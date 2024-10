Uno dei big match della settima giornata di Serie A, è in programma domenica 6 ottobre 2024, alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi, tra i padroni di casa della Fiorentina e la formazione ospite del Milan. Fiorentina-Milan, risultato esatto, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita della 7° giornata?

La Fiorentina, arriva a questa settima partita casalinga valida per la settima giornata di Serie A, con soli 7 punti in classifica a pari merito con Atalanta e Bologna ed è reduce dal pareggio ottenuto nel derby toscano, 0 a 0 ad Empoli.

Il Milan, allenato dal tecnico Paulo Fonseca, arriva a Firenze con 10 punti in classifica a pari merito con i cugini dell’Inter e con il Torino e a meno 2 punti dalla capolista Napoli. I rossoneri vengono da tre successi consecutivi, l’ultimo 3 a 0 in casa contro il Lecce.

Probabili Formazioni Fiorentina-Milan di Serie A

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Adli, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham

Classifica Serie A dopo la 6° giornata

– Napoli 13 punti

– Juventus 12

– Milan – Inter – Torino 11

– Empoli – Lazio – Udinese 10

– Roma 9

– Como 8

– Fiorentina – Atalanta – Bologna 7

– Verona 6

– Parma – Genoa – Cagliari – Lecce 5

– Venezia 4

– Monza 3

Dove vedere la partita in tv?

Fiorentina-Milan di Serie A, sarà trasmessa in diretta domenica 6 Ottobre su DAZN alle ore 20.45.

Quote Scommesse per Fiorentina-Milan

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono favorita la vittoria esterna del Milan in questo match contro la Fiorentina.

Vittoria interna della Fiorentina e’ bancata a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Milan è pagato a quota 2.20.

Pronostico Fiorentina-Milan di Seria A del 06/10/2024

Ci aspettiamo una partita molto chiusa tra Fiorentina e Milan, dove entrambe le squadre cercheranno di portare a casa almeno un punto.

Risultato Esatto di Fiorentina-Milan di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Fiorentina-Milan, valida per la settima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, vi consigliamo queste due opzioni:

