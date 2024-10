Una 7° giornata di Serie A con tante sorprese, non per il Napoli che vince ancora e abbassa ulteriormente la quota scudetto anche se l’Inter rimane la squadra da battere. Momento positivo anche per la Lazio, ora sosta per le nazionali (Nations League) e si torna dal 19 ottobre in un turno in cui ci sarà anche un importante Roma-Inter. Risultati 7a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 7a giornata Serie A 2024-25: il Napoli continua a convincere

Vediamo i risultati di un importante 7° giornata di Serie A. Vince ancora il Napoli di Antonio Conte che batte 3-1 il Como di Fabregas al Maradona ed è al primo posto in solitaria con 16 punti. Nelle altre partite il Verona supera 2-1 in rimonta al Bentegodi il Venezia, tre punti importanti in chiave salvezza.

Torna alla vittoria l’Udinese di Runjaic, che tra le mura amiche batte il Lecce di Luca Gotti per 1-0. Terza sconfitta consecutiva, la quarta se si considera anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, per il Genoa di Alberto Gilardino, che a Bergamo viene sommerso dall’Atalanta con un perentorio 5-1. Per la Dea tripletta dell’ex Retegui.

Sale a quota 14 punti l’Inter di Simone Inzaghi, che nel match di sabato sera batte il Torino di Vanoli, anche se la gara si mette in discesa per i nerazzurri grazie all’espulsione di Maripan al 20’. Con i granata senza un uomo, i nerazzurri si portano sul doppio vantaggio con Thuram, che va in rete al 25’ e al 35’. Il Torino accorcia le distanze al 36’ con Zapata (costretto poi ad uscire per un grave infortunio al ginocchio). Nella ripresa è ancora Thuram a firmare la rete del 3-1 per l’Inter al 60’, poi all’86’ arriva il 3-2 di Vlasic su un calcio di rigore causato da Calhanoglu su Masina.

La Juventus di Thiago Motta non va oltre l’1-1 in casa contro il Cagliari di Davide Nicola. I bianconeri vengono così superati dall’Inter e agganciati da Udinese e Lazio in classifica. Proprio la Lazio di Marco Baroni continua il suo buon momento battendo per 2-1 l’Empoli che passa in vantaggio all’Olimpico, ma i biancocelesti ribaltano la situazione con le reti di Zaccagni e Pedro.

Finisce a reti bianche il derby emiliano tra Bologna e Parma al Dall’Ara, una partita con poche emozioni. Dopo la sconfitta di Europa League, la Roma non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa del Monza, formazione che è ancora a secco di successi in Serie A.

Succede di tutto nel posticipo di domenica sera tra Fiorentina e Milan, con i viola che alla fine riescono a imporsi con il punteggio di 2-1. Gara rocambolesca, che si sblocca al 35’ grazie alla rete dell’ex Adli. Il Milan pareggia con il solito Pulisic, ma dopo soli 13’ minuti è Gudmundsson chiudere i conti. In mezzo, però, ci sono tre rigori sbagliati, uno per la Fiorentina con Kean, due per il Milan con De Gea che ha ipnotizzato prima Theo Hernandez nel primo tempo poi Abraham nella ripresa.

Capocannoniere: Vlahovic comanda le lavagne

Passiamo alle quote per il Capocannoniere dove al comando troviamo Dusan Vlahovic come il favorito di una lavagna comunque ancora molto aperta. Il numero 9 della Juventus, per gli esperti Sisal, ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo capocannoniere della Serie A vista la quota di 4,00.

Dietro incalza Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e della Nazionale, che sogna il titolo individuale a 5,00 ed è appaiato in quota a Romelu Lukaku, oggi al Napoli. L’Inter si affida alla coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram che potrebbe contendersi lo scettro dei bomber visto che il successo di uno dei due si gioca a 6,00.

Continua a convincere Artem Dovbyk, l’attaccante della Roma, sogna di seguire le orme del suo connazionale più eccellente, Shevchenko, e un suo trionfo nella classifica del bomber più prolifico quest’anno in Italia pagherebbe 12 volte la posta.

Retrocessione: il rendimento del Genoa è preoccupante

Il pesante 5-1 subito dall’Atalanta fa scendere il Genoa di Alberto Gilardino al terzultimo posto in classifica e la sua quota retrocessione precipita da 5 a 3, su Snai.

