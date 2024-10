In questa rubrica trovate comodamente in un click tutte le partite della 7° giornata del campionato di calcio italiano, con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse, oltre alla multipla di giornata, una schedina quota @4.51. Pronostici Serie A 7a giornata.

Pronostici Serie A 7a giornata: probabili formazioni e statistiche

NAPOLI-CAGLIARI

FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempf, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto il 77% delle partite contro il Como in Serie A (17 su 22), record per i partenopei contro squadre affrontate più di sei volte nella competizione.

-Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tre match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 (quattro) – in particolare i partenopei hanno registrato quattro clean sheet in sei gare di questo campionato.

-Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne in questo campionato.

-Il Como ha segnato almeno tre gol in due partite consecutive di Serie A per la seconda volta nel massimo campionato.

-Nessuna squadra in questo campionato è andata al tiro più volte in seguito a un recupero palla offensivo del Napoli (12, come la Juventus); il Como è quarto in questa speciale classifica con nove (dietro anche al Bologna). Gli Azzurri hanno realizzato due reti in questo modo, i lombardi ancora nessuna.

-Il Como è la squadra che ha subito più gol dal 76’ minuto in poi in questa Serie A (ben cinque), parziale finale di gara in cui il Napoli ha realizzato quattro reti (nessuna squadra ha fatto meglio, quattro anche il Parma).

-Nelle ultime tre partite di Serie A disputate allo stadio Diego Armando Maradona, Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato due gol e fornito un assist.

VERONA-VENEZIA

FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è imbattuto contro il Venezia in Serie A, grazie a cinque successi e un pareggio.

-L’Hellas Verona ha perso le ultime tre partite di campionato e in generale ha subito quattro sconfitte nelle prime sei giornate, Ha perso due gare interne di fila in Serie A subendo almeno tre gol.

-Il Venezia ha perso quattro delle prime sei gare di questo campionato (1V, 1N) e non riesce a segnare più di un gol in trasferta in Serie A dall’ultimo successo esterno nella competizione (12 febbraio 2022 contro il Torino).

-Si sfidano in questa partita due delle peggiori quattro difese nei primi tempi di questo campionato: sette gol subiti nelle prime frazioni dall’Hellas Verona (come la Fiorentina), sei dal Venezia (come il Lecce).

-Con un gol e tre assist Darko Lazovic ha già partecipato a quattro reti in questo campionato.

UDINESE-LECCE

FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Brenner, Lucca. All. Runjaic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rebic, Oudin; Krstovic. All. Gotti.

STATISTICHE

-Udinese e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in terra friulana in Serie A, dopo che nei precedenti 14 incroci in casa dei bianconeri c’erano stati 11 successi interni e tre vittorie esterne.

-L’Udinese ha perso subendo almeno tre gol due gare di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2019.

-Il Lecce non è riuscito a segnare nelle ultime quattro trasferte di Serie A e ha la peggior percentuale realizzativa del campionato (3%): a fronte di ben 98 tiri effettuati (secondo miglior dato del campionato dopo la Roma), soltanto tre gol segnati (peggior attacco del torneo).

-Lorenzo Lucca ha realizzato tre gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tante reti quante quelle trovate nelle precedenti 22.

ATALANTA-GENOA

FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, De Roon, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

STATISTICHE:

-Da quando Gian Piero Gasperini allena l’Atalanta (dal 2016/17), la Dea ha vinto nove partite di Serie A contro il Genoa (4N, 1P). L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa.

-L’Atalanta ha perso quattro delle ultime sette partite di campionato (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare di Serie A (15V, 4N).

-L’Atalanta ha segnato nelle ultime 18 partite casalinghe di campionato e per i bergamaschi si tratta della miglior striscia interna in Serie A dal 1997.

-Il Genoa ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 (5V, 5N).

-L’Atalanta è – alla pari con il Parma – una delle due peggiori difese del campionato in corso: ben 12 reti subite dai bergamaschi in queste prime sei giornate, tutte accumulate nei primi 60 minuti di gioco.

-Nelle ultime due partite di Serie A contro Venezia e Juventus, il Genoa ha subito cinque gol su cinque nei secondi tempi: soltanto il Parma (10) ha incassato più gol nelle riprese rispetto ai liguri finora (otto).

-Mateo Retegui ha già segnato quattro gol in sei presenze in questo campionato.

INTER-TORINO

FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro il Torino.

-Nelle prime sei partite di questo campionato l’Inter ha vinto solo tre volte (2N, 1P). L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A, dopo un’imbattibilità durata 17 gare interne (13V, 4N); i nerazzurri non perdono due gare di fila in casa nel torneo da una serie di tre tra marzo e aprile 2023.

-Il Torino ha vinto tre partite nelle prime sei giornate di questo campionato (2N, 1P). Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato (2V, 1N).

-Nell’ultimo turno di campionato Lautaro Martínez è tornato al gol dopo cinque partite consecutive senza segnare in Serie A.

JUVENTUS-CAGLIARI

FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto 12 delle ultime 14 sfide (1N, 1P) di Serie A giocate contro il Cagliari, segnando in questo parziale almeno due gol in 12 gare. La Juventus è reduce da sette vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari in campionato.

-Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Juventus ha chiuso le prime sei gare di un massimo campionato senza subire alcun gol.

-Solo il Bayern Monaco (5.4 a partita) concede meno tiri in media a match della Juventus (6.7) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25; i bianconeri sono invece quelli che in media subiscono meno tiri nello specchio (1.3 a gara).

-Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in nove sfide di Serie A giocate contro il Cagliari (contro nessuna squadra ha messo a referto più reti nel massimo campionato).

BOLOGNA-PARMA

FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler; Illing jr, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Sohm, Bernabé; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide (4V, 5N) contro il Parma in Serie A.

-Il Bologna ha pareggiato quattro delle sei partite (1V, 1P) di questo campionato e ha pareggiato gli ultimi sei match al Dall’Ara.

-Nel mese di settembre 2024, nessuna squadra ha collezionato meno punti in Serie A del Parma (uno, come il Genoa) e nessuna squadra ha subito più gol (otto come Genoa, Cagliari, Verona e Udinese).

-Parma (otto) e Bologna (sei) sono due delle quattro squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A (a quota sei anche Atalanta e Venezia).

-Il Parma ha la peggior difesa nei secondi tempi di questo campionato (10 gol subiti) e nell’ultima mezz’ora di gioco (otto); in generale ha anche la peggior difesa insieme all’Atalanta (12 reti incassate) ed è una delle due squadre che ha subito più conclusioni avversarie (105 come il Torino).

-Santiago Castro ha segnato nelle ultime tre partite di campionato.

LAZIO-EMPOLI

FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A, vincendo ben nove di queste (2N). L’Empoli è la squadra che la Lazio ha affrontato nel maggior numero di partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: in 14 precedenti 10 successi biancocelesti e quattro pareggi.

-La Lazio ha sia segnato che subito gol nelle ultime otto gare di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato una striscia più lunga di match consecutivi sia con gol fatti che subiti: 13 tra l’ottobre 1942 e il gennaio 1943.

-Dopo tre sconfitte casalinghe di fila con Sarri alla guida in campionato, la Lazio ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite interne di Serie A tra Tudor e Baroni (2N), segnando 16 gol nel periodo (esattamente due di media).

-L’Empoli è rimasto imbattuto nelle ultimo otto partite di campionato (3V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di campionato (contro Juventus, Cagliari e Fiorentina).

-Solo Juventus (otto) e Napoli (15) hanno subito meno tiri in porta dell’Empoli (18) in questo campionato. Il club toscano è però la formazione che ha registrato la differenza a favore maggiore tra gol subiti ed Expected Goals contro nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 5.8 (due reti subite con un valore di xG contro di 7.8).

-Boulaye Dia ha segnato in entrambe le sue prime due partite all’Olimpico con la Lazio in campionato.

MONZA-ROMA

FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All. Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

STATISTICHE

-La Roma ha vinto tre delle quattro sfide (1N) contro il Monza in Serie A.

-Il Monza ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte in questo campionato. Il Monza non ha vinto alcuno degli ultimi 15 match (6N, 9P) di Serie A.

-La Roma ha pareggiato ciascuna delle prime tre trasferte di questo campionato (contro Cagliari, Juventus e Genoa) ma Ivan Juric potrebbe diventare solo il sesto allenatore a vincere ciascuna delle prime tre partite alla guida dei giallorossi.

-Dopo avere conquistato tre successi di fila fuori casa in campionato, la Roma ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (6N, 2P) di Serie A.

-Sfida tra la squadra che ha tentato il maggior numero di tiri totali in questo campionato (la Roma, con 103) e quella che invece ne ha effettuati meno (il Monza, con 35).

-Tra i portieri che hanno collezionato almeno 10 presenze in Serie A in questo anno solare, solo Vanja Milinkovic-Savic (79%) ha una percentuale di parate superiore a Mile Svilar (77%) – seguito da Michele Di Gregorio (76%) e Yann Sommer (75%) nel periodo.

FIORENTINA-MILAN

FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto 78 delle 168 sfide (44N, 46P) contro la Fiorentina in Serie A; soltanto contro la Roma, i rossoneri hanno ottenuto più successi (80) nella loro storia nel torneo. Il Milan ha vinto sei delle ultime otto sfide (2P) contro i viola, comprese le due della passata stagione.

-Grande equilibrio nelle ultime 13 partite al Franchi tra Fiorentina e Milan in Serie A: quattro vittorie per parte e cinque pareggi (successo 2-1 per i rossoneri nella sfida più recente dello scorso 30 marzo).

-La Fiorentina ha pareggiato quattro delle prime sei gare stagionali (1V, 1P) di Serie A ed è rimasta imbattuta in 10 (5V, 5N) delle ultime 11 partite casalinghe di campionato.

-Il Milan ha il miglior attacco di questo campionato (14 reti – il doppio di quelle della Viola, 7).

-Christian Pulisic ha segnato negli ultimi tre match di Serie A. Rafael Leão ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in campionato, tra cui la sua prima rete in Serie A (il 29 settembre 2019 al Meazza).

Multipla Campionato Calcio Italiano del 4-6 ottobre 2024

Per questa 7° giornata di Serie A abbiamo scelto solo 3 partite, per una quota comunque interessante @4.51.

