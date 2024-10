Verona-Monza di Serie A, pronostico, scommesse e formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani/Dawidowicz, Coppola/Daniliuc, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt

MONZA (3-4-2-1): Turati/Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco/Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina/Mota; Djuric

Classifica Serie A dopo la 7° giornata

– Napoli 16 punti

– Inter 14

– Juventus – Lazio – Udinese 13

– Milan– Torino 11

– Atalanta – Roma – Empoli – Fiorentina 10

– Verona 9

– Bologna – Como 8

– Parma – Cagliari 6

– Genoa – Lecce 5

– Venezia . Monza 4

Dove vedere la partita in tv?

Verona-Monza di Serie A, sarà trasmessa in diretta lunedi 21 Ottobre su DAZN e SKY alle ore 20.45

Quote Scommesse per Verona-Monza

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita di Serie A, vedono favorita la vittoria interna del Verona in questo match contro il Monza

Vittoria interna del Verona e’ bancata a quota 2.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno del Monza è pagato a quota 3.50.

Pronostico Verona-Monza di Seria A del 21/10/2024

Il Verona non ha mai pareggiato in questo inzio di campionato di Serie A, il Monza è la seconda squadra che ha pareggiato più partite per 4, dietro solo al Bologna con 5 pareggi in 7 partite giocate.