La sconfitta nel derby veneto con il Verona conferma invece il Venezia di Eusebio Di Francesco come squadra più a rischio per la discesa in Serie B, offerta a 1,50. Grazie al pareggio con la Juventus, risale il Cagliari, da 1,80 a 2,62, appaiato al Parma e al Monza di Alessandro Nesta, ancora a secco di vittorie ma in grado di fermare la Roma con l’1-1 del Brianteo.

In leggera risalita, da 2,50 a 2,75, il Lecce di Luca Gotti (nonostante la sconfitta con l’Udinese) che precede di poco il Verona di Paolo Zanetti, proposto a 3.

Non paga dazio l’Empoli dopo il primo ko stagionale contro la Lazio: i toscani restano stabili a 4. Naviga ancora in acque tranquille il Como anche dopo la battuta d’arresto del Maradona: la retrocessione degli uomini di Fabregas paga infatti 7. Molto più in alto l’Udinese a 11 e il Bologna a 15.

Betting trend del campionato di calcio italiano

Nell’ultimo turno di campionato sono tornare a dominare le squadre di casa, con ben 7 vittorie interne, 3 pareggi e nemmeno una vittoria per le squadre in trasferta. In queste 10 partite abbiamo visto 6 Over 2.5 e anche la bellezza di 8 Gol Si, quindi match con entrambe le squadre a segno.

I Gol non sono quindi mancati nell’ultima giornata di Serie A, dove Milan e Lazio hanno segnato un altro Over. Queste squadre hanno sempre segnato Over in questo avvio di campionato (O/U 7-0); nelle partite della Lazio vediamo 3.6 gol totali di media, in quelle del Milan 3.4. Attenzione anche all’Atalanta quando si parla di Over, la Dea è O/U 6-1 in stagione e nelle partite della squadra di Gasperini vediamo ben 4.1 gol totali di media.

L’Empoli ha interrotto una striscia di partite a punteggio basso, ma rimane una delle migliori squadre da Under (O/U 2-5 come Monza e Cagliari) e quella nelle cui partite vediamo meno reti (appena 1.4 gol totali di media).

Quote Antepost: continua a scendere la quota scudetto del Napoli

Nella settima giornata sono arrivate parecchie sorprese rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia e per ora le certezze sono il Napoli primo in classifica, seguito a pochi passi da un nutrito gruppo di inseguitrici, compresa la Lazio, grande protagonista in questo inizio di stagione, mentre i giallorossi non riescono a trovare continuità e sono tornati ad inciampare col pareggio col Monza.

Prima della pausa per lasciare spazio alla Nations League a sorridere è dunque il Napoli, che si piazza al secondo posto sulla lavagna scommesse antepost dedicata alla Serie A. Conte è partito benissimo ed è dato campione d’Italia @3.50, ma Inzaghi resta favorito @1.80.

Perdono un po’ di fiducia Juventus e Milan. I bianconeri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 giornate e ora sono bancati @5.00 per lo Scudetto, il Milan è salito @10.00 volte4 la posta. La Lazio convince in parte anche i bookmaers e raggiunge la Roma a quota @50.00, l’Atalanta resta la quinta forza del campionato italiano nei pronostici ed è bancata @35.00.

Prossimo turno: sosta per le nazionali poi 8° giornata

La Serie A si ferma per la seconda sosta nazionali della stagione. In Italia si tornerà in campo dal 19 al 21 ottobre per l’8° giornata di Serie A dove abbiamo due big match su tutti.

Sabato sera a Torino si gioca Juventus-Lazio, con i bianconeri offerti in quota @1.80, favoriti sulla Lazio che viene proposta @4.57 volte la posta per il successo in trasferta. Le prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 al momento vanno al 52% sulla vittoria dei bianconeri mentre solo il 21% crede nell’affermazione della Lazio.

Domenica sera all’Olimpico si gioca invece Roma-Inter con i giallorossi che sembrano in ripresa, ma sono nettamente sfavoriti @4.03 di quota, nonostante giochino anche in casa. I nerazzurri si giocano invece vincenti @1.83, e il 51% delle prime puntate vanno sulla squadra di Inzaghi, con la Roma ferma al 23% di preferenze.

