna delle 5 partite disputate, ne avremmo vinti €9.90 per un rendimento del +98%. Sono le “piccole” a fare felice gli scommettitori visto che dietro all’Empli troviamo il Verona e l’Udinese, poi arriva il Torino che si tiene alle spalle Milan e Napoli. Ancora ferme al palo Como, Cagliari e Monza mentre si è sbloccata la Roma che però rimane nettamente in negativo. Anche i nerazzurri dell’Inter scendono in passivo (-45%).

Prossimo turno con Torino-Lazio big match

Nella 6° giornata di Serie A (in campo dal 27 al 30 settembre) il big match che non ti aspetti: Torino-Lazio. I granata sono al comando a sorpresa, la Lazio cerca di rilanciarsi dopo la sconfitta a Firenze. Le quote continuano a snobbare il Toro che anche se gioca in casa da capolista è sfavorito di poco @2.77 contro il @2.65 ospite. Anche gli scommettitori di Planetwin365 sono spaccati col 34% sul Torino, il 36% sulla Lazio e un 30% che punta sul pareggio nel lunch match di domenica.

Il campionato comincerà però già dal venerdì con l’anticipo Milan-Lecce. Rossoneri favoriti @1.33 e appoggiati dal 71% degli scommettitori dopo il rilancio nel derby. Al sabato altre tre partite al via con Udinese-Inter. I friulani sono un avversario ostico, ma si giocano @6.10 vincenti in casa, contro @1.50 dei nerazzurri e anche gli scommettitori credono nel riscatto della squadra di Inzaghi che raccoglie il 63% delle prime preferenze.

Sabato sono in campo anche Genoa-Juventus e in serata un interessante Bologna-Atalanta. Tra le partite del sabato segnaliamo anche la sfida della sera al Maradona tra Napoli-Monza, con i partenopei in quota rasoterra @1.38 contro i brianzoli, e il 68% delle prime giocate va sulla vittoria della squadra di Antonio Conte. Il turno si chiuderà lunedì 30 settembre col posticipo Parma-Cagliari. Ducvali favoriti al Tardini @2.10.

