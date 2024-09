Per la sesta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 29 settembre 2024, alle ore 15, allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma ospitano il Venezia. Pronostico Roma-Venezia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita della 6° giornata?

La Roma, arriva a questa sesta partita casalinga valida per la sesta giornata di Serie A, con 6 punti in classifica, a pari merito con Verona, Fiorentina, Atalanta e Bologna, e viene dalla bella vittoria interna ottenuta per 3 a 0 contro l’Udinese.

Il Venezia, allenato dal tecnico Eusebio Di Francesco, arriva nella capitale con 4 punti, frutto di una vittoria, ottenuta nello scorso turno di campionato per 2 a 0 in casa contro il Genoa, un pareggio e 3 sconfitte.

Probabili Formazioni Roma-Venezia di Serie A

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Classifica Serie A dopo la 5° giornata

– Torino 11 punti

– Napoli – Udinese 10

– Juventus – Empoli 9

– Inter – Milan 8

– Lazio 7

– Roma – Verona – Fiorentina – Atalanta – Bologna 6

– Parma – Como – Genoa – Lecce 5

– Venezia 4

– Monza 3

– Cagliari 2

Dove vedere la partita in tv?

La partita tra Roma-Venezia, verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 15.00 di domenica 29 settembre 2024.

Quote Scommesse per Roma-Venezia di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono favorita la vittoria interna della Roma in questo match contro il Venezia.

Vittoria interna del Roma e’ bancata a quota 1.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.50, mentre il successo esterno del Venezia è pagato a quota 7.50

Pronostico Roma-Venezia di Seria A del 29/09/2024

La Roma, parte nettamente favorita anche nel nostro pronostico per la vittoria di questo match in casa contro il Venezia. La squadra veneta proverà a strappare un punto da questa trasferta nella capitale.

Risultato Esatto di Roma-Venezia di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Roma-Venezia, valida per la sesta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, vi consigliamo queste due opzioni:

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.