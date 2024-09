Domenica sera, alle ore 20:45, dallo Stadio Diego Armando Maradona, i partenopei guidati da Antonio Conte, ospitano il Monza per questa sfida valida per la 6° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Napoli-Monza 29 settembre 2024.

Pronostico Napoli-Monza 29 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Di nuovo 4-2-3-1 per il Napoli Conte, con McTominay dal 1’ e la difesa a quattro. Politano dovrebbe spuntarla su Neres, che comunque lo insidia per una maglia da titolare.

Nesta nel Monza non cambia rispetto al match contro il Bologna: davanti Djuric, Bianco in mediana, Pereira a destra. In dubbio Dany Mota per un fastidio muscolare. Pronto Caprari.

Il Monza è rimasto imbattuto in cinque delle sette trasferte contro il Napoli tra Serie A e B (2V, 3N).

Probabili Formazioni Napoli-Monza di Serie A

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuono

Indisponibili: Mario Rui, Meret

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato

Classifica Serie A dopo la 5° giornata

– Torino 11 punti

– Napoli – Udinese 10

– Juventus – Empoli 9

– Inter – Milan 8

– Lazio 7

– Rima – Verona -Fiorentina – Atalanta – Bologna 6

– Parma – Como – Genoa – Lecce 5

– Venezia 4

– Monza 3

– Cagliari 2

Dove vedere la partita in tv?

Napoli-Monza, domenica 29 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Quote Scommesse per Napoli-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match. Padroni di casa nettamente favoriti @1.35 su Snai e Betway mentre il pareggio si gioca @5 su NetBet e la vittoria ospite arriva fino @9 volte la posta su Sisal.

Le migliori statistiche su Napoli-Monza

Il Napoli ha vinto le prime due gare casalinghe di campionato con Antonio Conte in panchina e ha ottenuto 10 punti nelle prime cinque giornate di questa Serie A.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che attende la vittoria da più turni di campionato: 14 (6N, 8P).

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato la sua prima doppietta in Serie A in un match contro il Monza, il 21 agosto 2022, nella sua prima gara giocata nella competizione al Maradona. L’esterno del Napoli è il giocatore che è stato coinvolto in più sequenze su azione terminate con un tiro nel torneo in corso: 41, ben nove in più del secondo (Rafael Leão, 32).

Pronostico Napoli-Monza di Serie A del 29/09/2024

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso; dall’altra parte, solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti rispetto al Monza (tre, come Inter, Parma e Torino).

Pronostico: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

