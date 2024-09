Il posticipo della sesta giornata di calcio in Serie A, è in programma questa sera alle ore 20.45, allo stadio Unipol Domus, e vede i padroni di casa del Cagliari, ospitare il Parma. Cagliari-Parma, pronostico, probabili formazioni e scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita della 6° giornata?

Il Cagliari, arriva a questa partita valida per il sesto turno in Serie A, ultimo in classifica con solo 2 punti conquistati nelle prime 5 giornate giocate, frutto di 3 sconfitte e 2 pareggi, ottenuti in casa contro Roma e Como.

La squadra ospite del Parma, arriva in Sardegna, con 5 punti in classifica, e dopo il pareggio strappato nell’ultima giornata in trasferta a Lecce, dove i ducali erano sotto 2 a 0 al novantesimo e sono riusciuti a segnare due reti nei minuti di recupero e pareggiare 2 a 2.

Probabili Formazioni Cagliari-Parma di Serie A

COMO (4-2-3-1): Audero, Van der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Mosquera. Allenatore: P. Zanetti.

Dove vedere la partita in tv?

La partita tra Cagliari-Parma, verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 20.45 di lunedì 30 settembre 2024.

Quote Scommesse per Cagliari-Parma di Serie A

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono favorita la vittoria esterna del Parma in questo match contro il Genoa.

Vittoria interna del Cagliari e’ bancata a quota 3.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Parma è pagato a quota 2.10.

Pronostico Cagliari-Parma di Seria A del 28/09/2024

Il Cagliari cerca ancora la prima vittoria in questo campionato, il Parna arriva dal pareggio ottenuto a Lecce. Il nostro pronostico pende sul pareggio, entrambe le squadre di potrebbero accontentare di muovere la classifica.

Pronostico: Pareggio a quota 3.55 su Betflag

Risultato Esatto di Cagliari-Parma di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Cagliari e Parma, valida per la sesta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, vi consigliamo queste due opzioni:

