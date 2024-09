Derby toscano molto interessante sabato pomeriggio, alle ore 18:00 dallo Stadio Carlo Castellani per questa sfida valida per la 6° giornata di Serie A. Pronostico Empoli-Fiorentina 29 settembre 2024.

Pronostico Empoli-Fiorentina 29 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Domenica 29 settembre derby toscano per la 6° giornata di Serie A con in campo Empoli-Fiorentina.

D’Aversa nell’Empoli va verso la conferma della formazione che ha battuto il Cagliari. Quindi fiducia ad Anjorin ed Esposito alle spalle di Colombo. Henderson e Grassi in mezzo. Dopo la doppietta su rigore alla Lazio,

Gudmundsson dal 1’ nella Fiorentina: islandese in tandem con Bove (favorito su Colpani) alle spalle di Kean. Comuzzo dietro, Cataldi in mezzo. Verso il forfait Pongracic e Mandragora.

Questa è solo la terza volta che l’Empoli affronta la Fiorentina in Serie A con più punti in classifica a inizio giornata e la Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro l’Empoli (2N, 3P).

Probabili Formazioni Empoli-Fiorentina di Serie A

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belardinelli, Ebuehi, Fazzini, Maleh, Perisan, Sazonov, Zurkowski

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Martinez Quarta, Biraghi; Dodò, Cataldi, Richardson, Gosens; Bove, Gudmundsson; Kean. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pongracic, Mandragora

Classifica Serie A dopo la 5° giornata

– Torino 11 punti

– Napoli – Udinese 10

– Juventus – Empoli 9

– Inter – Milan 8

– Lazio 7

– Rima – Verona -Fiorentina – Atalanta – Bologna 6

– Parma – Como – Genoa – Lecce 5

– Venezia 4

– Monza 3

– Cagliari 2

Dove vedere la partita in tv?

Empoli-Fiorentina, domenica 29 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Quote Scommesse per Empoli-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match. Su Sisal l’Empoli è quotata @3.40 per la vittoria mentre gli ospiti sono favoriti, con la Fiorentina @2.20 su Snai. Se pensate al pareggio, lo trovate @3.30 di quota massima su Netbet e Betway.

Le statistiche più interessanti su Empoli-Fiorentina

L’Empoli è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri di una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (2V, 3N).

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo che non aveva registrato alcun successo nelle sei precedenti; tuttavia, la Viola ha iniziato questo torneo, con Raffaele Palladino in panchina, con un pareggio e una sconfitta fuori casa.

L’Empoli è la squadra contro cui Moise Kean ha segnato più gol in Serie A: tre, in cinque confronti; l’attaccante della Fiorentina è andato a segno in due delle ultime tre gare nel massimo campionato.

Pronostico Empoli-Fiorentina di Serie A del 29/09/2024

Tre delle ultime quattro gare casalinghe dell’Empoli in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti. La Fiorentina è, insieme alla Juventus, una delle due squadre che non hanno subito gol nel corso della ripresa in questa Serie A; dall’altra parte, solo il Monza (17) ha tentato meno volte la conclusione rispetto all’Empoli (22) nei secondi tempi del torneo in corso.

Pronostico: UNDER 2.5 @1.73

