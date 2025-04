Sabato pomeriggio la prima partita di giornata per il 31° turno di Serie A 2024-2025 si giocherà in Brianza in un match che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote per le scommesse 1X2 e il nostro Pronostico Monza-Como 5 aprile 2025.

Pronostico Monza-Como 5 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Monza-Como, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025 in campo al Brianteo sabato alle ore 15:00.

Il Monza è sempre più ultimo e disperato dopo la sconfitta per 0-3 in Sardegna, sul campo del Cagliari, ma anche in casa le cose non vanno molto meglio, con 1 sola vittoria, e da allora 2 pari e 2 sconfitte pure al Brianteo, con il Monza che ha il peggior rendimento interno del campionato (assieme all’Empoli) con soli 8 punti raccolti in 15 partite (i toscani sono a loro volta a 8 punti ma con una partita giocata in meno al Castellani).

Ottima stagione per il Como che è abbastanza comodo al 13° posto con 30 punti, anche se nelle ultime 4 giornate non è arrivata nemmeno una vittoria, ma 2 sconfitte esterne (sempre col risultato di 1-2) intervallati da 2 pareggi in casa (sempre col risultato di 1-1).

Statistiche scommesse Monza-Como

-Il Monza è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C (5V, 4N).

-Il Monza ha evitato la sconfitta in 11 delle 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (5V, 6N), anche se l’ultima vittoria contro queste formazioni risale al 16 marzo 2024 (1-0 contro il Cagliari) – da allora tre pareggi e due sconfitte.

-Il Como ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte giocate in Serie A, a fronte di tre pareggi e sette sconfitte.

-Il Como è la formazione che ha recuperato più possessi nel terzo di campo offensivo in questa Serie A (143), mentre il Monza è quella che ne ha registrati meno (62).

Probabili formazioni Monza-Como

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Strefezza, Paz, Diao. All. Fabregas.

Guida TV Serie A: dove vedere Monza-Como?

Monza-Como, sabato 5 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Monza-Como, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Il Como gioca in trasferta ma è favorito @1.73 su Betway, col la vittoria del Monza @5.10 su Snai e il pareggio @3.80 su Sisal.

Pronostici Monza-Como: le nostre scommesse

Il Monza ha evitato la sconfitta in tre delle cinque gare interne giocate nel girone di ritorno di questo campionato (1V, 2N); tuttavia, negli ultimi quattri incontri domestici di Serie A ha realizzato solo un gol. 2 Under nelle ultime 3 giornate per il Como e Under anche all’andata, in un match chiuso sul 1-1. Giochiamo meno di tre gol totali anche per questa sfida di ritorno.

Risultato Esatto Monza-Como

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-2.

