Sabato alle ore 18:00 si gioca al Tardini di Parma dove arriva la capolista Inter in un match che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote per le scommesse 1X2 e il nostro Pronostico Parma-Inter 5 aprile 2025.

Pronostico Parma-Inter 5 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Parma-Inter, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025 in campo al Tardini sabato alle ore 18:00.

Dopo un buon inizio di campionato il Parma è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere con 26 punti che al momento valgono il 16° posto, solo a +3 dall’Empoli e +1 dal Lecce. I Ducali non sanno più vincere, e dopo 1 sconfitta sono arrivati 3 pareggi in fila.

Inter capolista che non può sbagliare visto che il Napoli non molla. I nerazzurri con 67 punti sono solo a +3 dai partenopei, e qualsiasi passo falso potrebbe far risalire il Napoli nella lotta scudetto. Un Inter ancora in corsa su tutti i fronti (Serie A, Coppa Italia, Champions) e che ha giocato in settimana, proprio la semifinale di andata contro il Milan.

Statistiche scommesse Parma-Inter

-Grande equilibrio nelle 18 sfide al Tardini tra Parma e Inter a partire dal 2000 in Serie A: sette successi per parte e quattro pareggi; i nerazzurri hanno però vinto tutte le ultime tre trasferte contro i ducali in campionato.

-Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle cinque gare di Serie A con Cristian Chivu in panchina (1V, 3N).

-L’Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime cinque gare esterne di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva vinto tutte le otto precedenti e mantenendo la porta inviolata in sette di queste.

-Da una parte, l’Inter è la formazione che in questa Serie A vanta più gol realizzati su palla inattiva in termini assoluti (20, 10 dei quali in seguito a corner – altro primato nel torneo, con i gialloblù alle spalle dei nerazzurri a quota otto); dall’altra, solo il Venezia (61%) ne annovera più del Parma in percentuale da fermo nel campionato in corso: 40% (14 su 35).

-Se da un lato, il Parma è la squadra che ha tentato meno conclusioni di testa in questa Serie A (33), dall’altra l’Inter è la formazione che ha realizzato più reti con questo fondamentale (13).

Probabili formazioni Parma-Inter

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Hernani, Keita, Bernabé; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Inter?

Parma-Inter, sabato 5 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Parma-Inter, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Inter nettamente favorita @1.50 su NetBet, con la vittoria del Parma @6.75 su Snai e il pareggio @4.50 su Sisal.

Pronostici Parma-Inter: le nostre scommesse

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite contro il Parma in campionato (4V, 2N), l’ultimo successo dei ducali contro i nerazzurri in Serie A risale al 15 settembre 2018. Con la pressione del Napoli, e un calendario più facile per la squadra di Antonio Conte, che storicamente ad aprile va fortissimo con le sue squadre che non hanno mai perso questo mese (18 vittorie e 2 pareggi in 20 partite).

Risultato Esatto Parma-Inter

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 1-3.

