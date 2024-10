Il big match di Serie A, di domenica 20 ottobre 2024, è il match che vede opposte allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma e i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Pronostico Roma-Inter, formazioni, risultato, scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita della 8° giornata?

La Roma, arriva a questa ottava partita casalinga valida per l’ottava giornata di Serie A, con 10 punti in classifica a pari merito con Atalanta, Empoli e Fiorentina. I giallorossi vengono dal pareggio 1 a 1 ottenuto in trasferta in Brianza, contro il Monza.

L’Inter, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, arriva nella capitale con 14 punti a sole due lunghezze dalla capolista Napoli. La squadra neroazzurra, arriva a questa partita dopo la vittoria interna ottenuta a fatica contro il Torino per 3 a 2.

Probabili Formazioni Roma-Inter di Serie A

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Shomurodov/Dovbyk

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian/Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Classifica Serie A dopo la 7° giornata

– Napoli 16 punti

– Inter 14

– Juventus – Lazio – Udinese 13

– Milan– Torino 11

– Atalanta – Roma – Empoli – Fiorentina 10

– Verona 9

– Bologna – Como 8

– Parma – Cagliari 6

– Genoa – Lecce 5

– Venezia . Monza 4

Dove vedere la partita in tv?

Roma-Inter di Serie A, sarà trasmessa in diretta domenica 20 Ottobre su DAZN alle ore 20.45

Quote Scommesse per Roma-Inter

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono favorita la vittoria esterna dell’Inter in questo match contro la Roma.

Vittoria interna della Roma e’ bancata a quota 4.20 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.70, mentre il successo esterno dell’Inter è pagato a quota 1.85.

Pronostico Roma-Inter di Seria A del 20/10/2024

La Roma arriva questo match dopo il deludente pareggio esterno di Monza, l’Inter nella difficile vittoria interna contro il Torino. Da segnalare come i neroazzurri abbiano difficoltà a vincere le partite in trasferta in questo inizio di campionato.

Risultato Esatto di Roma-Inter di Serie A

Come risultato esatto per questa partita tra Roma-Inter, valida per l’ottava giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, vi consigliamo queste opzioni:

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.